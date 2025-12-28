ETV Bharat / state

మీపై క్రిమినల్‌ చర్యలు ఎందుకు తీసుకోరాదో చెప్పండి - ఎల్​ అండ్​ టీకి ఫైనల్ నోటీస్

మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పనులపై నిర్మాణ సంస్థకు తుది నోటీసులు - ఎల్‌అండ్‌టీ- పీఈఎస్‌ జాయింట్‌ వెంచర్‌ స్పందన పేలవంగా ఉందన్న అధికారులు - క్రిమినల్‌ చర్యలు ఎందుకు తీసుకోరాదో వారం రోజుల్లో సమాధానమివ్వాలని లేఖ

Medigadda barrage works been very poor (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 10:20 AM IST

Medigadda Barrage Works Update : మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పనులపై ఇచ్చిన నోటీసులకు నిర్మాణ సంస్థ ఎల్​ అండ్‌ టీ-పీఈఎస్‌ జాయింట్‌ వెంచర్‌ స్పందన చాలా పేలవంగా ఉంది. వివరణ చూస్తే నిర్మాణ సంస్థ సహకరించేలా లేదు. పరీక్షలు, పనులు చేయడానికి అవసరమైన మనుషులు, యంత్రాలను అందుబాటులో ఉంచలేదు. ఏదో ఒక సమాధానమిచ్చి పట్టించుకోలేదని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రామగుండం ఇరిగేషన్‌ సర్కిల్‌ ఎస్‌ఈ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సంస్థకు తుది నోటీసులిచ్చారు. విజిలెన్స్‌ అండ్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ సిఫార్సు మేరకు క్రిమినల్‌ చర్యలు ఎందుకు తీసుకోరాదో వారం రోజుల్లో సమాధానమివ్వాలని అందులో పేర్కొన్నారు.

మేడిగడ్డ బ్యారేజీ కుంగిన తర్వాత దర్యాప్తు చేసిన విజిలెన్స్‌ అండ్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ నిర్మాణ సంస్థతో పాటు బాధ్యులైన ఇంజినీర్లపై క్రిమినల్‌ చర్యలకు సిఫార్సు చేసింది. పునరుద్ధరణకయ్యే ఖర్చును నిర్మాణ సంస్థ భరించాలని, ఇందుకు అంగీకరించకపోతే ప్రభుత్వం రికవరీ చేయాలని జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ సూచించింది. విజిలెన్స్‌ కమిషన్‌ నివేదిక ఇచ్చి తొమ్మిది నెలలు కావస్తున్నా, చర్యలు తీసుకోకుండా జాప్యం చేసిన నీటి పారుదల శాఖ ఎట్టకేలకు రెండ్రోజుల క్రితం తుది నోటీసు ఇచ్చింది.

సమాధానాలు తప్ప - పనుల్లో పురోగతి లేదు : ఒప్పందం అమల్లో ఉన్నా, కుంగిన మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పునరుద్ధరణకు ఎల్‌అండ్‌టీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. తాము రాసే లేఖలకు సమాధానాలివ్వడం తప్ప పనుల్లో పురోగతి లేదని అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు. 'పలు సందర్భాల్లో ఉన్నతాధికారులు మాట్లాడినా, నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి చర్చించినా ఫలితం లేదు. నిర్మాణ సంస్థగా మీ నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో ఎన్​డీఎస్​ఏ సిఫార్సు మేరకు జియో ఫిజికల్, జియో-టెక్నికల్‌ పరీక్షలను సీడబ్ల్యూపీఆర్​ఎస్​కు అప్పగించాల్సి వచ్చింది. బ్యారేజీ పునరుద్ధరణకు సంబంధించిన డిజైన్లు, డ్రాయింగులు ఖరారు చేయడానికి ఈ పరీక్షలను మొదట నిర్మాణ సంస్థగా మీరే చేసి ఉండాల్సింది. ఇప్పటికీ మీ నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. పరీక్షల నిర్వహణకు సహాయం కూడా లేదు' అంటూ నిర్మాణ సంస్థ ఎల్​ అండ్‌ టీ-పీఈఎస్‌ జాయింట్‌ వెంచర్‌కు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రామగుండం ఇరిగేషన్‌ సర్కిల్‌ ఎస్​ఈ దస్తగీర్‌ ఇచ్చిన నోటీసులో పేర్కొన్నారు.

