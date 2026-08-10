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మృత్యు పోరాటంలో ఓడిపోయిన ప్రియాంక - ఆ 7 రోజులు ఏం జరిగిందంటే?

ఆనందంగా సాగిపోతున్న జీవితంలో మరణం చీకట్లు - అనుకోని మృత్యువుతో పోరాడి ఓడిన మెడికో ప్రియాంక - వైద్య విద్యార్థుల కదలికలు, నిందితుల ప్రవర్తన, దర్యాప్తు ఆధారాల సేకరణ పూర్తి సమాచారం

Medico Priyanka Dies After Seven Days Battle
Medico Priyanka Dies After Seven Days Battle (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 11:31 AM IST

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Medico Priyanka Dies After Seven Days Battle : ఆనందంగా సాగిపోతున్న వారి జీవితంలో కుమార్తె మరణం చీకట్లను నింపింది. వారి ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది. కుమార్తె ప్రయోజకురాలై తమకు మంచిపేరు తెస్తుందని, పుట్టిన ఊరి రుణం తీర్చుకుంటుందని భావించిన ఆ తల్లిదండ్రులకు మనోవేదనే మిగిలింది. డాక్టరై నయం కాని రోగాలకు సైతం చికిత్స అందించి పేద కుటుంబాలకు అండగా నిలుస్తుందని భావించిన ఆ తల్లిదండ్రులకు కన్నీరే మిగిలింది. రాజమహేంద్రవరంలో ఈ నెల 3న ఇద్దరు వ్యక్తులు మద్యం మత్తులో కారుతో ఢీకొన్న ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన పీజీ వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంక(28) హైదరాబాద్‌లో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మృతిచెందారు. ఏడు రోజుల అనంతరం అనుకోని మృత్యువుతో పోరాడి మరణించడంతో కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.

తెలంగాణలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అయిజ మండలం ఎక్లాస్‌పూర్‌కు చెందిన వెంకటేశ్, చంద్రకళ దంపతుల పెద్ద కుమార్తె ప్రియాంక రాజానగరంలోని జీఎస్‌ఎల్‌ మెడిసిన్‌ పీజీ చదువుతున్నారు. రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రసాద్‌ఆదిత్య మాల్‌ వద్ద ఈ నెల 3న సహచర విద్యార్థితో కలిసి సినిమా చూసి తిరిగి బైక్‌పై తిరిగివస్తుండగా మద్యం మత్తులో నిందితులు ధశ్వంత్, ఆండ్రూ జోసెఫ్‌ ఎడ్వర్డ్స్‌ కారును ర్యాష్‌గా డ్రైవ్‌ చేస్తూ వారిని మూడు దఫాలు ఢీకొట్టి, కింద పడిన ఆమెపై నుంచి కారు ఎక్కించారు.

ఈ ఘటనలో విద్యార్థిని తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. తల, ముఖం, చెవులు, ముక్కుతోపాటు తల లోపల భాగాలూ దెబ్బతినడంతో తీవ్రరక్తస్రావమైంది. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ఆమె ఏడు రోజుల పాటు మృత్యువుతో పోరాడుతూ సికింద్రాబాద్‌లోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం సాయంత్రం 3.32 గంటలకు మృతి చెందారు.

కుటుంబ నేపథ్యం : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాకు చెందిన విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు వెంకటేశ్, చంద్రకళ దంపతులు 12 ఏళ్లు కర్నూలులోనే ఉండగా, రెండేళ్ల కింద హైదరాబాద్‌కు వెళ్లి స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేస్తూ అక్కడే ఉంటున్నారు. పెద్ద కుమార్తె ప్రియాంక మెడిసిన్‌ పీజీ (డెర్మటాలజీ) చదువుతుండగా, మిగిలిన ఇద్దరు బిందు, పరిమళ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లుగా కొనసాగుతున్నారు. ప్రియాంక రెండో తరగతి వరకు అయిజలో చదివారు. ఎంబీబీఎస్‌ కర్నూలులో చేశారు.

