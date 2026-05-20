మెడికల్ షాప్ల బంద్ - తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 25 వేలకు పైగా దుకాణాల మూసివేత
ఆన్లైన్లో ఔషధాల డెలివరీని వ్యతిరేకిస్తూ నేడు మెడికల్ షాప్ల బంద్ - ఒకరోజు బంద్కు పిలుపునిచ్చిన ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కెమిస్ట్స్, డ్రగ్గిస్ట్స్ - దేశవ్యాప్తంగా మూతపడిన 12 లక్షలకు పైగా మెడికల్ దుకాణాలు
Published : May 20, 2026 at 9:42 AM IST
Medical Shops Closed in Telangana : నేడు దేశవ్యాప్తంగా మెడికల్ దుకాణాల బంద్ కొనసాగుతోంది. ఆన్లైన్లో ఔషధాల డెలివరీని వ్యతిరేకిస్తూ మెడికల్ షాప్ల బంద్కు ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కెమిస్ట్స్, డ్రగ్గిస్ట్స్ పిలుపునిచ్చింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా 12 లక్షలకు పైగా మెడికల్ దుకాణాలను మూసివేశారు. తెలంగాణలో 25 వేలకు పైగా ఔషధ దుకాణాలను మూసివేయగా, ఒక్క హైదరాబాద్లోనే 12 వేలకు పైగా బంద్ను పాటిస్తున్నాయి. ఆస్పత్రులకు అనుబంధంగా ఉన్న మెడికల్ షాపులకు మాత్రం మినహాయింపు ఉంది.
24 గంటలు అందుబాటులో ఉంచాలి : ప్రజలకు అత్యవసర మందులను ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంచాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్, బస్తీ దవాఖానాలు సహా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో బుధవారం 24 గంటల పాటు ఫార్మసీలు తెరిచి ఉంచాలని చెప్పారు. ఫార్మసిస్టులు కూడా అందుబాటులో ఉండాలని, డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటీ వారు ప్రజలకు ఎక్కడా ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసుకోవాలని మంగళవారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపారు. మరో వైపు డీసీఏ కూడా ప్రజలకు మెడికల్ షాపుల బంద్పై పలు సూచనలు చేసింది.
ప్రజలకు డీసీఏ సూచనలు : మెడికల్ షాపుల బంద్ దృష్ట్యా ప్రజలకు డీసీఏ (డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) పలు సూచనలు చేసింది. ఆస్పత్రులకు అనుబంధంగా ఉన్న షాపులు తెరిచే ఉంటాయని, అత్యవసర మందుల కోసం డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారిని సంప్రదించాలని తెలిపింది. ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చింది. అధికారుల నంబర్లు, చిరునామా డీసీఏ వెబ్సైట్లో ఉంటాయని వెల్లడించిన డీసీఏ, సాయం కోసం డీసీఏ టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1800 599 6969 సంప్రదించాలని తెలిపింది.