'జలం-మన బలం' - ప్రతి వర్షపు చుక్కను ఒడిసిపడితే నీటి సమస్యే రాదు: మంత్రి నిమ్మల

సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సాగునీటి సంఘాల అధ్యక్షుల సమావేశం - 'జలం-మన బలం' నినాదంతో కరవురహిత రాష్ట్రంగా మార్చే లక్ష్యంతో సమావేశం - నీటి భద్రత, నిర్వహణ, భూగర్భజలాల పెంపుపై చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 8:21 PM IST
Water Bodies meeting in AP : 'జలం–మన బలం' నినాదంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ను కరువు రహిత రాష్ట్రంగా మార్చే లక్ష్యంతో అమరావతిలోని పెరేడ్ గ్రౌండ్ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సాగునీటి సంఘాల అధ్యక్షుల సమావేశం జరిగింది. నీటి భద్రత, వాటర్ మేనేజ్మెంట్, భూగర్భజలాల పెంపుపై సాగునీటి సంఘాలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. సమావేశ ప్రాంగణం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన వివిధ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ పురోగతి వివరాలను సీఎం తెలుసుకున్నారు.
రాష్ట్రంలో భూగర్భ జలాలు ఏమేరకు ఉన్నాయి, భూగర్భజలాల రీఛార్జి స్ట్రక్చర్ల నిర్మాణం తదితర అంశాలను పరిశీలించారు. ప్రదర్శన వద్ద వ్యవయసాయానికి ఉపయోగపడే డ్రోన్లు, రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా ఆపరేట్ చేసే వ్యవసాయ మోటార్ల సాంకేతికతను ముఖ్యమంత్రి ఆసక్తిగా పరిశీలించారు. నీటి వినియోగదారుల సంఘాల సమావేశానికి మంత్రులు నిమ్మల రామానాయుడు, కె.అచ్చెన్నాయుడు, కందుల దుర్గేష్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ తదితరులు హాజరయ్యారు.
సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు అధిక ప్రాధాన్యం : అనంతరం మంత్రి నిమ్మల మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పోలవరం గురించి ఏమన్నారో అందరికీ తెలుసన్నారు. వారు ఏమీ తెలియకుండానే డయాఫ్రం వాల్ గురించి మాట్లాడారని విమర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు ఆపేశారని మండిపడ్డారు. మా ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే పోలవరం పనులు వేగవంతం చేసిందని తెలిపారు. వెలిగొండలో అనేక పనులు పెండింగ్లో ఉన్నా జాతికి అంకితం చేశారని విమర్శించారు. ఈ ఏడాదిలోగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్రాజెక్టుల పనులు పరుగులు పెడుతున్నాయని వివరించారు. పోలవరం లెఫ్ట్ కెనాల్ పూర్తి చేసి విశాఖ దాహార్తి తీరుస్తామని తెలిపారు. మార్చి నాటికి కాలువ పనులు పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారని మంత్రి నిమ్మల అన్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు లిఫ్ట్పై స్టే వచ్చింది జగన్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడేనని గుర్తుచేశారు. అలాగే జగన్ హయాంలో హంద్రీనీవాకు రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయలేదన్నారు. మేం వచ్చాక ఏడాదిలోగా హంద్రీనీవా పనులు పూర్తి చేశామన్నారు. ప్రతి వర్షపు చుక్కను ఒడిసిపడితే మనకు సాగునీటి సమస్యే రాదని తెలిపారు. ప్రస్తుతం జలాశయాలన్నీ కళకళలాడుతున్నాయన్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై రాయలసీమ ప్రజలు హర్షం ప్రకటిస్తున్నారని వెల్లడించారు. పోతిరెడ్డిపాడుపై మాట్లాడే అర్హత వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు లేదన్నారు.
ధర్నా చేయడానికి సిగ్గుండాలి : రాయలసీమ లిఫ్ట్ గురించి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పోతిరెడ్డి పాడు దగ్గర ధర్నా చేయడానికి సిగ్గుండాలని జల వనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ధ్వజమెత్తారు. 2022 లోనే రాయలసీమ లిఫ్ట్ గత ప్రభుత్వం హయాంలోనే నిలిచిపోయిందన్నారు. నాడు నోరేత్తకుండా ఈరోజు రాయలసీమ లిఫ్ట్ గురించి మాట్లాడటం దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లుందని మండిపడ్డారు. పోతిరెడ్డిపాడు వద్ద వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళన హాస్యాస్పదమన్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు లిఫ్ట్ను నిర్వీర్యం చేసింది జగనే అని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం రూ.18వేల కోట్ల బిల్లు బకాయిల్ని జలవనరుల శాఖకు వారసత్వంగా ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు.
కనీసం గ్రీజు కూడా పెట్టి ఏ ప్రాజెక్టును మైంటైన్ చేయలేదని దుయ్యబట్టారు. నీటి సంఘాలకు 878 కోట్ల రూపాయల పనులు కూటమి ప్రభుత్వం కేటాయించిందని తెలిపారు. గత పాలకులు పోలవరం ప్రాజెక్టును విధ్వంసం చేసిన పరిస్థితుల్లో 2027నాటికి పూర్తి చేసే దిశగా ముందుకెళ్తున్నామని వెల్లడించారు. అబద్దాలు, అసత్యాలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి పూర్తికాని వెలుగొండ ప్రాజెక్టును జాతికి అంకితమిచ్చాడని ఎద్దేవా చేశారు.
వ్యవసాయ రంగాన్ని నిర్వీర్యం చేసినా : ప్రతీ నీటి బొట్టును భూగర్భ జలంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమానికి ప్రతీ ఒక్కరూ సహకరించాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. 8 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ లోతుకి భూగర్భ జలం వెళ్లకుండా చంద్రబాబు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారని వెల్లడించారు. గత పాలకులు వ్యవసాయ రంగాన్ని నిర్వీర్యం చేసినా, ఆర్ధిక ఇబ్బందులు ఎన్ని సృష్టించినా ప్రజా క్షేమమే ధ్యేయంగా పని చేస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు.
వ్యవసాయ రంగంలో అగ్రస్థానంలో ఏపీ : ప్రజలకు, రైతులకు సేవ చేసే అవకాశంగా నీటి సంఘాల అధ్యక్షులు భావించాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ సూచించారు. కేంద్ర సహకారంతో 120 కోట్లకు పైగా నీటి ప్రాజెక్టులు చేపట్టే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. వ్యవసాయ క్షేత్రంలో రాష్ట్రాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టేందుకు ప్రతీ ఒక్కరూ కృషి చేయాలని మాధవ్ పిలుపునిచ్చారు.
