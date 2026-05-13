'మీటికెట్' యాప్​తో క్యూలైన్లు, చిల్లర కష్టాలకు చెక్ - ఆర్టీసీ, మెట్రో, పర్యాటక ప్రదేశాల టికెట్లు 'స్మార్ట్​'గా బుక్ చేసేయండి

టికెట్ ఏదైనా అన్నింటికీ ఒకటే యాప్ - క్యూ లైన్ల బాధలు, చిల్లర చింతలు తప్పించేలా అందుబాటులో యాప్ - 'మీటికెట్​' యాప్​ వివరాలు వెల్లడించిన తెలంగాణ మీ-సేవ కమిషనర్‌ రవికిరణ్

Published : May 13, 2026 at 10:33 PM IST

Choose ETV Bharat

Meeseva Commissioner On Mee Ticket App : టికెట్ ఏదైనా ఒకటే యాప్ అదే మీ టికెట్ యాప్. స్మార్ట్‌ఫోన్ సాయంతో సులువైన రీతిలో అవసరమైన టికెట్లను పొందడమే ఈ యాప్ ప్రత్యేకత. ఆర్టీసీ, మెట్రో, పర్యాటక ప్రాంతాలు, పుణ్యక్షేత్రాలు పార్కులు, బోటింగ్ ప్రదేశాలు, మ్యూజియాలు, జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలోని కమ్యూనిటీ హాళ్లు, ప్లే అండ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ టికెట్లతో పాటు ఈవీ ఛార్జింగ్ కేంద్రాల వివరాలను తెలుపుతుంది మీ టికెట్ యాప్. క్యూ లైన్ల బాధలు, చిల్లర చింతలు తప్పించేలా మీ సేవ ఆధ్యర్యంలో రూపొందించిన ఈ యాప్‌ తక్కువ కాలంలోనే ఎక్కువ ప్రజాదరణ పొందింది. ఎక్కువ డౌన్‌లోడ్‌లను సొంతం చేసుకుంది. సాంకేతికత సాయంతో రూపొందిన ఈ యాప్ ప్రత్యేకతలేంటి? ఈ ఒక్క యాప్ అన్ని రకాల టికెట్లు తీసుకునేందుకు ఎలా సాయపడుతుంది? మొత్తంగా ఈ మీ టికెట్ యాప్ సేవల వివరాలు తెలిపే వివరాణాత్మక కథనం ఇది.

ప్రశ్న : మీటికెట్​ యాప్​ ప్రత్యేకతలేంటి? దీన్ని రూపొందించడానికి గల కారణాలేంటి?
జవాబు : సుమారు సంవత్సరం క్రితం ఈ యాప్​ను రాష్ట్రముఖ్యమంత్రి, ఐటీ మంత్రి ఆధ్వర్యంలో దీనిని ప్రారంభించారు. దీనిని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఆర్టీసీ బస్సు టికెట్లకు, మెట్రో, దేవాలయ దర్శనాలకు, పార్కులకు ప్రత్యేక టికెట్ యాప్​లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒకే యాప్​లో వీటినన్నింటినీ బుక్ చేసేందుకు దీనిని రూపొందించారు.

ప్రశ్న : ఇంట్లోనే కూర్చొని మెట్రో టికెట్​ తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?
జవాబు : ముందుగా ప్లేస్టోర్​లో మీ టికెట్​ అని టైప్​ చేస్తే యాప్​ వస్తుంది. దీనిని ఇన్​స్టాల్​ చేశాక మన ఫోన్​ నంబరుతో రిజస్టర్​ అయితే సరిపోతుంది. దీనితోపాటు పిన్​ సెట్​ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్​ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. తదుపరి యాప్​ ఓపెన్​ అవుతుంది. దీనిలో మెట్రో, ఆర్టీసీ, పార్క్, ఆలయాలు, జూపార్కులు ఇలా అనేక రకాల సేవలు కనిపిస్తాయి. వీటిని వినియోగించి సులభంగా మెట్రో టికెట్లను బుక్​ చేసుకోవచ్చు.

ప్రశ్న : ఆర్టీసీ టికెట్లు, బస్​ పాస్​లు ఏవిధంగా బుక్ చేయొచ్చు?
జవాబు : యాప్​లో ఆర్టీసీ సెలక్ట్​ చేయగానే బస్​ పాస్​, బస్​ టికెట్​ బుకింగ్ అనే రెండు ఆప్షన్స్​ కనిపిస్తాయి. బస్​ పాస్​ బుక్​ చేయాలనుకుంటే 5 రకాలు బస్సులకు సంబంధించిన పాస్​లు దర్శనమిస్తాయి. సాధారణంగా ఆర్డినరీ పాస్​ బుక్ చేసేందుకు మన పేరు, తండ్రిపేరు, డేట్​ ఆఫ్​ బర్త్ లాంటి అంశాలతో పాటు సెల్ఫీ కూడా తీసుకోవాలి. తదుపరి పేమెంట్​ చేస్తే బస్ పాస్​ సిద్ధమవుతుంది. వీటిని స్క్రీన్​ షాట్ తీయటానికి వీలుకాదు.

ప్రశ్న : పర్యాటక ప్రాంతాలకు ఏవిధంగా బుక్​ చేసుకోవాలి?
జవాబు : యాప్​లో పార్క్​ ఆప్షన్​ ఎంపిక చేశాక మనం వెళ్లాలనుకునే పార్కును ఎంచుకోవాలి. దీనిలో రాష్ట్రంలోని 200 పైగా పార్కులు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు ఎన్​టీఆర్​ పార్క్ సెలక్ట్​ చేశాక తేదీని ఎంచుకోవాలి. తర్వాత ఎంట్రీలో ఎంతమంది పిల్లలు, పెద్దలు వెళుతున్నాము అనే విషయాన్ని తెలిపాలి. మనతోపాటు కెమెరాను తీసుకెళుతున్నామా అనే విషయాన్ని తెలపాలి. వెంటనే పేమెంట్ ఆప్షన్​ వస్తుంది. నగదు చెల్లింపు పూర్తయిన వెంటనే టికెట్ వస్తుంది. దీనిలో క్యూఆర్ రూపంలో టికెట్ వస్తుంది. అది ఒక రోజు మాత్రమే అందుబాలో ఉంటుంది.

ప్రశ్న : ఈవీ స్టేషన్స్​ కోసం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు?
జవాబు : దీనిలో ఈవీ స్టేషన్ ఛార్జింగ్​ లొకేషన్​లను తెలుసుకోవచ్చు. దీనిలో జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో ఉంటే దగ్గరలోనే ఛార్జింగ్​ స్టేషన్​ను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

ప్రశ్న : మీ సేవలో ఈమధ్యకాలంలో వచ్చిన మార్పులు ఏమిటి?
జవాబు : ఇది 25 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడిన సంస్థ. ఒకటేపొర్టల్​ ద్వారా దాదాపు 560 పౌరసేలవలను అందిస్తుంది. ఇటీవల ఈ సేవలను వాట్సప్​ ద్వారా పొందేలా ప్రారంభించాం. విద్యార్థుల ప్రొగ్రస్​కార్డులు, టెన్త్ రిజల్ట్​లను వాట్సప్​ ద్వారా అందిస్తున్నాం. 8096958096 ఈ వాట్స​ప్​ నంబరు సేవ్​ చేసుకుంటే అన్ని సర్వీసులను పొందవచ్చు.

