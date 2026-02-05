ETV Bharat / state

అనుమానాస్పద స్థితిలో వైద్య విద్యార్థిని మృతి - పోలీసుల విచారణ

విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వైద్య విద్యార్థిని మృతి - మృతికి కారణాలపై పోలీసుల ఆరా - విచారం వ్యక్తం చేసిన ఏపీ వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి - మృతిపై పోలీసుల విచారణ

Student Deepika Died in Vijayawada
Student Deepika Died in Vijayawada (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PG Final Year Student Deepika Died in Vijayawada : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విజయవాడలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో విద్యార్ధిని అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. అనస్తీషియా విభాగంలో పీజీ ఫైనలియర్ చదువుతున్న విద్యార్థిని దీపిక మృతి చెందినట్లు సిబ్బంది గుర్తించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు చేరుకున్నారు. ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్‌తో కలిసి పోలీసులు సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించారు. దీపిక ఆత్మహత్య చేసుకుందా? ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపడుతున్నారు.

ఆపరేషన్‌ గదిలో బల్లపై : బుధవారం సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి గురువారం ఉదయం 8 గంటల వరకు ఆ విద్యార్థిని విధులు నిర్వర్తించాల్సి ఉంది. ఆకలిగా ఉందంటూ తోటి విద్యార్థినితో విద్యార్థిని దీపిక ఆహారం తెప్పించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తరువాత ఒంట్లో కాస్త ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పడంతో మరో వైద్య విద్యార్థిని ఇంజక్షన్‌ చేశారు. రాత్రి 11.30 గంటల సమయంలో ఆపరేషన్‌ గదిలో బల్లపై పడిపోయిన స్థితిలో ఆమె ఉన్నారు. అనంతరం మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు.

విద్యార్థిని కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది : విద్యార్థిని దీపిక మృతిపై ఏపీ వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి సత్య కుమార్‌ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతురాలి తండ్రితో మంత్రి మంత్రి మాట్లాడారు. కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని చెప్పారు. విద్యార్థిని మృతికి గల కారణాలు తెలుసుకోవాలని సీపీ రాజశేఖర్‌ బాబును మంత్రి ఆదేశించారు.

దీపిక మృతిపై పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు : విద్యార్థిని అనుమానాస్పద మృతిపై విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్‌ ఏడుకొండలు స్పందించారు. అనుమానాస్పద స్థితిలో దీపిక మృతి చెందిందని తెలిపారు. కడుపులో ఇబ్బందిగా ఉందని, ఇంజక్షన్ చేయాలని జూనియర్ పీజీని దీపిక కోరిందని చెప్పారు. వైద్య విద్యార్థిని దీపిక మృతిపై కమిటీ వేశామని, వేధింపులు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నామని, జూనియర్ పీజీ స్టేట్‌మెంట్‌ రికార్డు చేశామని పేర్కొన్నారు. కలెక్టర్​ నివేదిక అడిగారని, విచారణ తర్వాత సమర్పిస్తామని, దీపిక మృతిపై పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారని పోస్టుమార్టం తర్వాత దీపికపై మృతిపై స్పష్టత వస్తుందని వివరించారు.

ఈ వేధన భరించలేను - వరంగల్​లో మహిళా కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య

TAGGED:

MEDICAL STUDENT DIED IN AP
MEDICAL STUDENT DIED IN VIJAYAWADA
వైద్య విద్యార్థి మృతి
VIJAYAWADA GGH DOCTOR DEATH
STUDENT DEEPIKA DIED IN VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.