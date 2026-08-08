మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం - "చలో కర్నూలు"తో కదం తొక్కిన ఉపాధ్యాయులు
మెగా డీఎస్సీ 2025 టీచర్ల సంఘీభావ ర్యాలీలు - కడప, అనంతపురం నుంచి కర్నూలుకు భారీగా చేరుకున్న ఉపాధ్యాయులు - ఆత్మగౌరవ ర్యాలీతో కదం తొక్కుతున్న టీచర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 12:59 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 2:07 PM IST
Teachers Rally in Kurnool : మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఖండిస్తూ కడప, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల ఉపాధ్యాయులు భారీ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. మూడు జిల్లాల నుంచి కర్నూలుకు చేరుకున్న టీచర్లు ఆత్మగౌరవ ప్రదర్శన పేరుతో కదం తొక్కారు. కొండారెడ్డి బురుజు నుంచి జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నారు.
టీచర్లపై రాజకీయాలు తగవంటూ హితవు: మెగా డీఎస్సీ 2025పై వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న తప్పుడు ఆరోపణలపై ఉపాధ్యాయులు భగ్గుమన్నారు. కడప, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల నుంచి కర్నూలుకు భారీగా తరలివచ్చిన టీచర్లు కొండారెడ్డి బురుజు వద్ద వైఎస్సార్సీపీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కొండారెడ్డి బురుజు ఎక్కి తమ నియామకాలపై చేస్తున్న దుష్ప్రప్రచారాన్ని ఖండించారు.
వాస్తవాలు వివరించినా పదేపదే వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉపాధ్యాయ నియామకాలపై కుట్రలు తగవంటూ, ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. టీచర్లపై రాజకీయాలు తగవంటూ హితవు పలికారు. మెగా డీఎస్సీ నియామకాలపై కుట్రలు చేసిన వారికి తగిన గుణపాఠం చెబుతామని హెచ్చరించారు.
భారీ ర్యాలీగా బయల్దేరిన ఉపాధ్యాయులు: అనంతరం కొండారెడ్డి బురుజు నుంచి కర్నూలు జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయం వరకూ మెగా డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయులు ర్యాలీగా బయలుదేరారు. ఒక్కసారిగా టీచర్లంతా రోడ్డుపైకి రావడంతో రహదారులు కిక్కిరిశాయి. టీచర్లుగా పాఠాలు చెప్పడమే కాదు తమపై కుట్రలు చేస్తే గుణపాఠం కూడా చెబుతామంటూ నినదించారు.
వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ఉపాధ్యాయ వృత్తినే కించపరుస్తుంది. ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగి కూడా స్టడీ హాల్ల్లో, రూమ్లో కష్టపడి చదివి, ఉద్యోగాలు సాధిస్తే వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలతో మెగా డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయని మాట్లాడుతున్నారు. దానికి తోడు జెన్ జెడ్ పేరుతో కావాలని నిరాహర దీక్షలు చేస్తున్నారు. ఆ నిరాహార దీక్షలలో అన్యాయం జరిగినటువంటి ఒక్కరూ కూడా లేరు. వాస్తవాలు వివరించినా తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయ నియామకాలపై కుట్రలు చేస్తున్నారు. కుట్రలు చేసిన వారికి గుణపాఠం చెబుతాం." - టీచర్లు
తొలి సంతకంతో 16 వేలకు పైగా ఉద్యోగాలు: మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలను తిప్పి కొట్టేందుకే ఇవాళ చలో కర్నూలు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని కల్యాణదుర్గం నియోజకవర్గానికి చెందిన ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు. 2025 మెగా డీఎస్సీలో తాము కష్టపడి ఉద్యోగాలు సాధిస్తే, ఓర్చుకోలేని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఒక్క డీఎస్సీ ప్రకటన లేక ఎంతోమంది నిరుద్యోగులు ఇబ్బందులు పడ్డారన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే మొదటి సంతకంతో 16,000కు పైగా డీఎస్సీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం మానుకోవాలని హెచ్చరించారు.
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