రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మెగా పీటీఎం 3.0 - బృహత్ సమావేశ నిర్వహణకు సమగ్ర ప్రణాళిక
సమాధానపత్రాలు, ప్రోగ్రెస్, హెల్త్ కార్డులు అందజేత - మన్యం జిల్లాలో జరిగే సమావేశంలో పాల్గొననున్న సీఎం
Published : December 2, 2025 at 11:41 AM IST
Mega Parents Teachers Meeting on December 5th: పిల్లల చదువులు ఎలా సాగుతున్నాయి. తరగతి గదిలో, బడిలో వారి నడవడిక ఎలా ఉంది. ఇంట్లో ఎలా ఉంటున్నారు. వారి బంగారు భవిష్యత్తుకు ఏం చేస్తే, ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో చర్చించేందుకు మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ (PTM) సరైన వేదిక. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండుసార్లు నిర్వహించిన పీటీఎంలు విజయవంతం అయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈనెల 5న తల్లిదండ్రులు- ఉపాధ్యాయుల బృహత్ సమావేశం (మెగా పీటీఎం) నిర్వహించనున్నారు. పీటీఎం ఎలా నిర్వహించాలనే మార్గదర్శకాల్ని విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది. చివరిసారిగా జులై 10న పీటీఎం-2.0ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పర్యావరణానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ పిల్లలతో మొక్కల్ని నాటించారు. వారికి గ్రీన్ పాస్పోర్టులనూ జారీ చేశారు.
రాష్ట్రంలో మూడో పీటీఎం-3.0 అన్ని ప్రభుత్వ యాజమాన్య పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో డిసెంబరు 5న నిర్వహించనుంది. ఈసారి పిల్లలు రాసిన పరీక్ష పేపర్లను వారి తల్లిదండ్రులకు అందించనున్నారు. ఈ ఏడాది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అన్ని పరీక్షలు ఒకే పుస్తకంలో రాసేలా మూల్యాంకన పుస్తకాలు ప్రవేశ పెట్టారు. వాటిలోనే అన్ని రకాల పరీక్షలు రాయించారు. ఆ పుస్తకంలోనే మూల్యాంకనం చేసి మార్కులు వేస్తున్నారు.
అయితే గతంలో ప్రత్యేకంగా పేపర్లపై రాసిన సమయంలో పరీక్ష పూర్తికాగానే వాటిని ఎక్కడో చోట పడేసేవారు. ఈసారి పుస్తకాల రూపంలో తీసుకు వచ్చినందున, అవి అందరికీ అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ఈ మూల్యాంకన పుస్తకాల పరిశీలనతో తమ పిల్లలు పరీక్షలు ఎలా రాశారు? చదువుల్లో ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు? ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి? అనే విషయం తల్లిదండ్రులకు తెలుస్తుంది.
హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డులు: ఇక కొత్తగా హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డును తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వనున్నారు. విద్యాభివృద్ధి, సామాజిక నైపుణ్యాలు, భావోద్వేగ సమత్యులత, మేధో సామర్థ్యాలు, సైన్స్ ప్రయోగాల పరిస్థితి, ఆటల్లో రాణింపు తదితర కోణాల్లో పిల్లల సమగ్ర వికాసానికి సంబంధించిన అంశాలను నమోదు చేస్తారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన హెల్త్కార్డులను తల్లిదండ్రుల సమావేశంలో అందిస్తారు.
ప్రాథమిక తరగతుల తల్లిదండ్రుల్లో ఒక్కొక్కరితో ఉపాధ్యాయులు చర్చిస్తున్నప్పుడు మిగిలిన వారు ఖాళీగా ఉండకుండా తల్లిదండ్రుల మొబైల్ ఫోన్లలో లీప్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయిస్తారు. గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్, పాజిటివ్ పేరెంటింగ్, నిపుణ్ ఆంధ్ర పాట, భాష, గణితం సబ్జెక్టుల్లో సాధించాల్సిన కనీస సామర్థ్యాలకు సంబంధించిన వీడియోలను వారికి చూపిస్తారు.
ప్రత్యేక ఆహ్వానపత్రికలు: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భామిని మండల కేంద్రంలో నిర్వహించే మెగా పీటీఎంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొంటారు. ఉదయం 10.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు అక్కడే ఉండనున్నారు. తొలిసారి బాపట్ల పురపాలక ఉన్నత పాఠశాలలో మెగా పీటీఎంకు సీఎం హాజరయ్యారు.
రెండో పర్యాయం శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కొత్తచెరువు జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ దఫా ఉత్తరాంధ్రలో పాల్గొంటున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మెగా పీటీఎంలో మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పూర్వ విద్యార్థులు, దాతలు పాల్గొననున్నారు. తల్లిదండ్రులను ఆహ్వానించేందుకు పిల్లలతో ప్రత్యేకంగా ఆహ్వాన పత్రికలు తయారు చేయించి, అందిస్తున్నారు.
