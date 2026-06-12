'వచ్చే వేసవిలోగా మేడిగడ్డ బ్యారేజీ మరమ్మతు పనులు పూర్తిచేస్తాం'
మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పనులను పరిశీలించిన మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి - బీఆర్ఎస్ తప్పుడు నిర్ణయాలతో బ్యారేజీలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయన్న ఉత్తమ్ - రైతుల ప్రయోజనాలు, ప్రాజెక్టుల భద్రతే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమన్న మంత్రి
Published : June 12, 2026 at 7:31 PM IST
Uttam Kumar On Medigadda Barrage Renovation Works : వచ్చే ఏడాది వేసవి నాటికి మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తి చేసి వినియోగంలోకి తీసుకువచ్చేలా ప్రభుత్వం పనుల్లో వేగం పెంచింది. సాంకేతిక, హైడ్రలాజికల్ అధ్యయనాలు పూర్తి చేయడంతో పాటు సెప్టెంబర్ నాటికి పునరుద్ధరణ డిజైన్లు సిద్ధం చేయాలని భావిస్తోంది. పనులపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రత్యేక దృష్టి సారించి పనులను పర్యవేక్షిస్తుండటంతో కాళేశ్వరం పనులు ఊపందుకున్నాయి. ఇప్పటికే కొన్ని కీలకమైనవి పూర్తికాగా మరికొన్ని పరీక్షలు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.
పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశం : కాళేశ్వరం బ్యారేజీ మరమ్మతు పనులు చకచకా సాగుతున్నాయి. గోదావరికి, ప్రాణహితకు వరద ముందుగా ప్రారంభమైతే కొన్ని పరీక్షలకు ఇబ్బంది ఉంటుందని అంతకుముందే పరీక్షలు పూర్తయ్యేలా చర్యలు చేపట్టారు. కుంగిన మేడిగడ్డ బ్యారేజీతో పాటు సీపేజీ సమస్యను ఎదుర్కొన్న అన్నారం, సుందిళ్ల, బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ, మరమ్మతులు చేపట్టడానికి పలు పరీక్షలను ఎన్డీఎస్ఏ సిఫార్సు చేసింది. పనులు జాప్యం చేయకుండా జూన్ ఆఖరులోగా పూర్తి చేయాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. కాంక్రీటు సాంద్రతను తెలుసుకునేందుకు చేసే క్రాస్ హోల్ సిస్మిక్ మెథడ్ పరీక్ష కూడా ఇంకా చేయాల్సి ఉంది. ఇందుకు అవసరమైన బోర్ హోల్స్ వేసే విషయమై ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్లు ఎన్డీఎస్ఏ సాయం కోరగా ఎన్డీఎస్ఏ కేంద్ర జల సంఘానికి లేఖ రాసింది.
జూలై తొలి వారానికి అధ్యయనాలు పూర్తి : 2027 వేసవి నాటికి పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తిచేసి తిరిగి వినియోగంలోకి తీసుకువస్తామని నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజీ వద్ద జరుగుతున్న సాంకేతిక పరిశోధనలు, హైడ్రాలజికల్ అధ్యయనాలు, జియోటెక్నికల్ పరీక్షలు, పునరుద్ధరణ ప్రణాళికల పురోగతిని మంత్రి పరిశీలించారు. జులై తొలి వారానికి అన్ని అధ్యయనాలు పూర్తిచేయాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేసినట్లు తెలిపారు.
ఒక్క వర్కింగ్ సీజన్లోనే పనులు పూర్తి చేయాలని : ప్రాజెక్టు అకౌంటబిలిటీ కోసం జ్యుడిషియల్ కమిషన్, నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీతో ఎంక్వైరీ, విజిలెన్స్ కమిషన్ ఎంక్వైరీ లాంటివి చేయించామమని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తమకు రాజకీయ దురుద్దేశం లేదని మరోమారు నిరూపించడానికి ఈ బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టామని వెల్లడించారు. ఎన్డీఎస్ఏ ఎన్ని టెస్టులు చేయమని చెప్పిందో వాటన్నింటినీ నిర్వహించి ముందుకు సాగుతున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సంవత్సరం నవంబరు, డిసెంబరులో పనులు మొదలు పెట్టి కేవలం ఒక్క వర్కింగ్ సీజన్లోనే పనులు పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. 2027 వేసవి కాలంలో పనులు పూర్తి చేయాలనే టార్గెట్ పెట్టుకున్నామని వెల్లడించారు.
"ప్రాజెక్టు అకౌంటబిలిటీ కోసం జ్యుడిషియల్ కమిషన్, నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీతో ఎంక్వైరీ, విజిలెన్స్ కమిషన్ ఎంక్వైరీ లాంటివి చేయించాం. మాకు రాజకీయ దురుద్దేశం లేదని మరోమారు నిరూపించడానికి ఈ బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టాం. ఎన్డీఎస్ఏ అన్ని టెస్టులు చేయమని చెప్పిందో వాటన్నింటినీ నిర్వహించి ముందుకు పోతున్నాం. నవంబరు, డిసెంబరులో పనులు మొదలు పెట్టి ఒక్క వర్కింగ్ సీజన్లోనే పనులు పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించాం. 2027 వేసవి కాలంలో పనులు పూర్తి చేయాలనే టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం" - ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి
రైతుల ప్రయోజనాలే ప్రధాన లక్ష్యం : బీఆర్ఎస్ తప్పుడు నిర్ణయాలు, నిర్మాణ లోపాల కారణంగానే మేడిగడ్డతో పాటు ఇతర బ్యారేజీలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని మంత్రి ఉత్తమ్ విమర్శించారు. భవిష్యత్తులో ఈ తరహా నష్టం పునరావృతం కాకుండా చర్యలు చేపడుతున్నామన్న ఉత్తమ్ రైతుల ప్రయోజనాలు, ప్రాజెక్టుల భద్రతే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
కొనసాగుతున్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు బ్యారేజీల పరీక్షలు - రేపు మేడిగడ్డ వద్ద పురోగతిని పరిశీలించనున్న మంత్రి ఉత్తమ్
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