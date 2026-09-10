తనకు న్యాయం చేయాలంటూ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ని కలిసిన మేఘన
తనకు న్యాయం జరిగేలా ఆదేశించాలంటూ రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్కి వినతి పత్రం అందించిన మేఘన - విజయవాడ లోక్ భవన్లో గవర్నర్ను కలిసిన మేఘన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 10:07 AM IST
Jogi Ramesh Daughter In law Dowry Harassment : మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ కోడలు మేఘన తనకు న్యాయం జరిగేలా ఆదేశించాలంటూ రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్కి వినతి పత్రం అందించారు. విజయవాడ లోక్ భవన్లో గవర్నర్ను కలిసి తన పరిస్థితిని వివరించారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా సూర్యాపేటకు చెందిన జోగి మేఘన తనని భర్త రాజీవ్, అత్తమామలు జోగి రమేష్, శకుంతల, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు పెట్టిన ఇబ్బందులు, కట్నం వేధింపులు, హత్యాయత్నాల ఉదంతం సమగ్రంగా వినతిపత్రంలో వివరించారు.
అదనపు కట్నం కోసం : వివాహం అనంతరం అదనపు కట్నం కోసం అత్తింటి వారు సాగించిన చర్యలపై ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేశారని, తన ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పించాలంటూ బాధితురాలు మేఘన గవర్నర్ను కోరారు. మేఘనకు మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ కుమారుడు రాజీవ్తో 2025 మే 28న సూర్యాపేటలో అట్టహాసంగా వివాహం జరిగింది. రూ. 5 కోట్లకు పైగా ఖర్చు పెట్టి, 1.5 కిలోల బంగారం, 10 కిలోల వెండి, అడపడుచు కట్నం కింద రూ. 9 లక్షలు నగదు ముట్టజెప్పినప్పటికీ అత్తింటి వారి ఆశలు తీరలేదు. వివాహం ముగిసిన వెంటనే భర్త రాజీవ్ (A1), అతని తండ్రి జోగి రమేష్ (A2), తల్లి శకుంతల (A3), ఆడపడుచు రేష్మ ప్రియాంక (A4) తదితరులు అదనంగా రూ. 5 కోట్లు, టయోటా ఫార్చ్యూనర్ కారు, వజ్రాల హారాలు తేవాలంటూ శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించారని మేఘన పేర్కొన్నారు.
బోటులో నుంచి తోసేయడానికి : 2025 జూలై 7న గోవాలోని 'బిగ్ డాడీ క్యాసినో' నుంచి బోటులో తిరుగు ప్రయాణంలో ఈత రాని తనను బోటులో నుంచి తోసేయడానికి భర్త రాజీవ్ యత్నించారన్నారు. 2025 జూలై 10న హైదరాబాద్లోని ఓ విల్లాలో, ఆపై ఘట్కేసర్ ఫామ్హౌస్లో భర్త, అత్తమామలు, మరిది రోహిత్ తదితరులు విచక్షణారహితంగా కొట్టి, దిండుతో ఊపిరాడకుండా చేసి హత్యాయత్నం చేశారని తన వినతి పత్రంలో మేఘన పేర్కొన్నారు. ఆగస్టు 2025లో ఇబ్రహీంపట్నంలోని అత్తగారి ఇంటి టెర్రస్ పైకి లాకెళ్లి తనను కిందికి తోసేసేందుకు యత్నించి, ఇది కేవలం 'ట్రయిల్' మాత్రమేనని బెదిరించారన్నారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 13 అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత అత్తామామలు కాళ్లు చేతులు పట్టుకుని గోడకేసి కొట్టగా, భర్త రాజీవ్ చున్నీతో గొంతు బిగించి చంప బోయడని కాళ్లావేళ్లా పడితే తప్ప తన ప్రాణాలు దక్కలేదన్నారు.
హిందూ పూజలు చేయకుండా : పెళ్లికి ముందే రాజీవ్ కుటుంబం క్రైస్తవ మతంలోకి మారిందన్న సత్యాన్ని తమ కుటుంబానికి తెలియకుండా పూర్తిగా దాచారని, పెళ్లయ్యాక ఈ విషయం తెలుసుకుని తాను నిలదీయడంతో పాటు, హిందూ పూజలు చేయకుండా అడ్డుకున్నారని మేఘన తెలిపారు. మతం మారాలని తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చారన్నారు. ఈ విషయాలను బయటపెడితే తమకున్న రాజకీయ పలుకుబడితో రౌడీలను అడ్డం పెట్టుకుని తల్లిదండ్రులతో సహా అంతమొందిస్తామని హెచ్చరించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై తాను ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నెం. 326/2026 నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారన్నారు. అయితే, నిందితులు రాజకీయ పలుకుబడిని ఉపయోగించి కేసును నీరుగారుస్తున్నారని, తమ ప్రాణాలకు ఎప్పుడైనా ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదముందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిందితుల నుంచి తమకు, తమ తల్లిదండ్రులకు రక్షణ కల్పించాలని, ఎఫ్ఐఆర్ నిష్పక్షపాతంగా దర్యాప్తు జరిపించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ వినతిపత్రం అందజేశారు.
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