YUVA : కేంద్ర సంస్థల్లో ఇంటర్న్షిప్ చేసే అవకాశం - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం ఇదే!
About digital india internship Programme : డిజిటల్ యుగంలో యువత ముందుకు రాణించేలా కేంద్రం పలు ఇంటర్న్షిప్లను తీసుకొచ్చింది. నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ ఎన్ఐసీ డిజిటల్ ఇండియా ఇంటర్న్షిప్ పథకం అమలు చేస్తోంది.
Published : November 10, 2026 at 8:40 PM IST
ఉద్యోగ సాధనలో ఇంటర్న్షిప్లకు క్రమంగా ప్రాధాన్యత పెరుగుతోంది. మేటి సంస్థల్లో ఇంటర్న్షిప్ చేసిన వారు మంచి ప్యాకేజీతో ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు. ఆ దిశగా యువతను ప్రోత్సహించడంపై కేంద్రం దృష్టిసారిస్తోంది. కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ (ఎన్ఐసీ) డిజిటల్ ఇండియా ఇంటర్న్షిప్ పథకం అమలు చేస్తోంది. తరగతి గదుల్లో విద్యార్థులు నేర్చుకున్న బోధన అంశాలు ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకునేలా ప్రోత్సహించడానికి ఇంటర్న్షిప్లను ఉపయోగపడతాయమని భావిస్తోంది.
నెలకు రూ.10 వేల స్టైఫెండ్, సర్టిఫికేట్
డిజిటల్ ఇండియా ఇంటర్న్షిప్ స్కీమ్కు ఎంపికైన విద్యార్థులు దిల్లీలోని ఎన్ఐసీ ప్రధాన కార్యాలయంతోపాటు పలు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఎన్ఐసీ కేంద్రాల్లో ఇంటర్న్షిప్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తారు. దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలోనే అందుకు అనుగుణంగా ఆప్షన్లు ఇవ్వాలి. ఎంపికైన 2 నెలలు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. నెలకు రూ.10 వేల చొప్పున స్టైపెండ్ ఇస్తారు. అభ్యర్థుల ఆసక్తి, ఎన్ఐసీ అవసరాల మేరకు శిక్షణను మరో నెల రోజులు పొడిగిస్తారు. అయితే, అదనపు నెలకు కూడా స్టైపెండ్ ఇస్తారు. కోర్సు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న వారికి సర్టిఫికెట్ అందజేస్తారు.
మొత్తం 22 అంశాల్లో శిక్షణ
టెక్నికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్కు సంబంధించిన కోర్సులు చదివే విద్యార్థుల కోసం డిజిటల్ ఇండియా ఇంటర్న్షిప్ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు. దీంట్లో భాగంగా మొత్తం 22 అంశాల్లో శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. అందులో బ్లాక్చెయిన్ టెక్నాలజీ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా అనలిటిక్స్, చాట్బాట్, ఐఓటీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ క్రిప్టోగ్రఫీ, ఓపెన్ ఏపీఐలు, నెట్వర్కింగ్, డాట్ నెట్ ప్రోగ్రామింగ్, జావా, పైథాన్ వంటి కోర్సులు ఉన్నాయి. విద్యార్థులు ఆసక్తి ఉన్న కోర్సును ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎంపికైన వారికి ఎన్ఐసీకి చెందిన నిపుణులు ప్రత్యేకంగా తరగతులు నిర్వహిస్తారు. అలాగే, క్షేత్రస్థాయి అప్లికేషన్స్ గురించి స్టూడెంట్స్కి వివరిస్తారు.
ఇంటర్న్షిప్కి అర్హులు ఎవరు?