బ్యారేజీ పూర్తి కాకుండా పూర్తైనట్లు ధ్రువీకరణ పత్రం : 2025 మార్చి 5న విజిలెన్స్‌ అండ్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ ఇచ్చిన నివేదికలో మేడిగడ్డ బ్యారేజీ కుంగడానికి, ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం వాటిల్లడానికి నిర్మాణ సంస్థే కారణమని క్రిమినల్‌ చర్యలకు సిఫార్సు చేసింది. రెండోసారి సవరించిన అంచనా రూ.4 వేల 613 కోట్లకు అనుబంధ ఒప్పందంపై సంతకం చేసి బ్యారేజీ పూర్తి కాకుండా పూర్తైనట్లు ధ్రువీకరణ పత్రం కోరినందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. క్రిమినల్‌ చర్యతో పాటు ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు పీనల్‌ యాక్షన్‌ తీసుకోవాలని, సీకెంట్‌ ఫైల్స్‌ వేసినపుడు పాటించాల్సిన సమయాన్ని అమలు చేయలేదని, మొదటి సీకెంట్‌ ఫైల్‌ వేసిన నెలన్నరకు చివరి సీకెంట్‌ ఫైల్‌ వేశారని, పని పూర్తైన తర్వాత తొలగించాల్సిన కాఫర్‌ డ్యాం తీసేయకపోవడంతో ప్రవాహంలో మార్పులు జరిగాయని విజిలెన్స్‌ పేర్కొంది.

ఏడో బ్లాక్‌లోని 20వ పియర్‌ కుంగిన తర్వాత సాక్ష్యాలను తొలగించే ప్రయత్నం చేశారని తెలిపింది. బ్యారేజీ భద్రత విషయంలో రాజీపడ్డారని, నిర్మాణ లోపాల కారణంగా బ్లాక్‌-7లో అనేక సమస్యలు తలెత్తాయని, రాఫ్ట్‌ దిగువన దెబ్బతినడం, స్ట్రక్చర్‌ బీటలు వారడం, సీపేజీ ఇలా అనేక అంశాలను జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ ఎత్తిచూపింది. నిర్మాణం పూర్తి కానందున డిఫెక్ట్‌ లయబులిటీ పీరియడ్‌ ప్రారంభం కాలేదని, మరమ్మతులు చేయడంతో పాటు ఒప్పందం ప్రకారం పనులు చేయాల్సిన బాధ్యత నిర్మాణ సంస్థదేనని పేర్కొంది.

ఈ నేపథ్యంలో మేడిగడ్డ స్ట్రక్చర్‌లో లోపాలు, జియో టెక్నికల్‌ లోపాలు, ఇతర బ్లాకుల్లో సమస్యలను నిర్మాణ సంస్థ సొంత ఖర్చులతో బాగు చేయాలని కమిషన్‌ సూచించింది. బిల్లుల చెల్లింపు, గడువు పొడిగింపు, సెక్యూరిటీ మొత్తాలను విడుదల చేయడం ఇలా అన్నింటిలో లోపాలుంటే ఆ మొత్తాన్ని రికవరీ చేయాలని అధికారులు, ఏజెన్సీని బాధ్యులను చేయాలని పేర్కొంది. విజిలెన్స్‌ అండ్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్, జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ సిఫార్సుల ఆధారంగా జియో ఫిజికల్, జియో-టెక్నికల్‌ పరీక్షలు చేయించడంతో పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టాలని, ఇదే తుది నోటీసు అని ఎస్‌ఈ పేర్కొన్నారు. విజిలెన్స్‌ సిఫార్సు మేరకు ఐపీసీ సెక్షన్లు 120(బి), 336, 409, 418, 423, 426, పీసీ యాక్టు 1998, డ్యాం సేఫ్టీ యాక్టు 2021 ప్రకారం క్రిమినల్‌ చర్యలు ఎందుకు తీసుకోరాదో వారంలోగా సమాధానం ఇవ్వాలని కోరారు.

