'క్రీడల్లో గాయాల కంటే వాళ్ల మాటలే ఎక్కువ బాధిస్తున్నాయి' - స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్ల కన్నీటి పర్యంతం
మెగా డీఎస్సీ-2025 స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులు వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కష్టపడి సాధించిన తమ విజయాలను రాజకీయ వివాదంగా మార్చొద్దని తేల్చిచెప్పారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 8:41 PM IST
Sports Quota Teachers Slam YSRCP Leaders : మెగా డీఎస్సీ-2025 స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులు వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కష్టపడి సాధించిన తమ విజయాలను రాజకీయ వివాదంగా మార్చొద్దని తేల్చిచెప్పారు. క్రీడల్లో గాయపడినప్పుడు కలిగిన బాధ కంటే, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఇప్పుడు అంటున్న మాటలే తమను ఎక్కువగా బాధిస్తున్నాయని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. విజయవాడలోని మొగల్రాజపురం అమ్మ కల్యాణ మండపంలో సుమారు 370 మంది స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. తమపై వైఎస్ జగన్, ఆ పార్టీ నేతలు చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఆధారాలతో సహా తిప్పికొట్టారు.
ప్యాలెస్ల్లో ఉండేవారికి మా కష్టం ఏం తెలుసు? : ప్యాలెస్ల్లో ఉంటూ, విమానాల్లో తిరిగే వారికి తమ కష్టం విలువ ఏం తెలుస్తుందని ఉపాధ్యాయులు నిలదీశారు. సామాన్య కుటుంబాల్లో పుట్టి, పేదరికంతో ఎన్నో బాధలు పడి మట్టిలో ఆడి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించామన్నారు. అహర్నిశలు కష్టపడి టెట్ రాసి, అత్యధిక మార్కులు సాధిస్తే కానీ ఉద్యోగాలు రాలేదన్నారు. అదంతా వదిలేసి, తమ సర్టిఫికెట్లు నకిలీవంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతూ మనోవేదనకు గురిచేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మహిళలకు స్వాతంత్ర్యం అక్కర్లేదా? ఇంటికే పరిమితం అవ్వాలా? అని ప్రశ్నించారు. తమకు సంబంధించిన అన్ని సర్టిఫికెట్లు ఆన్లైన్లో ఉన్నాయని, ఎవరైనా సరిచూసుకోవచ్చని సవాల్ విసిరారు.
మీరిచ్చిన సర్టిఫికెట్లూ ఫేకేనా? : 2019-2024 మధ్య వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోనే తాము పతకాలు సాధించామని, అప్పుడు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మెరిట్ సర్టిఫికెట్లను ఉపాధ్యాయులు ప్రదర్శించారు. తమ ఘనతలపై గతంలో సాక్షి పత్రికలో కూడా గొప్పగా రాశారని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు రాగానే అవే సర్టిఫికెట్లు ఫేక్ అంటూ దుష్ప్రచారం చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. ఒకే ఇంట్లో అన్నాచెల్లెళ్లు, భార్యాభర్తలు కష్టపడి చదివి ఉద్యోగాలు సాధించడం నేరమా అని నిలదీశారు. బ్రిడ్జి గేమ్ గురించి కనీస అవగాహన లేకుండా, దాన్ని పేకాట, గ్యాంబ్లింగ్ అంటూ అవహేళన చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు.
'పరువు నష్టం దావా వేస్తాం' : రాజకీయాల కోసం పేద కుటుంబాలకు చెందిన తమను వాడుకోవద్దని ఉపాధ్యాయులు వేడుకున్నారు. తమ ఆత్మగౌరవం దెబ్బతీసేలా, అవమానించేలా మాట్లాడితే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. ఇకపైనా ఇలాగే తమ పేర్లను బద్నాం చేస్తే పరువు నష్టం దావాలు వేస్తామని, తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని తేల్చిచెప్పారు. ఇప్పటికైనా నిరాధార ఆరోపణలు, అవహేళనలు మానుకుని, తమను ప్రశాంతంగా ఉద్యోగాలు చేసుకోనివ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
"మేము మట్టిలో ఆడి పతకాలు సాధించిన నిజమైన ఆటగాళ్లం. ప్యాలెస్ల్లో, విమానాల్లో తిరిగే మీకు మా కష్టం తెలియదు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలోనే మాకు పతకాలు, సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చారు. అప్పుడు మేం ప్రతిభావంతులమని సాక్షి పేపర్లో రాశారు. ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు వస్తే ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు అయిపోయాయా? మా వివరాలన్నీ ఆన్లైన్లో పారదర్శకంగా ఉన్నాయి. మీరు బురద జల్లినంత ఈజీ కాదు మా కష్టం. బ్రిడ్జి గేమ్ అంటే పేకాట కాదు, వాస్తవాలు తెలుసుకుని మాట్లాడాలి. మమ్మల్ని రాజకీయంలోకి లాగొద్దు. అనవసరంగా మాపై బురద జల్లితే పరువు నష్టం దావా వేస్తాం." - మెగా డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లు
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