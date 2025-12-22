ETV Bharat / state

యువతపై ఐజీఏ నెఫ్రోపతి నిశ్శబ్ద దాడి - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్తపడాలంటున్న వైద్యులు

100 కిడ్నీ వైఫల్య కేసుల్లో 15 శాతం ఐజీఏ నెఫ్రోపతి కేసులు - అపోలో ఆస్పత్రి వైద్యుడి పరిశీలనలో వెల్లడి - ఈ నేపథ్యంలో ఏజీఏ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సూచనలు

Iga Nephropathy Symptoms and Causes
Iga Nephropathy Symptoms and Causes (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 22, 2025 at 12:05 PM IST

3 Min Read
Iga Nephropathy Symptoms and Causes : మానవ శరీరంలో కిడ్నీల పాత్ర అతి ముఖ్యమైనది. ఇవి శరీరంలోని వ్యర్థాలను, మలినాలను బయటకు పంపిస్తాయి. ఇవి సమర్థంగా పనిచేస్తేనే మనం ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండగలం. అయితే చాలా మంది మిగతా శరీర అవయవాల విషయంలో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ, కిడ్నీల విషయానికి వచ్చే సరికి నిర్లక్షం చేస్తారు. ఫలితంగా కిడ్నీ సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం యువతపై ఐజీఏ నెఫ్రోపతి నిశ్శబ్ధ దాడి చేస్తోంది. ప్రతి 100 కిడ్నీ వైఫల్య కేసుల్లో 15 శాతం వరకు ఈ తరహావే ఉంటున్నట్లు అపోలో ఆసుపత్రి వైద్యుడి పరిశీలనలో వెల్లడైంది. నిమ్స్‌ ఆసుపత్రికి సైతం ఇలాంటి కేసులు వస్తున్నట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. అధిక శాతం మంది బాధితులు 30-40 ఏళ్ల వయసువారే కావడం ఆందోళన కల్గిస్తోంది. ఐజీఏ నెఫ్రోపతి అనేది ఒక ఆటో ఇమ్యూనిటీ అనారోగ్య స్థితి.

రోగ నిరోధక శక్తి శరీరంపై దాడి చేయడం వల్ల దీని బారిన పడుతుంటారు. దీని కారణంగా శరీరంలోని ఏజీఏ యాంటీబాడీలు మూత్రపిండాల్లోని ఫిల్టర్‌ యూనిట్లలో పేరుకుపోయి వాపు, రక్తంలో యూరిన్, ప్రొటీన్‌ పోవడం లాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. అందుబాటులోకి వచ్చిన ఆధునిక చికిత్సలతో వ్యాధిని పూర్తిగా నియంత్రించొచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు, జాగ్రత్తలపై వైద్యుల సూచనలు మీకోసం.

ప్రధాన లక్షణాలు ఇవే :

  • మూత్రంలో ఎక్కువగా ప్రోటీన్‌ పోతుంది. నురగ కన్పిస్తుంది.
  • బాగా పరిశీలించినట్లయితే మూత్రంలో రక్త చారికలు ఉంటాయి.
  • కాళ్లు, చేతులు, ముఖం భాగంలో వాపు అలసట వస్తుంది.
  • తరచుగా మూత్ర విసర్జన, పొత్తి కడుపులో నొప్పిగా ఉంటుంది.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే :

పైన వివరించిన లక్షణాలు ఉన్నవారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

  1. రక్తపోటు(హైపర్ టెన్షన్​), షుగర్‌ నియంత్రణలో పెట్టుకోవడం
  2. వంటల్లో ఉప్పు తగ్గించడం, రోజూ ఓ గంట వ్యాయామం
  3. శరీరానికి అవసరమైన మోతాదులో నీళ్లు తాగాలి
  4. మూత్ర విసర్జనలో తేడా గమనించినట్లయితే డాక్టర్​ను సంప్రదించడం
  5. కాళ్లు, చేతులు, ముఖం వాపు ఉంటే పరీక్షలు చేసుకోవడం తప్పనిసరి.
  6. వైద్యనిపుణుడిని సంప్రదించాలి.

అదే తొలిసంకేతం : ఈ వ్యాధి ప్రారంభ దశలో ఎలాంటి లక్షణాలు లేకపోవడమనేది ప్రధాన సవాల్ అని అపోలో ఆస్పత్రి కన్సల్టెంట్​ నెఫ్రాలజిస్ట్​ డాక్టర్​ సీరపాణి గోపాలుని తెలిపారు. సాధారణ మూత్రపరీక్షల్లో(యూరిన్​ టెస్ట్)లో రక్తం లేదా ప్రోటీన్​ కనిపించడమే తొలిసంకేతంగా భావించాలని వివరించారు. ఆలస్యంగా గుర్తించినట్లయితే కిడ్నీలు శాశ్వతంగా నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంటుదని వివిరించారు. అందువల్ల తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. ఏమాత్రం సందేహం కలిగినా వైద్యుని వద్దకు వెళ్లి పరీక్ష చేసుకోవాలన్నారు. ఒక వేల వ్యాధి లక్షణాలను ముందుగానే గుర్తిస్తే మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మరింత ఆలస్యం చేసినట్లయితే ప్రమాదమని హెచ్చరిస్తున్నారు.

"మూత్ర పరీక్షల్లో(యూరిన్​ టెస్ట్​) రక్తం లేదా ప్రొటీన్‌ కనిపించడమే తొలి సంకేతంగా భావించాలి. ఆలస్యంగా మెడికల్​ చెకప్​లు చేయించుకుంటే అప్పటికే కిడ్నీలకు శాశ్వత నష్టం కలిగే ప్రమాదం ఉంది. తాజాగా అందుబాటులోకి వచ్చిన అధునాతన మందులతో వ్యాధిని నియంత్రణలో పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే పూర్తిగా తగ్గించుకోవచ్చు. అధిక ముప్పు ఉన్న పేషెంట్లకు సైతం మేలైనటువంటి థెరఫీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. తరచూ కిడ్నీ, మూత్ర, బ్లడ్​ టెస్ట్​ చేయించుకోవడం వల్ల మూత్రపిండాల్లో సమస్యలు ఉంటే గుర్తించే వీలుంది" - డాక్టర్‌ సీరపాణి గోపాలుని, కన్సల్టెంట్‌ నెఫ్రాలజిస్టు, అపోలో

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించినటువంటి ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే ఉత్తమం.

తెలంగాణలో పెరుగుతున్న కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులు - ప్రతి 100 మందిలో ఏడుగురికి ప్రాబ్లమ్

సొంత కిడ్నీని వేరే స్థానంలో అమర్చిన ఏఐఎన్‌యూ వైద్యులు - పేషెంట్ సేఫ్

