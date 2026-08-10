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అయిజలో ముగిసిన ప్రియాంక అంత్యక్రియలు - న్యాయం చేయాలని బంధువుల డిమాండ్​

బంధు మిత్రుల కన్నీటి మధ్య ప్రియాంక అంతిమసంస్కారాలు - నివాళులర్పించిన ప్రజాప్రతినిధులు - తల్లిదండ్రులకు ఓదార్పు - రూ.20 లక్షల చెక్కును అందజేసిన మంత్రి భరత్​

Priyanka Medical Student Death
Priyanka Medical Student Death (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 7:13 PM IST

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Priyanka Medical Student Death : ఏపీలోని రాజమహేంద్రవరంలో జరిగిన ఘోర ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడి, చావుబతుకుల మధ్య పోరాడుతూ మృతి చెందిన వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంక ఘటన ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. హైదరాబాద్‌లోని గాంధీ ఆస్పత్రిలో ప్రియాంక మృతదేహానికి వైద్యుల బృందం పోస్టుమార్టం పూర్తి చేశారు. శవపరీక్ష అనంతరం పోలీసులు మృతదేహాన్ని ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. కుమార్తె మృతదేహాన్ని చూసి తండ్రి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు.

బంధు మిత్రుల కన్నీటి మధ్య మెడికో ప్రియాంక అంతిమసంస్కారాలు గద్వాల జిల్లాలోని స్వగ్రామం అయిజలో ముగిశాయి. బాధితకుటుంబానికి న్యాయం చేయాలంటూ కుటుంబసభ్యులతో పాటు బంధుమిత్రులు డిమాండ్‌ చేశారు. నిందితులకు కఠినశిక్ష విధించాలని నినదించారు. ప్రభుత్వపరంగా అన్నివిధాలా ఆదుకుంటామని మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. ఏపీ మంత్రి టీజీ భరత్‌ బాధిత కుటుంబానికి 20 లక్షల చెక్కు అందజేశారు.

అయిజలో ముగిసిన ప్రియాంక అంత్యక్రియలు - న్యాయం చేయాలని బంధువుల డిమాండ్​ (ETV Bharat)

మరోవైపు తెలంగాణ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, రాజమండ్రి ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్, తూర్పుగోదావరి జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు బొడ్డు వెంకటరమణ చౌదరి, అలంపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే సంపత్ కుమార్ గాంధీ ఆస్పత్రికి చేరుకుని ప్రియాంక భౌతికకాయానికి నివాళులర్పించారు. బాధితురాలి తండ్రిని ఓదార్చి ధైర్యం చెప్పారు.

కుమార్తెను కోల్పోయిన పుట్టెడు ఆవేదనలో ఉన్న ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్​, పోలీసుల దర్యాప్తు తీరుపై స్పందిస్తూ కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. ఆదివారం హైదరాబాద్ నుంచి రాజమండ్రి వెళ్లిన ఆయన, అక్కడ పోలీసు ఉన్నతాధికారులను కలిశారు. కేసు నమోదైనప్పటి నుంచి సేకరించిన ఆధారాలు, ప్రమాదం తర్వాత నిందితులు వాహనంలో వెళ్లిన సీసీటీవీ విజువల్స్‌ను పోలీసులు ఆయనకు చూపించారని ప్రమాదం తర్వాత నిందితులు కారు నంబర్ ప్లేట్ కూడా తీసేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

ఉరిశిక్ష వేయాలి : నిందితులు స్థానికులు కావడంతో ఏమైనా ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించి కేసును తప్పుదోవ పట్టిస్తారేమోనని మొదట అనుమానించామని, పోలీసుల దర్యాప్తు పారదర్శకంగా జరుగుతుందనే నమ్మకం వచ్చిందని తెలిపారు. ఇలాంటి దుర్మార్గులను వదిలేస్తే తమలాంటి తల్లిదండ్రులకు గుండెకోత మిగులుతుందని, నిందితులపై కఠినమైన సెక్షన్లు నమోదు చేసి ఉరిశిక్ష వేయాలని ఏపీ పోలీసులను కోరారు. పెద్ద కుమార్తె లేకుండా తమ జీవితం ఎలా ముందుకు వెళ్లాలో అర్థం కావడం లేదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

రాజమహేంద్రవరంలో జరిగిన ప్రమాదానికి కారణమైన నిందితులను ఇప్పటికే పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారని, తప్పు చేసిన వారు ఎంతటివారైనా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని టీడీపీ నాయకులు స్పష్టం చేశారు. ఘటన జరిగిన 3 గంటల్లోనే ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశామని, సాంకేతిక లోపాలు లేకుండా పక్కా ఆధారాలు సేకరించడం వల్లే సమగ్ర దర్యాప్తుకు కొంత సమయం పట్టిందని నేతలు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారని నేతలు చెప్పారు.

రూ.20 లక్షలు ఆర్ధిక సహాయం : ప్రభుత్వం మృతురాలు కుటంబం సభ్యులకు రూ.20 లక్షలు ఆర్ధిక సహాయాన్ని సిఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారని తెలిపారు. అలాగే ప్రియాంక చదివే కాలేజీ ఫీజును రిటర్న్ ఇప్పించాలని, అలాగే మాల్ యాజమాన్యం నుంచి కూడా పరిహారం ఇప్పించాలని సీఎం సూచించినట్లు తూర్పుగోదావరి జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు బొడ్డు వెంకటరమణ చౌదరి వెల్లడించారు. మరోవైపు ప్రియాంక మరణ సమయంపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారం, సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్స్‌పై నాయకులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.

ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3:22 గంటలకు ప్రియాంక మరణిస్తే, అంతకంటే ముందే మరణించినట్లు కొందరు రాజకీయ ప్రచారం చేసుకోవడం శోచనీయమన్నారు. పుట్టెడు దుఃఖంలో ఉన్న కుటుంబంపై బురద చల్లేలా వ్యక్తిగత హననానికి పాల్పడవద్దని, రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆ కుటుంబానికి భరోసాగా నిలబడాలని రాజమండ్రి అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

గాంధీ ఆస్పత్రి మార్చురీ వద్ద తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి ప్రియాంక భౌతికకాయానికి నివాళులర్పించారు. అనంతరం బాధితురాలి తండ్రిని ఓదార్చారు. ఈ ఘటన అత్యంత దురదృష్టకరమని, వార్త తెలిసిన వెంటనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించి తగిన ఆదేశాలు ఇచ్చారని తెలిపారు. చట్టంలోని లొసుగులను వాడుకుని నిందితులు తప్పించుకోకుండా వారికి కఠిన శిక్ష పడేలా చూడాలని ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని ఆయన కోరారు. బాధితురాలి కుటుంబానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి హామీ ఇచ్చారు.

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