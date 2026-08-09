కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మెడికో ప్రియాంక మృతి - ధ్రువీకరించిన వైద్యులు
కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రియాంక మృతి - ప్రియాంక మరణించినట్లు ప్రకటించిన కిమ్స్ ఆస్పత్రి వైద్యులు - ఈ నెల 3న స్కూటీపై వెళ్తున్న ప్రియాంకను కారుతో ఢీకొన్న ఇద్దరు యువకులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 5:54 PM IST
MEDICO PRIYANKA DIED : రాజమహేంద్రవరం ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంక మృతిచెందారు. చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతిచెందినట్లు సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. నేడు(ఆదివారం) మధ్యాహ్నం 3.25 గంటలకు ప్రియాంక తుదిశ్వాస విడిచినట్లు వెల్లడించారు. కిమ్స్లో ఉన్న ప్రియాంక మృతదేహాన్ని గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించనున్నారు. రాజమహేంద్రవరం పోలీసులు, ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్ వచ్చిన తర్వాత పోస్టుమార్టం నిర్వహించనున్నారు.
ప్రియాంక స్వస్థలం జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అయిజ మండలం ఏక్లాస్పూర్. ఎంబీబీఎస్ పూర్తిచేసిన ఆమె తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరంలోని జీఎస్ఎల్ వైద్య కళాశాలలో డెర్మటాలజీ విభాగంలో పీజీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు హైదరాబాద్లో స్థిరపడ్డారు. ప్రియాంక ఈ నెల 3న రాత్రి రాజమహేంద్రవరం ప్రసాద్ ఆదిత్యమాల్లో సినిమా చూసి, సహచర విద్యార్థి ఉమేష్తో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై బయలుదేరారు.
రద్దీ కారణంగా వాహనాలు థియేటర్ గేటు వద్ద ఆగగా అదే సమయంలో నామవరానికి చెందిన సురవరపు దుష్యంత్, లాలాచెరువుకు చెందిన ఆండ్రూ విలియం జోసెఫ్లు మద్యం మత్తులో కారు వేగంగా నడుపుతూ వచ్చి వీరి బైక్ను ఢీకొట్టారు. తరువాత మరో రెండుసార్లు బలంగా ఢీకొట్టి, పైనుంచి కారు వెళ్లడంతో కిందపడిపోయిన ప్రియాంక తలకు తీవ్ర గాయమైంది. ఆమెను స్థానికంగా ఉన్న ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. పరిస్థితి విషమించడంతో బుధవారం సికింద్రాబాద్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ఆమె చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మృతిచెందారు.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర విచారం : మెడికో ప్రియాంక మృతిపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె కుటుంబసభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న వైద్య విద్యార్థిని ప్రాణాలు కోల్పోవడం కలచివేసిందన్నారు. నిర్లక్ష్యంతో కారు నడిపిన నిందితులకు కఠిన శిక్షలు పడేలా చూస్తామని చెప్పారు. ఈ మేరకు పోలీసు అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చామన్నారు. ప్రియాంక కుటుంబానికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని సీఎం చెప్పారు.
పరిస్థితిని బట్టి మరిన్ని కఠిన శిక్షలు : మరోవైపు మెడికో ప్రియాంక కేసులో కీలక ఆధారాలు సేకరించినట్లు తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ నరసింహా కిషోర్ తెలిపారు. నిందితులు వరుసగా మూడుసార్లు ప్రియాంక ప్రయాణిస్తున్న స్కూటీని ఢీకొట్టినట్లు సీసీ కెమెరా ఫుటేజీలో తేలిందన్నారు. నిందితులు హిట్ అండ్ రన్ చేసి క్రూరంగా వ్యవహరించి పరారయ్యారన్నారు. యువకులపై కఠిన సెక్షన్లు ఇప్పటికే నమోదు చేశామని, పరిస్థితిని బట్టి అదనంగా మరిన్ని కఠిన శిక్షలు పడే సెక్షన్లు పెడతామన్నారు.
మెడికో ప్రియాంక ప్రమాద ఘటన - కీలక విషయాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ
మెడికో ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమం - ఆప్నియా టెస్ట్కు సహకరించని శరీరం