ఎప్​సెట్ ఫస్ట్​ ర్యాంకర్ కలను నిజం చేసిన మెగాస్టార్!​ - చదువుల్లో సత్తాచాటిన రుషికి 'చిరు' సర్​ఫ్రైజ్

ఎప్​సెట్​ టాప్​ ర్యాంకర్​ను అభినందించిన చిరంజీవి - కుటుంబంతో సహా చిరంజీవిని కలిసిన విద్యార్థిని - ఇంజినీరింగ్​ విభాగంలో మొదటి ర్యాంకు సాధించిన రుషి - భవిష్యత్​లో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్ష

Chiranjeevi Congratulates Epcet Top Ranker
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 20, 2026 at 6:24 PM IST

Updated : May 20, 2026 at 6:46 PM IST

Chiranjeevi Congratulates Eapcet Top Ranker : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిర్వహించిన ఎప్​సెట్ ప్రవేశపరీక్షల్లో ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో ఉప్పల్ ప్రాంతానికి చెందిన ఎం.రుషి మొదటి ర్యాంకును సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఎప్​సెట్​లో టాప్​ ర్యాంకు సాధిస్తే ప్రముఖ నటుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవిని కలుద్దామని ఆమె తండ్రి రుషికి మాటిచ్చాడు. అనుకున్నట్లుగానే రుషి తన కుటుంబంతో సహా చిరంజీవిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. మెగాస్టార్ ఆమెను అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఉన్నత చదువులు, జీవిత లక్ష్యం గురించి తెలుసుకున్నారు. భవిష్యత్​లో రుషి మరిన్ని విజయాలను సాధించాలని, మంచి భవిష్యత్​ను పొందాలని చిరంజీవి ఆకాంక్షించారు. అనంతరం ఆమెను ఘనంగా సన్మానించారు.

రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారి : తెలంగాణ ఎప్‌సెట్‌-2026 ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో తొలిసారిగా అమ్మాయి మొదటి ర్యాంకు సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. మేడ్చల్‌ జిల్లా ఉప్పల్‌ ప్రాంతానికి చెందిన మల్లాడి రుషి అనే విద్యార్థిని 160కి 156.63 మార్కులు సాధించి ఒకటో ర్యాంకు కైవసం చేసుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం అనంతరం ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో అమ్మాయి తొలి ర్యాంకు సాధించడమనేది ఇదే తొలిసారి. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలోనూ ఆనాటి ఎంసెట్‌లో అమ్మాయిలకు ఫస్ట్​ ర్యాంకు దక్కిన సందర్భం లేదని ఎప్‌సెట్‌ అధికారులు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో గతంలో వైద్య విభాగం, ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్‌-ఫార్మసీలో మాత్రం ఎక్కువ సార్లు అమ్మాయిలు ప్రథమ ర్యాంకును దక్కించుకున్నట్లుగా చెప్పారు.

"మొదటి ర్యాంకు సాధించినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. పరీక్షలకు సుమారు 16 నుంచి 18 గంటలు సిద్ధమయ్యా. నా ఈ ప్రిపరేషన్ ప్రయాణంలో మా లెక్చరర్స్​ ఎంతగానో సహకరించి ప్రోత్సహించారు. భవిష్యత్​లో బీటెక్​తో పాటు యూపీఎస్సీ సివిల్స్​ రాసి ఐఏఎస్​ కావాలనేది లక్ష్యం. విజయం సాధించాలంటే మీ లక్ష్యం ఒక్కటి మాత్రమే గుర్తుండాలి. సోషల్​ మీడియా, ఫోన్లకు దూరంగా ఉండాలి" - ఎం.రుషి, ఎప్​సెట్ ఇంజినీరింగ్ టాపర్

కేటీఆర్ అభినందన : ఎప్​సెట్​లో రాష్ట్ర స్థాయి తొలి ర్యాంక్ సాధించిన మల్లాడి రుషిని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మంగళవారం అభినందించారు. ప్రవేశ పరీక్షలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి 156.63 మార్కులతో రాష్ట్ర స్థాయిలో తొలి ర్యాంక్ సాధించిన చిలుక నగర్ డివిజన్‌కు చెందిన ప్రతిభావంతురాలు మల్లాడి రుషిని ఉప్పల్ ఎమ్మెల్యే బండారి లక్ష్మారెడ్డి కేటీఆర్ నివాసానికి తీసుకెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థినికి అభినందనలు తెలియజేసిన కేటీఆర్, రుషికి లక్ష రూపాయల చెక్కు అందించారు.

సాధారణ కుటుంబ నేపథ్యం నుంచి వచ్చి కష్టపడి చదివి రాష్ట్రంలోనే మొదటి స్థానం సాధించడం ఎంతో గొప్ప విషయమని కేటీఆర్ కొనియాడారు. యువత లక్ష్యసాధన కోసం పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే ఎలాంటి విజయాన్నైనా అందుకోవచ్చని రుషి నిరూపించిందని తెలిపారు. మల్లాడి రుషి సాధించిన ఘన విజయంపై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన ఎమ్మెల్యే బండారి లక్ష్మారెడ్డి, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించి సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని ఆకాంక్షించారు.

ఎప్‌సెట్‌లో ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో టాప్-10 ర్యాంకర్లు :

  1. ఎం.రుషి (మేడ్చల్-మల్కాజ్​గిరి)
  2. అన్షుల్‌ (మేడ్చల్​)
  3. ఎం.వంశీధర్‌ రెడ్డి (కడప)
  4. జె.రోషన్‌ మణిదీప్‌రెడ్డి (గుంటూరు)
  5. ఎ. సాయినిఖిత్‌ (మహబూబ్‌నగర్)
  6. ఎం.అస్నా (మేడ్చల్)
  7. వి.శరద్‌ మహీశ్వరి (హైదరాబాద్)
  8. టి.శ్రేయాస్‌రెడ్డి (హైదరాబాద్)
  9. బి.సమీరాజ్‌రెడ్డి (రంగారెడ్డి)
  10. ఆర్.జయంత్‌ శేఖర్‌ (మేడ్చల్)

