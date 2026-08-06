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మద్యం మత్తులో బీభత్సం - మెడికల్​ స్టూడెంట్స్​పైకి కారు ఎక్కించిన ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థులు

రాజమహేంద్రవరంలో ఆలస్యంగా వెలుగు చూసిన దారుణం - వైద్య విద్యార్థినిపై కారు ఎక్కించిన ఇద్దరు యువకులు - తలపై నుంచి కారు వెళ్లడంతో వైద్య విద్యార్థిని బ్రెయిన్ డెడ్‌

Medical Student Hit by Car in Rajamahendravaram
Medical Student Hit by Car in Rajamahendravaram (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 1:15 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 1:50 PM IST

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Medical Student Hit by Car in Rajamahendravaram : రాజమహేంద్రవరంలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇద్దరు మెడికల్ విద్యార్థులపై ఇద్దరు యువకులు కారు ఎక్కించిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. తలపై నుంచి కారు వెళ్లడంతో వైద్య విద్యార్థిని బ్రెయిన్ డెడ్‌గా మారింది. ఇద్దరు యువకులను ప్రకాష్‌ నగర్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జీఎస్‌ఎల్‌ మెడికల్ కాలేజీలో ప్రియాంక (28) అనే యువతి డెర్మటాలజీ పీజీ చేస్తోంది.

ఈనెల 3న రాజమహేంద్రవరం ప్రసాదిత్యా మాల్ వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. మాల్‌ నుంచి వైద్య విద్యార్థిని స్కూటీపై బయటికి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఏవీ అప్పారావు రోడ్‌లో వేగంగా కారుతో ఇద్దరు యువకులు ఢీకొట్టారు. తలకు తీవ్ర గాయం కావడంతో ఆమెను బ్రెయిన్ డెడ్‌గా వైద్యులు ప్రకటించారు. వైద్యురాలిపై కారు ఎక్కించిన ఇద్దరు యువకులను నామవరానికి చెందిన ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులుగా గుర్తించారు. రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రకాష్‌నగర్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

మద్యం మత్తులో బీభత్సం - మెడికల్​ స్టూడెంట్స్​పైకి కారు ఎక్కించిన ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థులు (ETV Bharat)

మద్యం మత్తులో ఉద్దేశపూర్వకంగానే కారుతో ఢీకొట్టారు: రాజమహేంద్రవరంలో ప్రసాదిత్యా మాల్‌ వద్ద వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంకపై నుంచి కారు దూసుకెళ్లిన ఘటనపై ప్రకాష్ నగర్ పోలీసులు కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. ఈనెల 3న జరిగిన ఈ దారుణ ఘటనకు సంబంధించి డీఎస్పీ సుభాష్‌ మీడియాకు వివరాలు తెలియజేశారు.

నిందితులు దస్వంత్, ఆండ్రూ జోసెఫ్ ఇద్దరూ మద్యం సేవించి ప్రసాదిత్యా మాల్‌లోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే మాల్ సిబ్బంది వారిని తనిఖీ చేసి, మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు గుర్తించి లోపలికి అనుమతించలేదు. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన నిందితులు, బయటకు వెళ్తూ గేటు వద్ద కారును ఉద్దేశపూర్వకంగా వేగంగా నడిపి, అక్కడ స్కూటీపై వెళ్తున్న వారిని బలంగా ఢీకొట్టారు.

ఈ ప్రమాదంలో స్కూటీపై ఉన్న ఇద్దరు వైద్య విద్యార్థులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయని డీఎస్పీ తెలిపారు. ఈ ఘటనలో వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంక తలకు తీవ్ర గాయమైందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రియాంక వెంటిలేటర్​పై చికిత్స పొందుతున్నారని వివరించారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు డీఎస్పీ సుభాష్‌ తెలిపారు.

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Last Updated : August 6, 2026 at 1:50 PM IST

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