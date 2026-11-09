నదీ యాజమాన్య బోర్డుల సమావేశాల వాయిదాల పర్వం - పరిష్కారానికి నోచుకోని కీలక జల సమస్యలు
River Management Board Meetings : తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నదీ జలాల వివాదాలకు పరిష్కారం చూపాల్సిన వ్యవస్థలు ఇప్పుడు వాయిదాల బాట పట్టాయి. దీంతో కీలక జల సమస్యలు పరిష్కారానికి నోచుకోకుండా కొనసాగుతున్నాయి.
Published : November 9, 2026 at 10:16 AM IST
కృష్ణా, గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డుల సమావేశాలు వాయిదాలకు చిరునామాగా మారాయి. భేటీలు లేకపోవడంతో కీలక జల సమస్యలపై చర్చకు అంతులేని నిరీక్షణ కొనసాగుతోంది. కృష్ణా బోర్డు భేటీ ఆరుసార్లు వాయిదా పడగా, గోదావరి బోర్డులో పరిస్థితి కూడా అదే తీరుగా మారింది.
వాయిదాల వలయంలో సమావేశాలు
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య నదీ జలాల వివాదాలకు పరిష్కారం చూపాల్సిన కృష్ణా, గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డుల సమావేశాలు వాయిదాల వలయంలో చిక్కుకున్నాయి. కీలక సమస్యలపై చర్చించాల్సిన భేటీలు పదే పదే వాయిదా పడుతుండటంతో జల వివాదాల పరిష్కారం మరింత ఆలస్యమవుతోంది. కృష్ణా బోర్డు 21వ సమావేశం ఏకంగా ఆరుసార్లు వాయిదా పడగా, గోదావరి బోర్డు సమావేశం కూడా పలుమార్లు వాయిదా పడింది.
పరిష్కారానికి నోచుకోని కీలక సమస్యలు
రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నీటి పంపిణీ, ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, టెలిమెట్రీ వ్యవస్థల ఏర్పాటు వంటి కీలక అంశాలు ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నదీ జలాల వివాదాలకు పరిష్కారం చూపాల్సిన వ్యవస్థలే ఇప్పుడు వాయిదాల బాట పట్టాయి. కృష్ణా, గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డుల సమావేశాలు నిర్వహించాలనే నిర్ణయాలు వెలువడుతున్నా, ఆచరణలో మాత్రం భేటీలు జరగడం లేదు. దీంతో కీలక జల సమస్యలు పరిష్కారానికి నోచుకోలేకపోతున్నాయి.
కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు 21వ సమావేశం నిర్వహణలో అసాధారణ జాప్యం చోటుచేసుకుంది. తొలుత మే నెలలో నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన సమావేశం, ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం కారణంగా వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత ఆగస్టు, అక్టోబర్ నెలల్లో సమావేశాలు జరగాల్సి ఉన్నా వాయిదా పడింది. అక్టోబర్ 26న కేఆర్ఎంబీ సమావేశం జరగాల్సి ఉండగా, తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణం విషయమై మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమావేశం ఉన్నందున వాయిదా పడింది. మరుసటి రోజు జరగాల్సిన భేటీ కూడా జరగలేదు.
చివరిసారిగా 2025 జనవరిలో సమావేశం
ఆ తర్వాత నవంబర్ ఐదో తేదీన జరగాల్సిన సమావేశం కూడా వాయిదా పడింది. మురసు తుపాన్ ప్రభావంతో అధికారులు సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమై ఉన్నందున సమావేశాన్ని వాయిదా వేయాలని ఏపీ కోరగా, బోర్డు అంగీకరించింది. ఇలా కృష్ణా బోర్డు సమావేశం ఆరుసార్లు వాయిదా పడింది. కేఆర్ఎంబీ పూర్తిస్థాయి సమావేశం చివరిసారిగా 2025 జనవరి 21వ తేదీన జరిగింది. అదే ఏడాది జూన్ 27వ తేదీన కేవలం ఉద్యోగుల వేతన రికవరీ విషయంలో హైకోర్టు తీర్పుపై చర్చించేందుకు ప్రత్యేక సమావేశం జరిగింది. దాదాపుగా 22 నెలలుగా కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు పూర్తి స్థాయి సమావేశం జరగనే లేదు.
20 నెలలుగా భేటీ కాలేదు
కృష్ణా బోర్డు తరహాలోనే గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం కూడా వాయిదాల బాట పట్టింది. జీఆర్ఎంబీ 18వ సమావేశాన్ని తొలుత ఆగస్టు 18న నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. అయితే తెలంగాణ ప్రాజెక్టులపై ఏపీ అభ్యంతరాలు, అజెండా అంశాలపై రెండు రాష్ట్రాల మధ్య విభేదాలు తలెత్తడంతో సమావేశం వాయిదా పడింది. తర్వాత అక్టోబర్ 30న నిర్వహించాల్సిన సమావేశం కూడా మరోసారి వాయిదా పడింది.
జీఆర్ఎంబీ సమావేశం చివరిసారిగా 2025 ఏప్రిల్ ఏడో తేదీన జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఒక్క సమావేశం కూడా జరగలేదు. 20 నెలలుగా గోదావరి బోర్డు భేటీ జరగలేదు. గోదావరి బోర్డు పరిధిలో తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన అంశాలను చర్చించాలన్న ఏపీ ప్రతిపాదనలపై తెలంగాణ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.
నిర్ణయాలన్నీ ఆలస్యం
ఇప్పటికే కేంద్ర జల సంఘం, సాంకేతిక సలహా మండలి అనుమతులు పొందిన ప్రాజెక్టులను తిరిగి చర్చించడం సమంజసం కాదన్నది తెలంగాణ వాదన. ఇక కృష్ణా బోర్డు పరిధిలో నీటి పంపిణీ, ప్రాజెక్టుల వారీగా వినియోగం, టెలిమెట్రీ వ్యవస్థల ఏర్పాటు వంటి అంశాలపై రెండు రాష్ట్రాల మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. కృష్ణా, గోదావరి జలాలపై తెలంగాణకు ఉన్న అభ్యంతరాలు, డిమాండ్లను బోర్డు సమావేశాల్లో చర్చించి పరిష్కరించాల్సి ఉంది. కానీ సమావేశాలు వాయిదా పడుతుండటంతో కీలక అంశాలపై చర్చలు, నిర్ణయాలు ఆలస్యం అవుతున్నాయి.
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