రోబోటిక్ టెక్నాలజీ వల్ల శస్త్రచికిత్స తర్వాత త్వరగా కోలుకుంటారు : అమోర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వైద్యులు
Amor Institute of Gastroenterology : అమోర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంటాలజీ వైద్య నిపుణుల కోసం సదస్సు ఏర్పాటు చేసింది. శస్త్రచికిత్స విధానాలు, క్లినికల్ ఆధారాలు, జీవక్రియ, జీర్ణకోశ సమస్యలకు వైద్య సేవలపై చర్చించారు.
Published : October 11, 2026 at 7:48 PM IST
Amor Institute of Gastroenterology : హైదరాబాద్లోని తాజ్ వివాంతా వేదికగా అమోర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంటాలజీ ఆధ్వర్యంలో వైద్య నిపుణుల కోసం ఒక ప్రత్యేక సదస్సు ఘనంగా జరిగింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ సర్జన్లు, గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్టులు, వైద్య నిపుణులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొని ఆధునిక శస్త్రచికిత్స విధానాలు, క్లినికల్ ఆధారాలు, జీవక్రియ (మెటబాలిక్), జీర్ణకోశ సమస్యలకు మెరుగైన వైద్య సేవలపై చర్చించారు.
దక్షిణ భారతదేశంలోని నగరాల్లో మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా జీవక్రియ సంబంధిత వ్యాధులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయని ఈ సైంటిఫిక్ వేదిక ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. హైదరాబాద్లో అధిక బరువు (ఒబెసిటీ), మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్, ప్రారంభ దశలోనే వస్తున్న టైప్-2 డయాబెటిస్ (డయాబెసిటీ) విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయని హెల్త్ నిపుణులు తెలిపారు. తాత్కాలిక బరువు నియంత్రణ పద్ధతుల నుంచి శాస్త్రీయ ఆధారిత, శాశ్వత శస్త్రచికిత్స పరిష్కారాల వైపు రోగులు మారాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కిచెప్పారు.
దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి పూర్తి ఉపశమనం పొందవచ్చు
ఈ సదస్సులో అమోర్ ఆసుపత్రి సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటాలజీ, మినిమల్ యాక్సెస్ అండ్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ విభాగాల డైరెక్టర్ డాక్టర్ వై. కృష్ణ మోహన్ "ఎవిడెన్స్-బేస్డ్ ఒబెసిటీ సర్జరీ: కరెంట్ సినారియోస్" అనే అంశంపై కీనోట్ ప్రసంగం చేశారు. ఆధునిక లాపరోస్కోపిక్, రోబోటిక్ సర్జరీలు తీవ్రమైన ఊబకాయం, దానితో ముడిపడి ఉన్న ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న రోగుల జీవితాలను ఎలా మెరుగుపరిచాయో ఆయన వివరించారు. రోబోటిక్ టెక్నాలజీ వల్ల శస్త్రచికిత్స సమయంలో సమస్యలు తగ్గి, త్వరగా కోలుకోవడానికి వీలవుతుందని తెలిపారు. స్లీవ్ గ్యాస్ట్రెక్టమీ, రూక్స్-ఎన్-వై గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ వంటి చికిత్సల ద్వారా టైప్-2 డయాబెటిస్, రక్తపోటు, నిద్రలో శ్వాస సమస్యలు (స్లీప్ అప్నియా), ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి (ఎన్ఏఎఫ్ఎల్డీ) వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి పూర్తి ఉపశమనం పొందవచ్చని స్పష్టమైన ఆధారాలతో వివరించారు.
"హైదరాబాద్ లాంటి వేగవంతమైన నగర జీవితంలో ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల మెటబాలిక్ ముప్పు పెరుగుతోంది. బేరియాట్రిక్ సర్జరీని కేవలం అందం కోసం చేసుకునేదిగా కాకుండా, ఒక అత్యవసరమైన, శాస్త్రీయ ఆధారిత చికిత్సగా గుర్తించాలి" - డాక్టర్ వై. కృష్ణమోహన్, అమోర్ ఆసుపత్రి సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటాలజీ, మినిమల్ యాక్సెస్ అండ్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ విభాగాల డైరెక్టర్
డాక్టర్ వై.కృష్ణమోహన్ భారతీయ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ రంగంలో ప్రముఖులు. 2005లో దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి బేరియాట్రిక్ సర్జరీని ఆయన నిర్వహించారు. గడిచిన 20 ఏళ్లలో దాదాపు 3,500 బేరియాట్రిక్ శస్త్రచికిత్సలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఈ అధునాతన వైద్య కార్యక్రమాల వెనుక ఉన్న క్లినికల్ దృక్పథాన్ని వివరించారు.
"అధునాతన బేరియాట్రిక్ ప్రొసీజర్లు, హై-రిస్క్ కేసులను సురక్షితంగా నిర్వహించడానికి అత్యుత్తమ మౌలిక సదుపాయాలు, నిపుణులైన వైద్య బృందాలు ఎంతో అవసరం. మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్ సపోర్ట్, ప్రపంచ స్థాయి వసతులు, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్స పరికరాలను సమన్వయం చేయడం ద్వారానే ఇలాంటి ప్రత్యేక యూనిట్లను విజయవంతంగా నిర్వహించగలం. ఈ సమగ్ర విధానం ద్వారా అమోర్ ఆసుపత్రిలో వైద్య ప్రమాణాలను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్తాం" - డాక్టర్ కిశోర్ రెడ్డి, అమోర్ ఆసుపత్రుల మేనేజింగ్ డైరెక్టర్
ఈ సర్జికల్ చర్చలకు కొనసాగింపుగా, సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ అభినయ రాటకొండ "డిసీజ్ బర్డెన్, మెటబాలిక్ రిస్క్, ఛేంజింగ్ పర్స్పెక్టివ్స్" అనే అంశంపై ప్రసంగించారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ప్రభావం, కొత్త డయాగ్నోస్టిక్ పద్ధతులు, సమగ్ర చికిత్స విధానాలపై వైద్యులకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ అధికారిక ఉపన్యాసాల అనంతరం జరిగిన ప్యానెల్ చర్చలో వైద్యులు క్లిష్టమైన కేసులను సమీక్షించుకోవడంతో పాటు, రోగుల సంరక్షణకు సంబంధించి తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.