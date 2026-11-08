బామ్మర్ది భార్యపై కన్నేసి అత్తింటివారినే చంపిన అల్లుడు - అసలేం జరిగిందంటే?
Meerpet Double Murder Case : రంగారెడ్డి జిల్లా బడంగ్పేట్ మండలం బాలాపూర్ పరిధిలోని సాయివిహార్నగర్లో వావివరసలు మరచి జంట హత్యలకు పాల్పడ్డ నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
Published : November 8, 2026 at 6:44 PM IST
ఉన్న ఒక్కగానొక్క కుమార్తె అని, దుబాయిలో ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తితో పెళ్లి చేశారు. అయితే పెళ్లి తర్వాత ఆ వ్యక్తి దుబాయ్ నుంచి ఇక్కడకే మకాం మార్చాడు. కుమార్తె తమ కళ్లెదుటే ఉంటుందని వారంతా ఆనందపడ్డారు. తండ్రి లేని ఆ ఇంటికి అల్లుడే అన్నీ అయ్యాడు. దేవుడిలాంటి వ్యక్తి మన ఇంటికి అల్లుడిగా వచ్చాడనుకొని అంతా మురిసిపోయారు. ఎప్పుడూ తన మంచి గురించే ఆలోచిస్తున్నాడంటూ ఆ బామ్మర్ది, అన్న లేని లోటు తీరిందంటూ అతని భార్య తెగ ఆనందించాడు. కొడుకులాంటి అల్లుడు దొరికాడని అత్త, బంగారం లాంటి భర్త దొరికాడంటూ ఆ ఇల్లాలు మురిసిపోయింది. అయితే అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని అన్నట్టు ఆ ఇంటి అల్లుడి బుద్ధి గడ్డి తింది. దీంతో వావి వరసలు మరిచాడు. వక్రబుద్ధితో కుటుంబ బాంధవ్యాలకు చరమగీతం పాడాడు. చివరకు జైల్లో ఊచలు లెక్కిస్తున్నాడు.
రంగారెడ్డి జిల్లా బడంగ్పేట్ మండలం, బాలాపూర్ పరిధిలోని సాయివిహారనగర్ దారుణం జరిగింది. కుటుంబ బాంధవ్యాలను మరిచిన ఓ కఠినాత్ముడు చేసిన దాడికి ఇద్దరు మహిళలు రక్తమోడుతూ చనిపోయారు. మరొకరు ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. వావివరసలు మరిచి ప్రవర్తించిన అతని తీరును ఖండించి మందలించడమే వారు చేసిన తప్పు అయింది. దీంతో వారిని దారుణంగా హత్య చేశాడు.
చెల్లెలిపై లైంగిక వేధింపులు
సాయివిహార్ నగర్లోని ఫేజ్-2 లో నివాసముండే నిరంజన్బీ, తన కుమార్తె నూర్బేగంను నల్గొండ జిల్లా మర్రిగూడకు చెందిన గొర్రెల వ్యాపారి మహ్మద్ సిద్ధిక్కు ఇచ్చి వివాహం చేశారు. ప్రస్తుతం కుమారుడు యూసఫ్, కోడలు రేష్మాలతో కలిసి ఉంటోంది. సిద్ధిక్ ఉపాధి కోసం గల్ఫ్ వెళ్లొచ్చి ప్రస్తుతం షరీఫ్నగర్లో ఉంటున్నాడు. కొన్నాళ్లు బాగానే ఉన్నా వీరి కుటుంబంలో సిద్ధిక్ వక్రబుద్ధి పెద్ద చిచ్చుపెట్టింది. వరసకు చెల్లెలైన రేష్మను, సిద్ధిక్ లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసేవాడని సమాచారం. ఈ విషయం ఇంట్లో తెలిసి నిరంజన్బీ అల్లుడిని మందలించింది.
పరువు తీశారని అత్తింటిపై కక్ష
సిద్ధిక్ వైఖరి మార్చుకోమని భార్య పలుమార్లు చెప్పినా అతను వినలేదు. దీంతో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు తారాస్థాయికి చేరాయి. అతని వేధింపులు భరించలేక నూర్బేగం పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. చెల్లెలి వరసైన వ్యక్తితో సక్రమంగా ఉండమనం, ఎన్నాళ్లైనా భార్యను కాపురానికి పంపకపోవడం, పిల్లలను కలవనీయకుండా ఆంక్షలు పెట్టడంపై సిద్ధిక్ వారిపై కోపం పెంచుకున్నాడు. ఇదిలా ఉండగానే నూర్బేగం, రేష్మాలు వేరువేరుగా సిద్ధిక్పై వేధింపుల కేసు పెట్టారు. దీంతో విషయం పెద్దమనుషుల పంచాయితీ వరకు వెళ్లింది. దీంతో అతని కోపం మరింత పెరిగింది. పెద్ద మనుషుల పంచాయితీ, పోలీస్కేసంటూ తన పరువు తీశారని అత్తింటిపై కక్ష గట్టాడు. ఎలాగైనా వారిని అంతం చేయాలనుకున్నాడు.
తీవ్ర రక్తస్రావంతో అక్కడికక్కడే మృతి
ఈనెల 4న యూసఫ్ పనిచేసే పెట్రోల్ బంక్ వద్దకు వెళ్లిన సిద్ధిక్, మాట్లాడాలంటూ కారులో ఎక్కించుకొని అత్తగారింటికి చేరుకున్నాడు. ఆ తర్వాత వారిని దూషిస్తూ సిద్ధిక్ గొడవకు దిగాడు. తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో రేష్మా, అత్త నిరంజన్బీ, యూసఫ్లను విచక్షణరహితంగా పొడిచి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. వారి కేకలు విన్న స్థానికులు అక్కడి చేరుకొనేలోపే రేష్మా, నిరంజన్బీలు తీవ్ర రక్తస్రావంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కొనఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతున్న యూసఫ్ను స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
"మృతురాలి సోదరుడు అహ్మద్ఖాన్ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేశాం. ఐదు ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి నిందితుడి కోసం గాలించి అరెస్ట్ చేశాం. హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తిని, అతని వద్ద ఉన్న కారు, ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలపై పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు చేసి త్వరలోనే వివరాలు వెల్లడిస్తాం" - రాజేష్, శంషాబాద్ డీసీపీ
మంచి కుటుంబం ఉన్నా సిద్ధిక్, తన లైంగిక వాంఛ కోసం కుటుంబ బాంధవ్యాలకే మచ్చ తెచ్చే విధంగా ప్రవర్తించాడు. తన ప్రవర్తనతో అటు భార్య పిల్లల్ని దూరం చేసుకున్నదే గాక పిల్లనిచ్చిన అత్తింటి వారిని ఘోరంగా చంపి చివరకు జైలుపాలైయ్యాడు.
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