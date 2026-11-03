తుదిదశ పనుల్లో మెహదీపట్నం స్కైవాక్ - అందుబాటులోకి వస్తే తగ్గనున్న ట్రాఫిక్
Mehdipatnam Skywalk Coming Soon : మెహదీపట్నం స్కైవాక్ పనులు నిర్మాణం తుదిదశకు చేరుకుంది. త్వరలోనే ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్నట్లు హెచ్ఎండీఏ అధికారులు తెలిపారు. స్టీల్, పాలీకార్బనోట్ షీట్స్తో దీనిని రూపొందించారు.
Published : November 3, 2026 at 3:31 PM IST
Mehdipatnam Sky walk : హైదరాబాద్లో అత్యంత రద్దీగా ఉండే జంక్షన్లలో ఒకటైన మెహదీపట్నంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు హెచ్ఎండీఏ స్కైవాక్ నిర్మాణం దాదాపు పూర్తైంది. సుమారు 38 రూ.కోట్ల వ్యయంతో 360 మీటర్ల పొడవున నిర్మిస్తున్న ఈ స్కైవాక్ ఐదు ప్రధాన ప్రాంతాలను అనుసంధానించనుంది. 12 లిఫ్టులతో పాటు పలు ఆధునిక సదుపాయాలతో కమర్షియల్ స్పేస్లో ప్రత్యేకంగా స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఏళ్ల తరబడి కొనసాగిన నిర్మాణ పనులు తుదిదశకు చేరుకున్నాయి. ఇంకో 15 రోజుల్లో ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్నట్లు హెచ్ఎండీఏ అధికారులు తెలిపారు.
360 మీటర్ల పొడవు, 4 మీటర్ల వెడల్పు
మెహదీపట్నం పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి బస్వే వరకు 184 మీటర్లు, గుడి మల్కాపురం జంక్షన్ నుంచి బస్వే కమర్షియల్ స్పేస్ వరకు 174 మీటర్లు ఉంటుంది. మొత్తంగా 360 మీటర్ల పొడవు, 4 మీటర్ల వెడల్పున నిర్మించారు. 12 లిప్టులు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం లిప్టుల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. బస్టాప్ అవతలి వైపు 3 లిప్టులు, పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి, గుడిమల్కాపురం జంక్షన్ నుంచి రెండేసి చొప్పున లిప్టులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
స్టీల్తో పటిష్టంగా : 2021లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్టు ఆర్మీ స్థల కేటాయింపులో జాప్యమైంది. 2024లో అనుమతులు వచ్చిన తర్వాత పనుల్లో వేగం పెరిగింది. నగరంలో ఎక్కడా లేని విధంగా దీనిని మొత్తం స్టీల్తో నిర్మిస్తున్న ఒక విశేష కట్టడంగా చెప్పవచ్చు. 100 ఏళ్ల వరకు ఎలాంటి డోకా లేకుండా పిల్లర్లు కూడా స్టీల్తో పటిష్టంగా నిర్మిస్తున్నారు.
పాలీ కార్బనోట్ షీట్స్ గాజు కంటే బలమైనవి : స్కైవాక్ ఓపెన్ ఏరియా అంతా పాలీ కార్బనోట్ షీట్సుతో మూసి ఉంచుతున్నారు. పాలీ కార్బనోట్ షీట్సు అనేవి గాజు కన్నా 200 రెట్లు బలంగా, తేలికగా ఉండే ఒక రకమైన ప్లాస్టిక్ థర్మోప్లాస్టిక్ ప్యానెళ్లు. వీటివల్ల అగ్ని ప్రమాదాలు తట్టుకోవడం ఈ నిర్మాణం మరో ప్రత్యేకత.
5 కమర్షియల్ స్పేస్లు : ఈ స్కైవాక్లో కమర్షియల్ స్పేస్లు ఐదు ఉన్నాయి. వీటిల్లో స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కమర్షియల్ స్పేస్ పైన సోలార్ షీట్సు ఏర్పాటు చేశారు, దీంతో స్టాళ్లకు కావల్సిన విద్యుత్ నిరంతరం అందుతుంది.
ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జి ఏర్పాటు : ఈ జంక్షన్ నుంచి జిల్లాలకు కనెక్టవిటీ ఉండడం వల్ల ప్రజలు స్వస్థలాలకు ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రయాణిస్తుంటారు. ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా జంక్షన్ నుంచి రోడ్డు దాటేందుకు 50 మీటర్ల పొడవుతో ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జి ఏర్పాటు కూడా ఉంది. పైన హైవే ఉన్నందున అటు ఇబ్బంది లేకుండా కొంచెం వాలుగా ఏర్పాటు చేశారు.
దుర్గం చెరువులో నిర్మించిన ప్రత్యేక నిర్మాణం ఇక్కడ కూడా చేస్తున్నారు. విద్యుత్ లైట్ల కాంతిలో సుదూర ప్రాంతాల వారికి కనిపించేలా దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. అన్ని పనులు పూర్తి చేసుకొని మరో 15 రోజుల్లో ఈ స్కైవాక్ ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది.
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