తెలంగాణ, కర్ణాటక మధ్య నీటి ఒప్పందాలపై మంత్రుల సమావేశం - సమష్టి నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడి

ఇరిగేషన్ అంశాలపై తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల కీలక సమావేశం - తెలంగాణ, కర్ణాటక మధ్య నీటి ఒప్పందాలపై మంత్రుల సమావేశం - కృష్ణా నదిపై కర్ణాటక ప్రతిపాదిస్తున్న ఆనకట్ట విషయమై చర్చ
Published : May 25, 2026 at 9:57 PM IST
Telangana and Karnataka Irrigation Ministers Meeting : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకుండా ప్రాజెక్టుల రూపకల్పన జరగాలని నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి తెలిపారు. సాగునీటి హక్కులు భవిష్యత్ అవసరాల పరిరక్షణనే ప్రాధాన్యమని పేర్కొన్నారు.
అంతర్రాష్ట్ర సమన్వయంతో తాగునీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా ప్రతిపాదనలు కర్ణాటక ముందుంచినట్లు వివరించారు. పరస్పర అవగాహనతోనే కృష్ణా జలాల వినియోగం జరగాలన్న ఉత్తమ్ ఉభయ రాష్ట్రాలకు సానుకూలంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. రెండు రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలకి అనుకూలంగా ఉండేలా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటామని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సూచించారు.
Hon’ble Minister of Irrigation and Civil Supplies Uttam Kumar Reddy participated in a meeting with Ground Water Development Department, Government of Karnataka led by Honourable Minor Irrigation Minister of Karnataka Shri @NsBoseraju.— Uttam Kumar Reddy (@UttamINC) May 25, 2026
కృష్ణా నదిపై కర్ణాటక ప్రతిపాదిస్తున్న ఆనకట్ట విషయమై చర్చ : హైదరాబాద్ వచ్చిన కర్ణాటక చిన్న నీటిపారుదల శాఖా మంత్రి బోసురాజు, అధికారులతో సచివాలయంలో నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ భేటీ అయ్యారు. పాలమూరు మంత్రులు, కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులు, రాయచూరు జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు ఆ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. కృష్ణానదిపై కర్ణాటక కొత్త ఆనకట్టను ప్రతిపాదిస్తున్న నేపథ్యంలో అనుసరించాల్సిన ప్రతిపాదనలపై బోసురాజుతో చర్చించారు.
Today, we participated in a high-level inter-state meeting at the Telangana Secretariat with Hon’ble Minister for Irrigation and Command Area Development, Government of Telangana, Shri N. @UttamINC , on the feasibility studies for the construction of a barrage across the Krishna… pic.twitter.com/zQzsjRFBaA— N.S Boseraju (@NsBoseraju) May 25, 2026
కృష్ణానదిపై కర్నాటక ప్రతిపాదిస్తున్న ఆనకట్టపై చర్చించారు. ప్రతిపాదిత ఆనకట్టకు సంబంధించిన అంశాలపై కర్నాటక అధికారులు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రులు, ప్రజాప్రతిధులు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభిప్రాయాలను వివరించారు. చర్చల సారాంశాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి వివరించి సమష్టి నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఉత్తమ్ పేర్కొన్నారు.