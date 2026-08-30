ETV Bharat / state

'రాజకీయం కోసమే వైఎస్సార్సీపీ బురద చల్లుతోంది - మెగా డీఎస్సీపై విశాఖలో గురువుల గర్జన

మెగా డీఎస్సీపై జరుగుతోన్న వైఎస్సార్సీపీ అసత్య ప్రచారాలను తిప్పికొట్టేందుకు ఉపాధ్యాయుల ర్యాలీ - విశాఖలో 'విక్టరీ ఎట్ సీ' ప్రాంగణం నుంచి ఆర్కే బీచ్‌ వరకు భారీ ర్యాలీ

DSC Atma Gaurava Garjana in Visakha
సాగరతీరంలో గర్జించిన ఉపాధ్యాయులు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 6:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Visakha DSC Atma Gaurava Garjana : ఉత్తరాంధ్ర ఉపాధ్యాయులు విశాఖ సాగర తీరంలో ఆత్మగౌరవ గర్జనతో సత్తా చాటారు. మెగా డీఎస్సీ నియామకాలపై వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న దుష్ప్రచారాలు దారుణమని నినదించారు. బీచ్‌లో థింసా నృత్యం చేసి వైఎస్సార్సీపీ అసత్య ప్రచారాలను సముద్రంలో కలిపారు. విక్టరీ ఎట్ సీ నుంచి రామకృష్ణ బీచ్‌ వరకు ర్యాలీతో కదం తొక్కారు. బుర్రకథ ద్వారా ఉద్యోగ సాధనకు తాము పడిన కష్టాలను వివరిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారాలను ఎండగట్టారు.

మెగా డీఎస్సీపై విశాఖలో గురువుల గర్జన (ETV Bharat)

ఉపాధ్యాయ కొలువులు సాధించడం వెనుక ఏళ్ల కఠిన శ్రమ, నిద్రలేని రాత్రులు, ఎంతో వేదన దాగి ఉన్నాయని గురువులు చెప్పారు. ప్రతిభ, కఠోర శ్రమనే సాధనాలుగా నమ్మి కష్టపడి చదివామని తెలిపారు. అలాంటి శ్రమను వైఎస్సార్సీపీ వారు తీసికట్టుగా మాట్లాడుతూ అవమానిస్తే ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదని టీచర్లు తేల్చిచెప్పారు.నియామకాలు పూర్తిస్థాయిలో పారదర్శకంగా జరిగాయని వారు ఉద్ఘాటించారు. రాజకీయం కోసమే వైఎస్సార్సీపీ బురద చల్లుతోందని మండిపడ్డారు.

"ఎన్నో ఏళ్లు ఎదురుచూసిన మాకు సీఎం చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చాక డీఎస్సీ వచ్చింది. నేను 20 ఏళ్లుగా టీచర్​ వృత్తిలో ఉన్నాను. డీఎస్సీ -2026లో నాకు 3 ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. పీజీటీ, టీజీటీ, స్కూల్​ అసిస్టెంట్​కి అర్హత సాధించాను. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం మెగా డీఎస్సీ- దగా డీఎస్సీ అంటున్నారు. మేమంతా ఉద్యోగాలు కొనుకున్నాం అంటున్నారు. మాకు అంత డబ్బులు ఉంటే ఇంతకంటే పెద్ద ఉద్యోగమే కొనుక్కునేవాళ్లం కదా. డబ్బులు పెట్టి కొన్నవైతే రెండు, మూడు ఉద్యోగాలు ఎలా సాధించగలుగుతాం. డీఎస్సీ అబ్రివేషన్​ కూడా తెలియని కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మాపై తప్పుడు ప్రచారాలు చెయ్యడం హాస్యాస్పదం." -ఉపాధ్యాయులు

రిజర్వేషన్ల గురించి కనీస అవగాహన లేని వారు ఉపాధ్యాయ నియామకాల గురించి మాట్లాడటం అన్యాయమని టీచర్లు ఆక్షేపించారు. మెగా డీఎస్సీ ప్రక్రియను 5 నెలల్లోనే పూర్తిచేసిన కూటమి ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతగా ఉపాధ్యాయులు సముద్రంలో పడవలపై సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ ఫ్లెక్సీలు ప్రదర్శించారు. రాయలసీమ నుంచి ఉత్తరాంధ్ర వరకు మెగా డీఎస్సీ విజేతలు చేస్తున్న ఆత్మగౌరవ గర్జనలతోనైనా బూటకాలు మానుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీకి గురువులు హితవు పలికారు. లేదంటే 16 వేల మంది ఉపాధ్యాయులే కాకుండా వారి వెనక ఉన్న లక్షలాది మంది ప్రజల ఆగ్రహాన్ని చవిచూడక తప్పదని హెచ్చరించారు.

అసెంబ్లీకి రండి డీఎస్సీపై చర్చిద్దాం - వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం చంద్రబాబు సవాల్

"విష ప్రచారం ఆపకుంటే వైఎస్సార్సీపీని ప్రకాశం బ్యారేజీలో పడేస్తాం" - విజయవాడలో టీచర్ల భారీ ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ

TAGGED:

DSC 2025 TEACHERS FIRES ON YSRCP
DSC 2025 TEACHERS RALLY IN VISAKHA
AP MEGA DSC ISSUE UPDATES
DSC ATMA GAURAVA GARJANA IN VISAKHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.