ETV Bharat / state

స్లీపర్ బస్సుల్లోనే ఎక్కువ అగ్ని ప్రమాదాలు - అవసరమైతే రద్దు చేస్తాం​: మంత్రి మండిపల్లి

స్లీపర్ బస్సులు రద్దు చేయాలని కేంద్రానికి లేఖ - జాతీయ రాష్ట్ర రహదారులపై స్పీడ్​గన్​ల కోసం రూ.40 కోట్లు - 300 కి.మీ దాటితే ఇద్దరు డ్రైవర్లు

Government Action To Reduce Road Accidents In State
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Government Action To Reduce Road Accidents In State : ప్రజా రవాణా వాహనాల్లో ప్రమాదాల నివారణకు ఇకపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రమాదాల కారణాలను విశ్లేషించి వాటి నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు రవాణాశాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాం ప్రసాద్ రెడ్డి తెలిపారు. చట్టాలను అడ్డం పెట్టుకుని తప్పులు చేసే ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​పై చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ప్రజా రవాణా బస్సుల్లో ప్రమాదాల నివారణపై హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, రవాణాశాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి సచివాలయంలో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.

స్పీడ్​గన్​లు ఏర్పాటుకు 40 కోట్లు : రవాణా, పోలీస్, ఫైర్​సేఫ్టీ అధికారులతో సమావేశమై బస్సుల్లో ప్రమాదాల నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై మంత్రులు మార్గనిర్దేశం చేశారు. స్లీపర్ బస్సుల వల్లే ఎక్కువగా అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతుండటంతో స్లీపర్ బస్సులను రద్దు చేయాలని కేంద్రానికి లేఖ రాసినట్లు మంత్రి తెలిపారు. భవిష్యత్తులో అవసరమైతే తప్పకుండా స్లీపర్ బస్సులను రద్దు చేస్తామని అన్నారు. అతివేగం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్న దృష్ట్యా జాతీయ రాష్ట్ర రహదారులపై స్పీడ్​గన్​లు ఏర్పాటు చేసేందుకు రూ.40 కోట్లు నిధులు కేటాయించామని, త్వరలో టెండర్లు పిలువనున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.

బస్సు ప్రమాదాల నివారణపై సచివాలయంలో సమీక్ష - బస్సు సీట్లపై టాక్సేషన్‌ తగ్గించేలా చర్యలు : మంత్రి మండిపల్లి

ఇతర రాష్ట్ర వాహనాలే ఎక్కువ : కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలతో పోల్చితే రాష్ట్రంలో టాక్సేషన్ ఎక్కువగా ఉందని మంత్రి రాం ప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాహనాలు ఎక్కువగా తిరుగుతున్నాయన్నారు. త్వరలో రాష్ట్రంలో తిరిగే బస్సుల్లో సీట్లపై విధించే పన్నును తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. 300 కిలోమీటర్ల పైనా నడిచే బస్సుల్లో ఇద్దరు డ్రైవర్లను తప్పక నియమించేలా చర్యలు ఉంటాయన్నారు. బస్సులు కచ్చితంగా నిర్ణీత సమయవేళలు పాటించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి తెలిపారు. బస్సులు సమయ పాలన పాటించకుండా అతివేగంగా వెళ్తే అలాంటి వాటిని నగర శివారులోని నిలిపివేసేలా చర్యలు చేపడతామన్నారు. కర్నూలు, మార్కాపురం, మారేడుమిల్లిలో ట్రావెల్స్​ ప్రమాదాలకు మానవ తప్పిదమే కారణమని మంత్రి రాం ప్రసాద్​ రెడ్డి అన్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ తరహా ఘటనలు జరగకుండా ప్రభుత్వం పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటుందని పేర్కొన్నారు.

"ఇటీవల కాలంలో ప్రజా రవాణా వాహనాల్లో ప్రమాదాలు ఎక్కువయ్యాయి. వాటి నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రమాదాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయో కారణాలను మొదట తెలుసుకొని అసంతరం చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇప్పటికే స్లీపర్​ బస్సులను రద్దు చేయాలని కేంద్రానికి లేఖ రాశాం. అవసరమైనప్పుడు వాటిని రద్దు చేస్తాం. అతివేగం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్న దృష్ట్యా జాతీయ రాష్ట్ర రహదారులపై స్పీడ్​గన్​లు ఏర్పాటు చేసేందుకు రూ.40 కోట్లు నిధులు కేటాయించాం. త్వరలో టెండర్లు పిలుస్తాం". - మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, రవాణాశాఖ మంత్రి

ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్​ ప్రమాదాలు : గత నెల మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం వద్ద ఒక ప్రైవేట్​ బస్సు లారీని ఢీకొని దగ్ధం అయిన విషయం తెలిసిందే. ఆ ప్రమాదంతో 14 మంది ప్రాణాలను కోల్పోయారు. అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు వద్ద ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సు అగ్నికి ఆహుతైంది. సెల్ఫ్‌ మోటార్‌లో షార్ట్ సర్కూట్ కారణంగా ట్రావెల్స్‌ బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. ఈ ప్రమాదం నుంచి అందరూ క్షేమంగా బయటపడ్డారు. గత డిసెంబర్​లో చింతూరు - మారేడుమిల్లి ఘాట్‌ రోడ్డులో ప్రైవేట్​ బస్సు అదుపుతప్పి కొండ అంచులో ఎత్తుగా ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఢీకొట్టి రోడ్డు పక్కనున్న లోయ వైపు దూసుకువెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో తొమ్మిది మంది దుర్మరణం చెందారు. ఇలా ఎన్నో ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. వీటన్నిటి దృష్ట్యా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోనుంది.

హైటెన్షన్ తీగలు తగిలి ఆర్టీసీ బస్సుకు మంటలు - క్షేమంగా బయటపడ్డ 21 మంది ప్రయాణికులు!

నిద్రలోనే తెల్లారిన బతుకులు - బస్సులోంచి బయటకొచ్చేలోపే ప్రాణాలు మసి

TAGGED:

GOVERNMENT ON ROAD ACCIDENTS
ACTION ON ROAD ACCIDENTS BY GOVT
PRIVATE TRAVELS BUS ACCIDENTS
రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు
GOVERNMENT ON ROAD ACCIDENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.