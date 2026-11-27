లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే మద్యం, డ్రగ్స్ వైపు చూడొద్దు : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
Megastar Chiranjeevi on Say No to Drugs : లక్ష్యాన్ని చేరేందుకు తాను డ్రగ్స్కు దూరంగా ఉన్నానని మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు. యువత డ్రగ్స్ బారిన పడకుండా చూడాలని సూచించారు.
Published : November 27, 2026 at 8:55 PM IST
యువత, చిన్నారులు డ్రగ్స్ అనే పెనుభూతం బారిన పడకుండా చూడాలని సినీ నటుడు చిరంజీవి కోరారు. మద్యపానం వంటి వ్యసనాలు మనకు తెలియకుండానే అలవాటు అవుతాయని, దురలవాట్లను నిర్మోహమాటంగా మొదటిసారే వ్యతిరేకించాలని సూచించారు. లక్ష్యం వైపు వెళ్లాలంటే ఎంత ప్రలోభపెట్టినప్పటికీ మద్యం, డ్రగ్స్ వైపు చూడొద్దని హితవు పలికారు. లక్ష్యానికి చేరేందుకు తాను డ్రగ్స్కు దూరంగా ఉన్నానని ఆయన తెలిపారు. కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన నశాముక్త్ భారత్ ముగింపు కార్యక్రమంలో చిరంజీవి పాల్గొని మాట్లాడారు.
ఎవరికైనా జీవితం ఒక్కటేనని, చెడు అలవాట్లకు బానిస కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుకోవాలని చిరంజీవి ఆకాంక్షించారు. మన పోరాటం డగ్స్ మీద మాత్రమేనని, వాటి బాధితుల మీద కాదని చిరంజీవి అన్నారు. డ్రగ్స్ బారినపడిన వారిని శిక్షించవద్దని వారిని ఆ వ్యసనం నుంచి బయటపడేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు. నషా ముక్త్ భారత్ లక్ష్యాన్ని కిషన్రెడ్డి మనకందరికీ అందించారన్నారు. ఆయన స్ఫూర్తిని అందరం కొనసాగించాలని చిరంజీవి పిలుపునిచ్చారు.
"నషా ముక్త్ భారత్ లక్ష్యాన్ని కిషన్రెడ్డి మనకందరికీ అందించారు. కిషన్రెడ్డి స్ఫూర్తిని అందరం కొనసాగించాలి. కొన్ని దురలవాట్లు మొహమాటానికి వెళ్లటం వల్ల అలవాటవుతాయి. దురలవాట్లను నిర్మోహమాటంగా మొదటిసారే వ్యతిరేకించాలి. లక్ష్యం వైపు వెళ్లాలంటే ఎంత ప్రలోభపెట్టినా మద్యం, డ్రగ్స్ వైపు చూడొద్దు. యువత, చిన్నారులు డ్రగ్స్ అనే పెనుభూతం బారిన పడకుండా చూడాలి"-చిరంజీవి, నటుడు
నషా ముక్త్ భారత్ రాజకీయ కార్యక్రమం కాదు
నషా ముక్త్ భారత్ రాజకీయ కార్యక్రమం కాదని, 70 కోట్ల యువతకు సంబంధించిన అంశమని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. ఏ దేశానికి లేనంత శక్తి మనకు ఉందన్న ఆయన, దేశాభివృద్ధిలో యువతది చాలా కీలకమైన పాత్ర అని అన్నారు. ఎంతో కీలకమైన యువత సరైన దిశలో వెళ్లకపోతే దేశాభివృద్ధి సాధ్యం కాదన్నారు. యువత మత్తుభారిన పడకుండా చూడటం చాలా గొప్ప యజ్ఞం అని తెలిపారు.
మాదకద్రవ్యాల మహమ్మారిని కేవలం దేశ సమస్యగా మాత్రమే చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరూ తమ సొంత సమస్యగా భావించి పోరాడాలని కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి పిలుపు నిచ్చారు. దేశంలో డి-అడిక్షన్ సెంటర్స్ పెంచేందుకు కేంద్రం కృషిచేస్తోందన్నారు. సామాజిక సంస్థలు కూడా డ్రగ్స్ నివారణలో భాగస్వాములు కావాలని మూడోరోజు పాదయాత్రలో కోరారు. ఇవాళ కూడా పలువురు సినీనటులు పాదయాత్రకు మద్దతు పలికారు.
ఉత్సాహంగా నషా ముక్త్ భారత్ వాక్
అంతకుముందు..హైదరాబాద్ వాక్ ఫర్ నషా ముక్త్ భారత్ నినాదంతో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి చేపట్టిన పాదయాత్ర మూడో రోజు ఉత్సాహంగా సాగింది. అమీర్ పేట్లోని గురుద్వారావద్ద సినీనటులు సాయికుమార్, శివారెడ్డి, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనుతోకలిసి కిషన్ రెడ్డి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. అనంతరం సత్యం థియేటర్ వద్ద నుంచి మూడోరోజు యాత్ర చేపట్టారు. మత్తుపదార్థాల మహమ్మారిని తరిమికొట్టి నషా ముక్త్ భారత్ నిర్మాణం కోసం తామంతా కృషి చేస్తామని సినీ ప్రముఖులు ప్రకటించారు.
అనంతరం సినీనటుడు నాగార్జున కూడా తరలివచ్చి కిషన్ రెడ్డి పాదయాత్రకు మద్దతు తెలిపారు. డ్రగ్స్ రహిత భారతావని సంకల్పాన్ని విజయవంతం చేయాలని యువతకు పిలుపునిచ్చారు. పాదయాత్రకు అన్నివర్గాల నుంచి విశేష స్పందన వస్తోందని చెప్పిన కిషన్రెడ్డి డ్రగ్స్ ముక్త్ భారత్ లక్ష్యాన్ని సాధించి తీరుతామని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం సినీ ప్రముఖులు, బీజేపీ నేతలు, యువతతో కలిసి కిషన్ రెడ్డి పాదయాత్రను కొనసాగించారు. ఈ పాదయాత్ర జూబ్లీహిల్స్ భారతీయ విద్యాభవన్ వద్ద ముగిసింది.
నషా ముక్త్ భారత్ పాదయాత్రలో సినీనటుడు నాగార్జున, సాయికుమార్
'నషా ముక్త్ భారత్' సాధ్యం అవుతుందనే నమ్మకం ఏర్పడింది: కిషన్రెడ్డి