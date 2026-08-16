"విష ప్రచారం ఆపకుంటే వైఎస్సార్సీపీని ప్రకాశం బ్యారేజీలో పడేస్తాం" - విజయవాడలో టీచర్ల భారీ ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ
మెగా డీఎస్సీ-2025 విజేతల ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో 'ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ' - వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుపై మండిపడ్డ ఉపాధ్యాయులు - ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల నుంచి తరలివచ్చిన టీచర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 12:37 PM IST
Mega DSC 2025 Teachers Rally : మెగా డీఎస్సీ ద్వారా ప్రతిభతో కొలువులు సాధించిన తమపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు విష ప్రచారం చేస్తున్నారని నూతన ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ ప్రచారాన్ని వెంటనే మానుకోకపోతే వైఎస్సార్సీపీని ప్రకాశం బ్యారేజీలో పడేస్తామని తీవ్ర స్థాయిలో హెచ్చరించారు. డీఎస్సీ-2025 విజేతల ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఉదయం విజయవాడలో టీచర్లు భారీ ‘ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ’ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీతో విజయవాడ నగర వీధులు దద్దరిల్లాయి.
7 వేల మందితో భారీ ప్రదర్శన : ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల నుంచి ఉపాధ్యాయులు భారీ సంఖ్యలో విజయవాడకు తరలివచ్చారు. సుమారు 7 వేల మంది టీచర్లు ఈ ఆత్మగౌరవ ర్యాలీలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. నగరంలోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం వద్ద ప్రారంభమైన ఈ ప్రదర్శన, అంబేడ్కర్ స్మృతి వనం వరకు కొనసాగింది. దారిపొడవునా ఉపాధ్యాయులు తమ ఆవేదనను నినాదాల రూపంలో తెలియజేశారు.
అవమానిస్తే సహించబోం : రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి చదివి ప్రతిభతో ఉద్యోగాలు సాధిస్తే, తమను వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అవమానపరుస్తున్నారని ఉపాధ్యాయులు మండిపడ్డారు. డీఎస్సీ నియామకాలపై ఆ పార్టీ ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్న విష ప్రచారం వల్ల ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత జాబ్ సాధించామన్న కనీస సంతోషం కూడా తమకు లేకుండా పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా మాట్లాడితే ఇకపై సహించేది లేదని వారు తేల్చి చెప్పారు.
అంబేడ్కర్కు వినతిపత్రం : ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ అనంతరం ఉపాధ్యాయులు అంబేడ్కర్ స్మృతివనానికి చేరుకుంటారు. అక్కడ అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి వారు ప్రత్యేకంగా ఒక వినతిపత్రం సమర్పించనున్నారు. తమపై విమర్శలు చేసే వారికి కనీస బుద్ధి ప్రసాదించాలని ఆ వినతిపత్రం ద్వారా వేడుకోనున్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ విష ప్రచారానికి వ్యతిరేకంగా ఇప్పటికే కర్నూలు, తిరుపతి సహా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో డీఎస్సీ విజేతల ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీలు, నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా విజయవాడ వేదికగా టీచర్లు తమ గళాన్ని మరింత బలంగా వినిపించారు.
డీఎస్సీలో అక్రమాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ నిరసన ర్యాలీలు - అడ్డుకున్న పోలీసులు, ఉద్రిక్తత
మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం - "చలో కర్నూలు"తో కదం తొక్కిన ఉపాధ్యాయులు