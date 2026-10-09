రాజకీయ పార్టీలతో మాకు సంబంధం లేదు, అది పూర్తిగా తప్పుడు ప్రచారం : మెడికవర్ ప్రకటన
Medicover Hospitals Statement : మెడికవర్ ఆస్పత్రికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఇండియా చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ మహేశ్ డెంగ్లూకర్ స్పష్టం చేశారు.
Published : October 9, 2026 at 7:42 PM IST
Medicover Hospitals Statement : మెడికవర్ ఆస్పత్రులకు ఏ రాజకీయ పార్టీతోనూ సంబంధం లేదని యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఇండియా చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ మహేశ్ డెంగ్లూకర్ వెల్లడించారు.
రాజకీయ లబ్ధి కోసమే ఆరోపణలు
మెడికవర్ ఆస్పత్రులపై ఇటీవల జరుగుతున్న ప్రచారంపై స్పందించిన ఆయన, రాజకీయ లబ్ధి కోసమే కొంతమంది తమ ఆస్పత్రిపై బురద చల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మెడికవర్ ఆస్పత్రికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది సామాజిక మాధ్యమాలలో విష ప్రచారం చేస్తున్నారని నమ్మొద్దని కోరారు.
'ప్రారంభోత్సవాలకు కేసీఆర్, హరీశ్రావు'
అనేక రాష్ట్రాల్లో, వేర్వేరు ప్రభుత్వాల హయాంలో రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నేతలు తమ ఆస్పత్రులను ప్రారంభించినట్లు మహేశ్ డెంగ్లూకర్ గుర్తుచేశారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ చేతుల మీదుగా తమ ఆస్పత్రి ప్రారంభోత్సవం జరిగినట్లు తెలిపారు. బేగంపేట ఆస్పత్రిని ప్రారంభించినప్పుడు హరీశ్రావు, మాజీ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి హాజరయ్యారన్నారు.
రేవంత్రెడ్డి, కిషన్రెడ్డి, సంజయ్ కూడా
అనంతరం సీఎం రేవంత్రెడ్డి కూడా తమ ఆస్పత్రి ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్నట్లు తెలిపారు. సికింద్రాబాద్లోని మెడికవర్ ఆస్పత్రి ప్రారంభించినప్పుడు కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్, రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొన్నట్లు గుర్తుచేశారు.
'మెడికవర్ ఆస్పత్రికి, సీఎం రేవంత్రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. రాజకీయ లబ్ధి కోసమే కొంతమంది తమ ఆస్పత్రిపై బురద చల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాలలో చేస్తున్న ప్రచారాన్ని ఎవరూ నమ్మొద్దు' - మహేశ్ డెంగ్లూకర్, మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ బిజినెస్ హెడ్
రాజకీయ అనుబంధంగా చిత్రీకరించడం తగదు
తెలంగాణతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ మెడికవర్ ఆస్పత్రులు ఉన్నాయని, మహరాష్ట్రలో శరద్ పవార్, దేవేంద్ర ఫడణవీస్, ఏక్నాథ్ షిండే వంటి ప్రముఖులు పాల్గొన్నట్లు గుర్తుచేశారు. ప్రజాప్రతినిధులు తమ హోదాల్లో ఆస్పత్రులను ప్రారంభిస్తుంటారని దానిని రాజకీయ అనుబంధంగా చిత్రీకరించడం సరికాదన్నారు.
వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తీవ్రమైన, సంక్లిష్టమైన ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న రోగులు మెడికవర్ ఆస్పత్రికి వస్తున్నారని, వాస్తవాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా తప్పుడు ప్రచారం చేయడం ఆందోళన కలిగిస్తోందని మహేశ్ డెంగ్లూకర్ అన్నారు. ధ్రువీకరించని సమాచారం ఆధారంగా ఆస్పత్రి ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయడం సరికాదన్నారు. దీని వల్ల రోగులు ఆందోళనకు గురయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు.