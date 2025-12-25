డ్రోన్ల ద్వారా మందుల సరఫరా - పాడేరు కేంద్రంగా పైలట్ ప్రాజెక్టు
వైద్యారోగ్య శాఖ కీలక అడుగు - మారుమూల ప్రాంతాలకు వైద్యాన్ని అందించే లక్ష్యంగా డ్రోన్ల వినియోగం - మందులు, బ్లడ్ యానిట్స్ పంపిణీ - నమూనాల సేకరణ కూడా డ్రోన్లతోనే
Medical Services Via Drones in Alluri District : మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి ఇప్పటికీ 75 ఏళ్లు దాటిపోయింది. కానీ కనీస మౌలిక వసతులు కూడా నోచుకో లేని గ్రామాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఉండటానికి పక్కా ఇల్లు, రాకపోకలు సాగించడానికి రహదారులు, వైద్య చికిత్సల కోసం ఆస్పత్రులు, చదువుకోవడానికి పాఠశాలలు లేని పల్లెలూ ఉన్నాయి. ఈ వసతులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న పల్లె ప్రజలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అన్నింటిలో ప్రజలకు అత్యవసరమైనది వైద్యం. సకాలంలో మందులు, వైద్యం అందక ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్న అభాగ్యులెందరో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాలలో ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటోంది. కనీస వైద్యం అందక ఆప్తులను పోగొట్టుకున్న దౌర్భాగ్యులెందరో ఉన్నారు. అంబులెన్స్ కూడా చేరుకోలేని గ్రామాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
మారుమూల ప్రాంతాలకు వైద్యాన్ని అందించే లక్ష్యంతో : మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాలకు అత్యవసరమైన వైద్య సేవలను చేరువ చేసే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ఆరోగ్య, వైద్య శాఖ "రెడ్ వింగ్" సంస్థతో కీలక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు కేంద్రంగా దూరప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆసుపత్రులకు డ్రోన్ల ద్వారా మందులు, బ్లడ్ యూనిట్స్ను పంపిణీ చేసేందుకు వీలుగా ఈ ఒప్పందం జరిగింది. ఇప్పటికే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో విజయవంతంగా ఇటువంటి సేవలు అందిస్తున్న ఈ సంస్థ, రాష్ట్రంలో 'ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్' కింద మొదటి 6 నుంచి 7 నెలల పాటు ఉచితంగా సేవలు అందించడానికి అంగీకరించింది.
పాడేరు ప్రధాన కేంద్రంగా : రెడ్ వింగ్ సంస్థ ప్రతినిధి కుందన్ మాదిరెడ్డి, రాష్ట్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ వీరపాండ్యన్ మధ్య ఒప్పందం కుదిరినట్లు వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. పాడేరును ప్రధాన కేంద్రంగా చేసుకుని 60 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల పరిధిలోని ప్రాథమిక, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు డ్రోన్ సేవలు అందుతాయి. భవిష్యత్తులో ఈ సేవలను విశాఖ కేజీహెచ్ నుంచి పాడేరు వరకు మందుల రవాణాకు కూడా విస్తరింపజేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
"ఈ డ్రోన్లలో వ్యాక్సిన్లు, మందులు పాడవకుండా ఉండేలా కోల్డ్ చైన్ సదుపాయం ఉంటుంది. ఒక్కో డ్రోన్ 2 కిలోల బరువు వరకు మోసుకెళ్లే సామర్థ్యంతో పని చేస్తుంది. ఈ డ్రోన్లు కేవలం మందులు తీసుకెళ్లడమే పరిమితం కాకుండా, తిరిగి వచ్చేటప్పుడు రోగుల నుంచి సేకరించిన రక్త, మల, మూత్ర నమూనాలను కూడా పరీక్షల నిమిత్తం ల్యాబ్లకు తీసుకొస్తాయి. దీనితో నిర్థారన ప్రక్రియ కూడా వేగవంతం అవుతుంది. ఈ విధానం ద్వారా గ్రామీణ మారుమూల ప్రాంతాల్లో నివసించే గిరిజనులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుతాయి. వచ్చే నెలాఖరు నుంచి ఈ సేవలు ప్రారంభమవుతాయి" - వీరపాండ్యన్, ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్
డ్రోన్లు కేవలం మందుల సరఫరాకే కాదు! : ఈ డ్రోన్ సేవలు గిరిజన మారుమూల ప్రాంతాల వారికి మందులు, వైద్య పరికరాలు మాత్రమే తీసుకెళ్లడానికి పరిమితం కాకుండా, తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అక్కడి రోగుల నుంచి సేకరించి ఉంచిన అన్ని నమూనాలను కూడా ల్యాబ్కు తీసుకొచ్చే విధంగా దీనిని రూపొందించడం దీని ప్రత్యేకత.
