చలికాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే మంచిది? - వైద్యనిపుణుల సూచనలు ఇవే
రాష్ట్రంలో క్రమంగా పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత - అస్తమా, చిన్నపిల్లలు ఉన్నవారికి వైద్య నిపుణుల సూచనలు - పాటించాల్సిన ఆహార నియమాలు తదితర వివరాలు మీకోసం
Published : December 21, 2025 at 8:16 PM IST
Precautions during In winter season : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చలి విపరీతంగా పెరుగుతోంది. అడవులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రికార్డు స్థాయిలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఉదయం ఎనిమిది గంటలయినా సూర్యుడు ప్రకాశించడం లేదు. మళ్లీ సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచే చలి పంజా విసురుతోంది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఉన్న 12 మండలాల్లో 7 మండలాలకు రెడ్, 5 మండలాలు ఆరెంజ్ అలర్ట్లో ఉన్నాయి. దీంతో అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందో అవగతమవుతోంది. చలి తీవ్రత నుంచి రక్షణ పొందాలంటే స్వీయ జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఆ జిల్లా ఆరోగ్యశాఖ అధికారి డాక్టర్ మధుసూదన్ తెలిపారు. దీని గురించి ఈనాడు- ఈటీవీ భారత్ బృందం డీఎంహెచ్వోతో ప్రత్యేక ముఖాముఖి నిర్వహించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
ప్రశ్న: చలి తీవ్రత వల్ల వచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి?
డీఎంహెచ్వో: చల్లటి గాలుల ప్రభావంతో వైరల్ వ్యాధులు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా శ్వాసకోశ, జలుబు, చర్మం పొడిబారడం, ముక్కు కారడం, దగ్గు, జ్వరంతో పాటు తదితర అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చర్మం పొడిబారి దురద సమస్య వేధిస్తుంటుంది. చలి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బయటకు వెళ్లకుండా ఉండటం మంచిది. శీతల గాలిని నేరుగా పీల్చుకోకుండా మాస్క్ వాడటం ఉత్తమం. చెవుల్లోకి కూడా గాలి దూరకుండా జాగ్రత్త పడాలి. తప్పనిసరి అయితే శరీరాన్ని కూడా కప్పి ఉంచేలా ఉన్ని దుస్తులు ధరించాలి. సూర్యరశ్మి ఉన్న సమయంలోనే, అంటే ఉదయం 8 తర్వాత బయటకు వెళ్లడం, సాయంత్రం 6 గంటల్లోగా ఇంటికి చేరుకుంటే మేలు. చర్మానికి మాయిశ్చరైజర్లు రాసుకోవాలి.
ప్రశ్న: ఆహార నియమాలు పాటించాలా?
డీఎంహెచ్వో: ఈ సమయంలో ఎక్కువగా వేడిగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి. ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉన్నవి, బయట దొరికే చిరుతిండి, కూల్డ్రింక్స్, ఐస్క్రీంల జోలికి వెళ్లకూడదు. అదేవిధంగా చలికాలంలో దాహం వేయకపోవడంతో నీటిని తక్కువగా తీసుకుంటారు. అలాచేయకుండా నీటిని తగిన మోతాదులో తీసుకోవాలి. లేదంటే కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. శీతాకాలంలో జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. దీంతో విషతుల్యమైన కొవ్వు పదార్థాలు పేరుకుపోతాయి. ఇది వ్యాధి నిరోధక శక్తి సన్నగిల్లడానికి కారణమవుతుంది. అందుకే త్వరగా జీర్ణంకాని మాంసాహారాన్ని తగ్గించాలి. సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా సిట్రిస్ ఉండే పండ్లు, పీచు పదార్థాలు అధికంగా ఉండే కూరగాయలు, ఆకుకూరలు తీసుకోవాలి.
ప్రశ్న : చలి ఎవరిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది?
డీఎంహెచ్వో: వ్యాధి నిరోధక శక్తి వృద్ధులు, గర్భిణులు, బాలింతలు, చిన్నారులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థుల్లో తక్కువగా ఉంటుంది. వీరిపై చలి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు తప్పకుండా స్వీయరక్షణ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఉన్నివస్త్రాలు ధరించాలి. సరైన ఆహార నియమాలను పాటించాలి. వ్యాయామం, నడక, యోగా వంటివి అలవాటు చేసుకోవాలి. ఈ కాలంలో ముఖ్యంగా అస్తమా రోగులు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో చల్లని ఆహారం తీసుకోవద్దు. చల్లదనం వల్ల ఊపిరితిత్తుల గదులు దగ్గరకు ముడుచుకుని శ్వాస ఇబ్బందులేర్పడతాయి. అస్తమా ఉన్నవారు, చిన్నపిల్లలు గల తల్లిదండ్రలు ఎల్లప్పుడూ నెబ్యులైజర్ దగ్గరే పెట్టుకోవాలి. బీపీ రోగులు చలిలో తిరగొద్దు. లేదంటే రక్తనాళాల్లో సమస్య ఏర్పడి పక్షవాతం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
ప్రశ్న : పీహెచ్సీల్లో మందులున్నాయా? చలి తీవ్రతపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు?
డీఎంహెచ్వో: రాబోతున్న కాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని, రోగుల తాకిడి పెరిగే అవకాశముందని వైద్యులు, సిబ్బంది తప్పకుండా సమయపాలన పాటించాలని ఆదేశించాం. దీని గురించి ఇంతకు ముందే సమీక్ష నిర్వహించి, స్పష్టమైన సమాచారాన్నిచ్చి అవగాహన కూడా కల్పించాం. ప్రస్తుతం వ్యాధిగ్రస్తులకు కావాల్సిన మందులకు ఎలాంటి ఢోకా లేదు. తగినన్ని మెడిసిన్స్ అందుబాటులోనే ఉన్నాయి.
