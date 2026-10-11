ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతోంది: మెగాస్టార్ చిరంజీవి
ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతోందని మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు. గతంతో పోలిస్తే రాష్ట్రంలో అనేక రంగాల్లో పురోగతి కనిపిస్తోందని చెప్పారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కపిలేశ్వరపురం ఆయన పర్యటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 10:24 PM IST
Megastar Chiranjeevi Speech on AP Development : ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధిలో పరుగులు పెడుతోందని మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు. గతంతో పోలిస్తే అనేక రంగాల్లో పురోగతి కనిపిస్తోందన్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కపిలేశ్వరంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి సందడి చేశారు. GSL ఆసుపత్రి, సూర్య ఛారిటబుల్ ట్రస్టు ఆధ్వర్యంలో నిర్మింంచిన హెల్త్కేర్ సెంటర్ను చిరంజీవి ప్రారంభించారు. గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ హెల్త్కేర్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రముఖ నటుడు మురళీమోహన్ కూడా కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకున్నారు. అనంతరం సభలో మాట్లాడిన చిరంజీవి రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీలు అభివృద్ధి దిశగా ముందుకుసాగుతున్నాయని ప్రశంసించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని చిరంజీవి పిలుపునిచ్చారు. చాలా కాలం తర్వాత చిరంజీవి రాకతో అభిమానుల ఆనందానికి పట్టపగ్గాల్లేకుండా పోయాయి. స్థానికులు, అభిమానులు మెగాస్టార్ను ఘనంగా ఆహ్వానించారు.