ఇంజినీరింగ్తోపాటు ఇతర డిగ్రీ కోర్సులు చేస్తున్న విద్యార్థులు డిజిటల్ ఇండియా ఇంటర్న్షిప్కి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పీజీ కోర్సులు చేస్తున్న వారు డిగ్రీలో 60 శాతం మార్కులు పొంది ఉండాలి. డిగ్రీ చదువుతున్న వాళ్లయితే ఇంటర్లో కనీసం 60 శాతం మార్కులు సాధించి ఉండాలి. బీఈ, బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ విద్యార్థులు, ఎంఈ, ఎంటెక్, ఎమ్మెస్సీ చేస్తున్న మొదటి సంవత్సవం స్డూడెంట్స్తోపాటు ఎంసీఏ రెండో సంవత్సరం, డ్యూయల్ డిగ్రీ నాలుగో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ స్కీమ్కి ధరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎంపిక విధానం కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగం, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. అవసరమని భావిస్తే వ్యక్తిగతంగా లేదా అన్లైన్ ద్వారా ఇంటర్వ్యూ చేసి ఇంటర్న్లను ఎంపిక చేస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం
ఎన్ఐసీ ఏడాదికి రెండుసార్లు సమ్మర్ బ్యాచ్, వింటర్ బ్యాచ్ల ఇంటర్న్షిప్లను ప్రకటిస్తోంది. జూన్ నుంచి జులై వరకు ఒక బ్యాచ్ ఉంటుంది. దీనికి ఏప్రిల్లో నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు. అలాగే, డిసెంబర్ నుంచి జనవరి వరకు మరో ఉంటుంది. దీనికి అక్టోబర్ లేదా నవంబర్లో నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు. ప్రస్తుతం వింటర్ బ్యాచ్కి సంబందించి దరఖాస్తుల స్వీకరణ జరుగుతోంది. ఆసక్తి, అర్హత ఉన్నవారు సంస్థ వెబ్సైట్ https://dii.nic.in/ లోకి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. విద్యార్హతలకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లతోపాటు చదువుతున్న విద్యాసంస్థ నుంచి రికమెండేషన్ లెటర్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్లను అప్లోడ్ చేయాలి. అకడమిక్ మెరిట్తోపాటు అభ్యర్థి బ్యాక్గ్రౌండ్, కోర్సు పట్ల ఆసక్తి తదితర అంశాలను కమిటీ సభ్యులు పరిశీలించి, శిక్షణకు ఎంపిక చేస్తారు. పూర్తిగా ఆఫ్లైన్ విధానంలో సాగే ఈ వింటర్ బ్యాచ్కు మొత్తం 50 మందిని ఎంపిక చేస్తారు.
ఇంటర్న్షిప్ ద్వారా ఉపయోగాలు
కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న సంస్థల్లో ఇంటర్న్షిప్ చేయడం ద్వారా విద్యార్థులకు అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. తరగతి గదుల్లోని అంశాలు ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంటర్న్షిప్ పూర్తయిన తర్వాత ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ జాబ్ మార్కెట్లో వారికి ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. ఇంటర్న్షిప్ చేసే సమయంలో పరిశ్రమలకు చెందిన అనుభవజ్ఞులతో, సహచరులతో పరిచయాలు ఏర్పడి ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్కింగ్ పెరుగుతుంది. కేవలం సాంకేతిక నైపుణ్యాలే కాకుండా, బృందంతో కలిసి పనిచేయడం, కమ్యూనికేషన్, సమయపాలన, వంటి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మెరుగుపడతాయి. కెరీర్ స్పష్టత ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి ఉద్యోగంలో రాణించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
నవంబర్ 13 వరకు దరఖాస్తులు
విద్యార్థుల ఉద్యోగ భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్రం 2018లో డిజిటల్ ఇండియా ఇంటర్న్షిప్ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటివరకు 15కు పైగా బ్యాచ్లు ఇంటర్న్ షిప్ పూర్తి చేసుకున్నారు. అయితే, 2026 వింటర్ బ్యాచ్ సంబంధించి దరఖాస్తు గడువు నవంబర్ 13న ముగుస్తుంది.
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