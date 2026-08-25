'మాల్ నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఘటన': మెడికో ప్రియాంక తండ్రి
మాల్ నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఘటన జరిగిందని, దర్యాప్తు జరిపి కారకులపై కేసు పెట్టాలని పోలీసులను కోరిన ప్రియాంక తండ్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 8:59 PM IST
Medico father Case On Aditya Mall Management: మద్యం మత్తులో రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రసాద్ ఆదిత్యమాల్ దగ్గర కారును వేగంగా నడుపుతూ వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంక మృతికి కారణమైన కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఆగస్టు 3న ప్రసాదిత్య మాల్ నుంచి బయటకు వస్తుండగా ఘటన జరగగా, ఆ రోజున మాల్ నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఘటన జరిగిందని, వారి నిర్లక్ష్యంపై దర్యాప్తు జరిపి కారకులపై కేసు పెట్టాలని ప్రియాంక తండ్రి పోలీసులను కోరారు. ఆలిండియా వీవర్స్ ఫెడరేషన్, సహా 18 కుల సంఘాల నేతలతో కలసి రాజమహేంద్రవరం వచ్చిన ప్రియాంక కుటుంబ సభ్యులు ప్రకాశం నగర్ పోలీసులను కలిశారు. కేసు దర్యాప్తు జరుగుతున్న తీరును తెలుసుకున్నారు.
మాల్ నిర్వాహకుల తీరుపై ప్రియాంక కుటుంబ సభ్యులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మద్యం సేవించి నిర్లక్ష్యంగా, వేగంగా కారు నడిపి ప్రియాంక మృతికి కారణమైన ఘటనలో నిందితులు మద్యం సేవించినట్లు నిర్దారణ చేసేందుకు చేసిన పరీక్షల్లో నెగెటివ్ వచ్చినట్లు తమకు పోలీసులు తెలిపినట్లు వివరించారు. దీనిపై అభ్యంతరం తెలిపామన్నారు. మరో సారి నిందితులకు నార్కొటిక్ టెస్ట్ జరపాలని పోలీసులను లిఖితపూర్వకంగా కోరినట్లు వివరించారు.
ఆందోళనకు దిగుతాం: నిందితులకు కఠిన శిక్షలు పడేందుకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కేసు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ విషయమై వారు త్వరలోసీఎం చంద్రబాబును సైతం కలిసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు. న్యాయం జరగకపోతే ఘటన జరిగిన ప్రసాదిత్య మాల్ ముందు డాక్టర్లు, చేనేతలు, మెడికో సంఘాలతో కలసి రాజమహేంద్రవరంలో పెద్దఎత్తున ఆందోళనకు దిగుతామని స్పష్టం చేశారు.
మరెవరికీ ఇలా జరగకూడదు. కారు వేగంగా నడుపుతూ అతి దారుణంగా నా బిడ్డను చంపారు. అకారణంగా ఆమె మృతికి కారణమయ్యారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన ప్రతీ ఒక్క నిందితుడికీ శిక్ష పడాలి. పారదర్శకంగా దర్యాప్తు జరగాలి. మాల్ నిర్వాహకుల తప్పిదం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసులు వారి నుంచి వివరణ తీసుకోవాలి.' - వెంకటేశ్, మెడికో ప్రియాంక తండ్రి
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