ఆ రోజు వైద్య విద్యార్థుల కదలికలు :

  • 3న సాయంత్రం 6.50కు వైద్య విద్యార్థులు కనికే ప్రియాంక, ఉమేష్‌ మాల్‌లోకి ప్రవేశం
  • 6.54కు మాల్‌ 4వ అంతస్తులో స్క్రీన్‌-4లో సినిమా చూసేందుకు లోపలికి వెళ్లారు.
  • రాత్రి 9.37కు సినిమా చూసి ఇద్దరూ కలిసి బయటకు వచ్చారు.
  • రాత్రి 9.44 నుంచి 9.47 మధ్య లిప్ట్‌లో సెకెండ్‌ ఫ్లోర్‌ నుంచి బేస్మెంట్‌-1కు చేరుకుని, పార్కింగ్‌లో ఉన్న తమ వాహనాన్ని తీసుకుని బయటకు వచ్చారు.
  • 9.48 గంటలకు ప్రమాదం జరిగింది. కారుతో రెండు దఫాలు ఢీకొట్టి, మూడో దఫా బలంగా ఢీకొట్టి వారిపై నుంచి కారుతో దూసుకెళ్లిపోవడంతో ప్రియాంక తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

నిందితులు ఏం చేశారంటే :

  • 3న (సోమవారం) మధ్యాహ్నం 2.18 గంటల నుంచి 2.22 గంటల మధ్య ఏవీఏ రోడ్డులోని ఓ దుకాణంలో మద్యం కొనుగోలు చేశారు.
  • రాత్రి 8.33 గంటలకు నిందితులు సూరవరపు ధశ్వంత్, ఆండ్రూ జోసెఫ్‌ కారులో ప్రసాద్‌ ఆదిత్యమాల్‌లోకి ప్రవేశం
  • రాత్రి 8.42 - 9.17 మధ్య మూడో ఫ్లోర్‌లోని ఫుడ్‌ కోర్టుకు వెళ్లారు.
  • 9.31 - 9.44 గంటల మధ్య ఇద్దరూ నాలుగో అంతస్తులో ఉన్న స్క్రీన్‌ 5 సినిమాకు వెళ్తుండగా, మద్యం మత్తులో ఉన్నందున ఎంట్రీ గేట్‌ వద్ద సెక్యూరిటీ అడ్డుకున్నారు. వారితో గొడవ పడగా వారిద్దరికీ బ్రీత్‌ ఎనలైజనర్‌తో పరీక్షించగా నిర్ధారణ అవడంతో లోపలికి వెళ్లనీయలేదు.
  • 9.45 - 9.47 గంటలకు ఇద్దరూ నాలుగో ఫ్లోర్‌ నుంచి బేస్మెంట్‌ -2 పార్కింగ్‌కు వచ్చి కారు వద్దకు వెళ్లారు. ఎగ్జిట్‌ పాయింట్‌ వద్ద డబ్బులు కట్టి ప్రధాన నిష్క్రమణ గేటువైపు వెళ్లారు.
  • 9.48 గంటలు కారును ధశ్వంత్‌ నడుపుతూ, సినిమా చూసి బయటకు వెళ్లిపోతున్న వైద్య విద్యార్థులు ప్రియాంక, ఉమేష్‌ బైక్‌ను రెండు దఫాలు ఢీకొని మూడోసారి కూడా ఢీకొని వేంకటేశ్వరనగర్‌ వైపు దూసుకెళ్లారు.

దర్యాప్తు ఆధారాల సేకరణ ఇలా :

  • 4న నిందితుల సెల్‌ఫోన్‌ల స్వాధీనం, కాల్‌లిస్ట్‌ అనాలసిస్‌. మాల్‌లోని అన్ని సీసీ కెమెరాల నుంచి ఫుటేజీ సేకరణ
  • 5న నిందితుల వాహన రికార్డులు, డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్‌ (సినిమా టిక్కెట్లు, గేట్‌పాస్, డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ రిపోర్టు)
  • 6న నిందితులు ఏ1 సూరవరపు ధశ్వంత్, ఏ2 ఆండ్రూ జోసెఫ్‌ ఎడ్వర్డ్స్‌ అరెస్టు.
  • 7న ఏ1, ఏ2ను రెండో ఏజేఎఫ్‌సీఎం న్యాయస్థానంలో హాజరు పరచగా, ఇద్దరికీ 14 రోజులు (21వ తేదీ వరకు) రిమాండ్‌ విధింపు. సెంట్రల్‌ జైలుకు తరలింపు. నిందితులపై గతంలో ఎటువంటి కేసులు లేవు.

అనుమానాల నివృత్తికి వచ్చి : తన కుమార్తె ప్రమాద ఘటనపై కేసు నమోదు, దర్యాప్తు వివరాలతోపాటు తనకున్న అనుమానాలు నివృత్తి చేసుకునేందుకు తండ్రి వెంకటేష్‌ ఆదివారం ఉదయం రాజమహేంద్రవరం వచ్చారు. కలెక్టర్‌ క్యాంప్‌ ఆఫీస్‌కు వెళ్లి కలెక్టర్‌ కీర్తి చేకూరి, ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్‌ను కలిసి నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.

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