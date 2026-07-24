నేడు మెగా పీటీఎం 4.0 - రంపచోడవరంలో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 50 వేల విద్యాసంస్థల్లో కార్యక్రమాలు - విద్యార్థుల ప్రగతిని సమీక్షించేందుకు వీలుగా కార్యక్రమ రూపకల్పన - ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులతో సీఎం సమావేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 8:34 AM IST
Today Mega PTM 4.0 In State : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మెగా పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్ 4.0 సమావేశాలకు ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలు సిద్ధమయ్యాయి. సుమారు 50 వేల విద్యాసంస్థల్లో నేడు ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలో నిర్వహించే మెగా పేరెంట్ టీచర్స్ సమావేశానికి సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ హాజరుకానున్నారు. ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులతో కలిసి విద్యార్థుల విద్యా ప్రగతిని సమీక్షించి వారి అభివృద్ధికి అవసరమైన చర్యలను తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది.
రాష్ట్రంలోని ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత, గురుకుల పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో నేడు మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ సమావేశాల నిర్వహణకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి కార్యక్రమాలు ప్రారంభంకానున్నాయి. విద్యార్థి సమగ్ర ప్రోగ్రెస్ కార్డును తల్లిదండ్రులకు అర్థమయ్యేట్లుగా ఉపాధ్యాయులు వివరించనున్నారు. విద్యార్థి అభ్యసన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరిచే అంశాలపై ఏ రకంగా దృష్టి పెట్టారన్నది తల్లిదండ్రులకు తెలియజేస్తారు. లీప్ యాప్ ద్వారా డిజిటల్గా వీటిని ఎలా చూడాలనే అంశాలను అర్థమయ్యేలా వివరించనున్నారు. తరగతి ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో ఈ అంశాలను చర్చిస్తారు. పాఠశాల అభివృద్ధికి సలహాలు, సూచనలు స్వీకరిస్తారు. దాతలు, సమాజ హితాన్ని ఆకాంక్షించే వారి నుంచి పాఠశాల అభివృద్ధికి సహాయాన్ని తీసుకుంటారు.
రంపచోడవరంలో పాల్గొననున్న సీఎం : సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ రంపచోడవరంలో నిర్వహించే మెగా పీటీఎం కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్నారు. విద్యార్థులు-తల్లిదండ్రులు-ఉపాధ్యాయులతో సమావేశం కానున్నారు. ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని ఇద్దరు నేతలు ప్రసంగిస్తారు. అనంతరం మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో విద్యార్థులతో ముఖాముఖి నిర్వహించనున్నారు.
గత ఏడాది నిర్వహించిన మెగా పీటీఎం గిన్నిస్ బుక్లో అతిపెద్ద ఈవెంట్గా నమోదైంది. ఆ స్ఫూర్తితోనే ఈసారి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రధానంగా తమ బిడ్డల అభ్యసన నైపుణ్యాలను తెలుసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆకాంక్షిస్తోంది. డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అన్ని పాఠశాలల్లోనూ అమలు చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, విద్యార్థులకు ఏ రకమైన నాణ్యతతో ఇది వారికి చేరుతోందన్నది తల్లిదండ్రులకు స్వయంగా తెలియజెప్పనుంది. ఈ సమావేశం తర్వాత వారందరికీ మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పిల్లలతో పాటు అందజేస్తారు.
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