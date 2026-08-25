కాలయాపన తప్ప సమస్య పరిష్కరించేలా జోగి రమేశ్ ప్రవర్తించలేదు: మేఘన
జోగి రమేశ్ తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలు బాధ కలిగించాయన్న మేఘన - తన దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు అన్నీ పోలీసులకు అందజేశానని వ్యాఖ్య - తనకు న్యాయం జరిగేవరకూ పోరాటం చేస్తానని వ్యాఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 3:01 PM IST
Meghana on Jogi Ramesh Family : తనపై సోమవారం నాడు మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు బాధ కలిగించాయని ఆయన కోడలు మేఘన పేర్కొంది. అసలు వాస్తవాలు ఏంటో ఎఫ్ఐఆర్లోనే పొందుపరిచానని చెప్పింది. తన దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు అన్నీ పోలీసులకు అందజేశానని, తనకు న్యాయం జరిగేవరకూ పోరాటం చేస్తానని స్పష్టం చేసింది. విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు.
'జోగి రమేశ్ దంపతులనే సొంత అమ్మానాన్నా అనుకున్నాను. మా భార్యాభర్తల సమస్యను పరిష్కరించకుండా వివాదం సృష్టించారు. మా పుట్టింటి వారికి ఎలాంటి రాజకీయ నేపథ్యం లేదు. పెళ్లైన నెలకే ఆషాడం వచ్చింది. అదనపు కట్నం తెస్తేనే నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావు అని మా అత్త అన్నారు. వివాహానికి ముందు వాళ్లు హిందువులని చెప్పారు. వాళ్లు క్రైస్తవులని నాకు పెళ్లయ్యాక తెలిసిందని' మేఘన ఆరోపించింది.
"ఇంట్లో అసలు హిందూ పూజలు జరిగేవి కాదు. జోగి రమేశ్ వాళ్ల ఇంట్లో అసలు పూజ గదే లేదు. క్రైస్తవం పాటించడం తప్పు కాదు. కానీ దాచి పెట్టి పెళ్లి చేయడం తప్పు. మా అత్తింట్లో బైబిల్ చదివినా నేను పట్టించుకోలేదు. మా అత్తయ్య హిందూ దేవుళ్లపై అభ్యంతరకరంగా మాట్లాడేవారు. హిందూత్వం వదిలేసి క్రైస్తవంలోకి వచ్చేయమని అనేవారు. కొడుకు సమస్య ఏంటో తెలిసి కూడా మా అత్తయ్య ఈ పెళ్లి చేశారు. మా అత్తయ్య నాకు పెట్టింది గోరుముద్దలు కాదు విషపుముద్దలు.ఎఫ్ఐఆర్లోని ప్రతి ఆరోపణకు నా వద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయి. సమయం వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఆధారం మీ ముందు ఉంచుతాను." - మేఘన, జోగి రమేశ్ కోడలు
Jogi Family Domestic Violence Case : వసంతకృష్ణ ప్రసాద్ దగ్గరకు వెళ్లినమాట వాస్తవమేనని, న్యాయం కోసం ఆయన దగ్గరకు వెళ్లానని మేఘన చెప్పింది. తాము ఫిర్యాదు చేసేందుకు సీపీ వద్దకు వెళ్లినట్లు తెలిపింది. కేసు పెట్టవద్దని తమ లాయర్తో మధ్యవర్తిత్వం జరిపారని, సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి వద్ద సెటిల్ చేసుకుందామని చెప్పినట్లు వివరించింది. రాజీ చేసుకోవాలని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి సూచించారని, తానున్నానని న్యాయం చేస్తానని సజ్జల చెప్పారని వెల్లడించింది. కాలయాపన తప్ప సమస్య పరిష్కరించేలా జోగి రమేశ్ ప్రవర్తించలేదని ఆరోపించింది. వైఎస్ జగన్ను కూడా కలిసే ప్రయత్నం చేశానని కానీ కుదరలేదని వ్యాఖ్యానించింది.
"వివాహమైనా రెండు నెలలకే రాజీవ్ నాపై నల్ అండ్ వాయిడ్ కేసు వేశాడు. వివాహమైనా రెండు నెలలకే విడాకుల కోసం రాజీవ్ ఎందుకు వెళ్లాడు? ఆయన విడాకుల కోసం వెళ్లాడని నాకు ఆలస్యంగా తెలిసింది. విడాకుల కోసం రాజీవ్ వేసిన పిటిషన్ను కోర్టు కొట్టేసింది. నన్ను వదిలించుకునేందుకు అనేక కట్టుకథలు చెప్పారు. కుమారుడికి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తామని నన్ను పుట్టింటికి వెళ్లమన్నారు. ట్రీట్మెంట్ పేరు చెప్పడంతో నేను అత్తింటికి చుట్టపు చూపుగా వెళ్లేదాన్ని. మా తప్పు లేకుండానే ఏడాదిన్నరగా మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్నాం." - మేఘన, జోగి రమేశ్ కోడలు
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