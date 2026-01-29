ETV Bharat / state

పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యార్థులకు ఆరోగ్య సూత్రాలు బోధించాలి: మంతెన సత్యనారాయణరాజు

అమరావతిలో కరకట్టపై ఉన్న మంతెన సత్యనారాయణ ఆరోగ్యాలయాన్ని సందర్శించిన ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు - పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యార్థులకు ఆరోగ్య సూత్రాలు బోధించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచన

Health_Officials_met_Manthena
Health_Officials_met_Manthena (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Medical Health Officials meet Manthena Satyanarayana Raju: పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యార్థులకు ఆరోగ్య సూత్రాలు బోధించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని యోగా-నేచురోపతి ప్రభుత్వ సలహాదారు మంతెన సత్యనారాయణ రాజు ప్రభుత్వానికి సూచించారు. అమరావతిలో కరకట్టపై ఉన్న మంతెన సత్యనారాయణ ఆరోగ్యాలయాన్ని రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి సౌరభ్ గౌర్, ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ వీరపాండియన్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ చక్రధరబాబు, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్టు సీఈఓ, ఆయుష్ కమిషనర్ దినేష్ కుమార్, ఎయిడ్స్ నియంత్రణ మండలి ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ నీలకంఠారెడ్డి, ఇతర అధికారులు సందర్శించారు.

ఈ సమావేశంలో 'యోగా- నేచురోపతి ద్వారా ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణ' అంశంపై మంతెన సత్యనారాయణరాజు మాట్లాడారు. ప్రతిరోజూ 30 నిమిషాల యోగాభ్యాసం, 15 నిమిషాల ధ్యానం చేయడాన్ని పిల్లలకు జరిగే బోధన వేళల పట్టికలో చేర్చాలని సూచించారు. తగిన చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మిల్లెట్ ఆధారిత, ప్రొటీన్ సమృద్ధి ఆహారంతో 'ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యాన్ని సాధించవచ్చునని తెలిపారు. యోగా నేచురోపతిపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు తాను పూర్తి స్థాయిలో సహకరిస్తానని అధికారులకు మంతెన సత్యనారాయణరాజు హామీ ఇచ్చారు. ఆరోగ్య రంగంలో తీసుకురావాల్సిన మార్పులు, అవగాహన, మౌలిక వసతుల కల్పన, విధానపరంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై మంతెన సత్యనారాయణ రాజు అధికారులకు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఆరోగ్యాలయం వాతావరణం, కార్యకలాపాల తీరు పట్ల అధికారులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

అమరావతిలో నేచురోపతి యూనివర్సిటీ: ఆంధ్రప్రదేశ్​లో వైద్య సదుపాయాలు మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య బీమాలో మార్పులు, కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు, ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు, యోగా–నేచురోపతి అభివృద్ధి వంటి అంశాల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు ఇటీవల పలు సూచనలు చేశారు. పేదలపై వైద్య ఖర్చుల భారం తగ్గేలా ప్రతీ మండలంలో జనరిక్ మందులు లభించేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. జనఔషధి స్టోర్లు పెట్టేందుకు బీసీ కార్పొరేషన్ నుంచి పెద్దఎత్తున వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి తక్షణమే వాటికి అనుమతులు ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

దీంతో పేదలకు తక్కువ ధరకే మందులు లభించడంతో పాటు, యువతకు విస్తృతంగా ఉపాధి లభిస్తుంది. వివిధ వ్యాధులతో చికిత్స పొందేందుకు హాస్పిటల్స్​ రావడం కన్నా ప్రజలు అనారోగ్యం పాలవ్వకుండా ముందుగానే జాగ్రత్తపడేలా, ప్రజలంతా ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టేలా అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ఇందుకోసం యోగా, నేచురోపతిని ప్రమోట్ చేసేలా ‘యోగా ప్రచార పరిషత్’ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. 3 రీజనల్ స్టడీ సెంటర్లలో 64 మంది సభ్యులను నియమించేందుకు అనుమతించారు. అమరావతి పరిధిలో నేచురోపతి యూనివర్సిటీ ఏర్పాటుకు యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

