విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వైద్య విద్యార్థిని అనుమానాస్పద మృతి - పోలీసుల దర్యాప్తు

విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వైద్య విద్యార్థిని మృతిపై పోలీసుల దర్యాప్తు - మృతికి కారణాలపై పోలీసుల ఆరా - ఎలాంటి అనుమానాస్పద ఘటన నమోదు కాలేదంటున్న అధికారులు - ఆత్మహత్యగా భావిస్తున్న సహచర వైద్యులు

Medical Student Died Under Suspicious Circumstances in Vijayawada
Medical Student Died Under Suspicious Circumstances in Vijayawada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 1:05 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 2:54 PM IST

Medical Student Died Under Suspicious Circumstances in Vijayawada : విజయవాడలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో విద్యార్ధిని అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. అనస్తీషియా విభాగంలో పీజీ ఫైనలియర్ చదువుతున్న దీపిక మృతి చెందినట్లు సిబ్బంది గుర్తించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్‌తో కలిసి పోలీసులు సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించారు. విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుందా? ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.

బుధవారం సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి గురువారం ఉదయం 8 గంటల వరకు ఆ విద్యార్థిని విధులు నిర్వర్తించాల్సి ఉంది. ఆకలిగా ఉందంటూ తోటి విద్యార్థినితో ఆమె ఆహారం తెప్పించుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఒంట్లో కాస్త ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పడంతో మరో వైద్య విద్యార్థిని ఇంజక్షన్‌ చేశారు. రాత్రి 11.30 గంటల సమయంలో ఆపరేషన్‌ గదిలో బల్లపై పడిపోయిన స్థితిలో ఆమె ఉన్నారు. అనంతరం మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు.

విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వైద్య విద్యార్థిని అనుమానాస్పద మృతి - పోలీసుల దర్యాప్తు (ETV)

కమిటీ వేశాం: దీపిక అనుమానాస్పద మృతిపై విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ ఏడుకొండలు స్పందించారు. 'అనుమానాస్పద స్థితిలో దీపిక మృతి చెందింది. కడుపులో ఇబ్బందిగా ఉందని, ఇంజక్షన్ చేయాలని జూనియర్ పీజీని దీపిక కోరింది. వైద్య విద్యార్థిని దీపిక మృతిపై కమిటీ వేశాం. వేధింపులు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. జూనియర్ పీజీ స్టేట్‌మెంట్‌ రికార్డు చేశాం. కలెక్టర్​ నివేదిక అడిగారు. విచారణ తర్వాత సమర్పిస్తాం. దీపిక మృతిపై పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. పోస్టుమార్టం తర్వాత దీపికపై మృతిపై స్పష్టత వస్తుంది' అని సూపరింటెండెంట్‌ ఏడుకొండలరావు తెలిపారు.

''దీపిక అనస్తీషియా విభాగంలో పీజీ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రాడ్యుయేట్​తో కలిసి విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. తోటి విద్యార్థులతో బయట నుంచి ఫుడ్ తెప్పించుకుని తిన్నది. నాకు కడుపులో ఇబ్బందిగా ఉంది, కొంచెం వికారంగా అనిపిస్తుందని జూనియర్ పీజీ విద్యార్థినితో ఇంజక్షన్ చేయించుకుంది. 20 నిమిషాల తర్వాత పేషెంట్ గురించి చెప్పడానికి దీపికకు జూనియర్ విద్యార్థిని ఫోన్ చేయగా లిఫ్ట్ చేయలేదు. వెళ్లి చూసేసరికి దీపిక అనుమానాస్పద స్థితిలో దీపిక ఉంది. సీపీయర్ చేసినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. వెంటనే వాళ్ల తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించాం. ఒక కమిటీని నియమించాం. పోస్టుమార్టం రిపోర్టు వచ్చాక దీపిక మృతిపై స్పష్టత వస్తుంది.'' - ఏడుకొండలరావు, జీజీహెచ్‌ సూపరింటెండెంట్​

విచారం వ్యక్తం చేసిన వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి: ఈ ఘటనపై వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్‌ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతురాలి తండ్రితో మంత్రి మాట్లాడారు. కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని చెప్పారు. దీపిక మృతికి గల కారణాలు తెలుసుకోవాలని సీపీ రాజశేఖర్‌బాబును మంత్రి ఆదేశించారు. మరోవైపు మాచవరం పోలీసులు ఘటనపై విచారణ నిర్వహిస్తున్నారు. మృతికి కారణాలు ఏంటి అనేది ఇంకా వెల్లడి కాలేదు.

Last Updated : February 5, 2026 at 2:54 PM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

