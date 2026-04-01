మీ సేవ కేంద్రాల్లో సర్వీసు ధరలు పెంపు - జీవో జారీ చేసిన ప్రభుత్వం

మీ సేవలో అన్ని సర్వీసులపై దాదాపు 50 శాతం ధరల పెంపు - ఆదాయ, కుల, స్థానికత వంటి సర్టిఫికెట్ల జారీకి రూ.80 రుసుం - జనన ధ్రువీకరణపత్రం ప్రింట్ ఇవ్వడానికి రూ.62 రుసుం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 1, 2026 at 4:29 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 8:01 PM IST

Mee Seva Service Prices Increased : మీ సేవ కేంద్రాల్లో సర్వీసు ధరలు పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అన్ని సేవలపై దాదాపు 50 శాతం ధరలు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు జీవోను జారీ చేసింది. ఇకపై ఆదాయ, కుల, స్థానికత వంటి సర్టిఫికెట్ల జారీకి రూ.80 రుసుము వసూలు చేయనుంది. జనన ధ్రువీకరణపత్రం ప్రింట్ ఇవ్వడానికి రూ.62 రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ప్రభుత్వం సర్వీసుల ప్రాముఖ్యతను ఆధారంగా తీసుకుని వాటిని వివిధ కేటగిరీలుగా విభజించింది. గతంలో రూ. 35 నుంచి రూ. 45 మధ్య ఉన్న ప్రాథమిక ధృవీకరణ పత్రాల ధరను రూ. 62కు పెంచింది. మేజర్ సర్టిఫికెట్లు, ఇతర దరఖాస్తుల ధరను రూ. 45 నుంచి 60 ఏకంగా రూ. 80కి పెరిగింది. బయోమెట్రిక్, ఫార్మర్​ రిజిస్ట్రీ, త్రైమాసిక పన్ను చెల్లింపు, కోర్టు కేసు సమాచార ఈకేవైసీ, ఆర్​టీఏ డీఎల్​ పేమెంట్ తదితరాల వంటి సేవల ధరలు కూడా రూ. 10, 20 నుంచి రూ. 18, 35 వరకు సవరించారు. మీ సేవ మొత్తం మూడు రకాల సేవలను అందిస్తోంది. వాటిలో కేటగిరి- ఏ, కేటగిరి- బీ, టాప్​ బిల్​ పేమెంట్స్​గా వర్గీకరించారు.

ఇకపై రెండు, మూడు రోజుల్లోనే : అధికారక నిబంధనల ప్రకారం మీ సేవలో పత్రాలు తీసుకోవాలంటే దరఖాస్తు చేసుకున్న ఏడురోజుల నుంచి 45 రోజుల పాటు వేచి చూడాల్సిందే. కొంతమంది అధికారులు మాత్రం కేవలం రెండు, మూడు రోజుల్లోనే అందిస్తున్నారు. కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాలతో కొంతమందికి పత్రాలు అందించడానికి తీవ్ర జాప్యమవుతోంది. దీంతో వారు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగడం, ఒపిక నశించి సిబ్బందితో వాగ్వాదానికి దిగుతున్నారు. ఇకపై ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా చూసుకుంటే మంచిదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మీ సేవ సర్వీసుల ధరలు పెంచడం పట్ల ప్రజలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

  • కేటగిరి-ఏలోని సేవలకు రూ. 62 రుసుము చెల్లించాలి. అందులో 3 రకాల సేవలున్నాయి.
  1. పునఃజారీ ధృవీకరణ పత్రం
  2. ఎన్​క్యుమ్​బ్​రెన్స్​ సర్టిఫికెట్
  3. బర్త్​ సర్టిఫికెట్ ప్రించ్
  • కేటగిరి-బీలో ధరలను రూ.80కి పెంచారు.
  1. ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం
  2. కుల ధృవీకరణ పత్రం
  3. నివాస ధృవీకరణ పత్రం
  4. కొత్త రేషన్ కార్డు దరఖాస్తు
  5. రేషన్​ కార్డులో సవరణలు
  6. ఓబీసీ ధృవీకరణ పత్రం
  7. జనన, మరణ ధృవీకరణ పత్రాలు
  8. విద్యుత్ కనెక్షన్
  9. ఈడబ్ల్యూఎస్ ధృవీకరణ పత్రం
  10. నాన్​ క్రిమిలేయర్ దరఖాస్తు
  11. భూభారతి ఈకేవైసీ
  12. ఈబీసీ సర్టిఫికేట్

