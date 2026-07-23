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రికార్డులు సరిగా లేక మోసాలు - 'మీ భూమి-బ్లాక్ చెయిన్​'తో అక్రమాలకు చెక్​: సీఎం చంద్రబాబు

ఏపీలో భూముల రక్షణకు సరికొత్త సాంకేతికత - సచివాలయం నుంచి వర్చువల్‌గా ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి - ప్రతి ల్యాండ్ పార్సిల్‌కు ప్రత్యేక డిజిటల్ ఐడీ కేటాయింపు

Mee Bhoomi Blockchain
Mee Bhoomi Blockchain (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 6:43 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 7:02 PM IST

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Mee Bhoomi Blockchain : రాష్ట్రంలో భూముల రికార్డుల భద్రత కోసం కూటమి ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో 'మీ భూమి - బ్లాక్ చెయిన్​' వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టును వర్చువల్‌గా ప్రారంభించారు. భూ రికార్డులు సరిగా లేకపోవడం వల్లే విలువైన భూముల విషయంలో భారీగా మోసాలు జరుగుతున్నాయని ఈ సందర్భంగా సీఎం వెల్లడించారు. సరికొత్త సాంకేతికతతో ఈ అక్రమాలకు శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు.

గత ప్రభుత్వ విధానాలతోనే సమస్యలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పోల్చుకుంటే ఏపీలో భూ వివాదాలు (ల్యాండ్ లిటిగేషన్లు) తక్కువేనని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. కానీ, గత ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల ఏపీలోనూ భూ తగాదాలు, వివాదాలు బాగా పెరిగాయని మండిపడ్డారు. ఈ సమస్యలన్నింటికీ శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకే ఈ ప్రాజెక్టును తీసుకొచ్చామన్నారు. ఇప్పుడు ప్రారంభించిన 'మీ భూమి-బ్లాక్ చైన్' వ్యవస్థ ద్వారా రైతుల భూములకు భవిష్యత్తులో శాశ్వత భద్రత దక్కుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

టాంపర్ ప్రూఫ్ వ్యవస్థగా : భూ రికార్డులకు సంబంధించి టాంపర్ ప్రూఫ్ (రికార్డులు మార్చడానికి వీల్లేని) వ్యవస్థను ప్రభుత్వం తెస్తోంది. దీని ద్వారా భూములకు పటిష్టమైన భద్రత కల్పిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ద్వారా రెవెన్యూ, సర్వే, రిజిస్ట్రేషన్ విభాగాలు అన్నీ ఒకే వేదిక మీదకు వస్తాయన్నారు. దీనివల్ల ప్రజలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సులభంగా, పారదర్శకంగా క్రయ విక్రయాలు చేసుకోవచ్చన్నారు. ఇప్పటి నుంచి సర్వే పూర్తయిన గ్రామాలన్నీ నేరుగా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ వ్యవస్థలోకి వెళ్లిపోతాయని సీఎం వివరించారు.

ప్రతి భూమికి ప్రత్యేక ఐడీ : భూ రికార్డులకు శాశ్వత భద్రత కల్పించేలా ఏపీ రెవెన్యూ శాఖ ఈ బ్లాక్ చైన్ విధానాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించింది. ఇందులో ప్రతి ల్యాండ్ పార్సెల్‌కు (భూమికి) ఒక ప్రత్యేక డిజిటల్ ఐడీ ఇస్తారు. పూర్తి టాంపర్-ప్రూఫ్, హై సెక్యూరిటీతో లావాదేవీలు జరిగేలా ఈ వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దారు. దీనివల్ల డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ (ఒకే భూమిని ఇద్దరికి అమ్మడం) లాంటి సమస్యలకు శాశ్వతంగా చెక్ పడుతుంది. భూ రికార్డులకు సంబంధించి ఇది 'సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్'గా (ఏకైక ప్రామాణికం) పనిచేస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

హైపర్ లెడ్జర్ టెక్నాలజీతో రూపకల్పన : ఎన్ఐసీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఎన్ఐసీ బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్‌లెన్స్ ఇన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేశాయి. హైపర్ లెడ్జర్ ఫ్యాబ్రిక్ టెక్నాలజీతో ఈ 'మీ భూమి-బ్లాక్ చైన్' వ్యవస్థను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాయి. నవంబర్ నెల నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ టెక్నాలజీ వ్యవస్థ ప్రజలందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేలా చూడాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

ఈ ఏడు మండలాల్లోనే పైలట్ ప్రాజెక్టు : ప్రస్తుతం ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టును రాష్ట్రంలోని ఏడు జిల్లాల్లోని ఏడు మండలాల్లో అమలు చేయనున్నారు. కర్నూలు, చిత్తూరు, బాపట్ల, కృష్ణా, తూర్పు గోదావరి, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం జిల్లాల్లోని ఒక్కో మండలంలో దీన్ని పరీక్షిస్తారు. ఇందులో భాగంగా కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరి, చిత్తూరు జిల్లా పెనుమూరు, బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె, కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా కడియం, మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురం, విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలస మండలాల్లో ఈ ప్రాజెక్టును పైలట్ పద్ధతిలో ముందుగా అమలు చేయనున్నారు. ఇక్కడ వచ్చే ఫలితాల ఆధారంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తారు.

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Last Updated : July 23, 2026 at 7:02 PM IST

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