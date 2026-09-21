ప్రాణాలు తీస్తున్న డీజే సౌండ్స్! - నిమజ్జనాల్లో భారీ శబ్ధాలకు దూరంగా ఉండాల్సిందే!!
గణపతి నిమజ్జన వేళలో వీధులన్నీ డీజేలతో మారుమోగుతున్నాయి. దీంతో వృద్ధులు, పిల్లలు, గర్భిణిలు పలు జాగ్రత్తలు వహించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. హృదయ సంబంధ రోగుల ప్రాణాలకు ప్రమాదం పొంచి ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
Published : September 21, 2026 at 12:12 PM IST
DJ Issues During Ganesh Immersion : గణేశుని నిమజ్జనాల పేరుతో అనేక ప్రాంతాల్లో డీజేలతో భారీ శబ్దాలు చేస్తున్నారు. సరదాల పేరుతో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అనేక మంది హృద్రోగులు ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. అయితే వినాయక నిమజ్జనాల సమయాల్లో ఉపయోగించే డీజే భారీ శబ్దాలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చెవి, గుండె ఆరోగ్యానికి ముప్పు ఉంటుందని నిమ్స్ హృద్రోగ నిపుణులు డాక్టర్ సాయి సతీశ్ చెబుతున్నారు.
చెవి ఆరోగ్యం నుంచి హృదయం వరకు
మనుషులు 60-70 డెసిబెల్స్ వరకు సురక్షితంగా వినగలరు. అయిత్ డీజే 100 నుంచి 120 డెసిబెల్స్ శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. వీటి కారణంగా చెవి లోపలి భాగంలోని సున్నితమైన నరాలు, కణాలు దెబ్బతినే ప్రమాదముంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాత్కాలికంగా లేదా శాశ్వతంగా వినికిడి శక్తి కోల్పోయే ప్రమాదముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఎక్కువగా స్పీకర్ల పక్కనే నిల్చొంటారు. ఇలా ఉండటం వల్ల శబ్ద తరంగాల ఒత్తిడి నేరుగా మన చెవిలోని కర్ణభేరిని తాకుతుంది. దీంతో కర్ణభేరి పగిలిపోయే ప్రమాదముంది.
వారికి మరింత ప్రమాదం
భారీ శబ్దాల కారణంగా శరీరంలో అడ్రినలిన్ అనే హార్మోన్ హఠాత్తుగా విడుదలవుతుంది. ఫలితంగా గుండె వేగంగా కొట్టుకొట్టుంది. దీంతో పాటు రక్తపోటు అధికమవుతుంది. ఇదివరకే గుండె నాళాల్లో అడ్డంకులు ఉన్నవారూ, పేస్ మేకర్ అమర్చుకున్న వారూ ఇలాంటి శబ్దాల వైపు వెళ్లకపోవడం ఉత్తమం. వీరికి ఈ శబ్ద తరంగాల ఒత్తిడి వల్ల రక్తపోటు పెరిగి గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదాలు అధికంగా ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంకోవైపు గుండె విద్యుత్ వ్యవస్థకు సంబంధించిన లాంగ్ క్యూటీ సిండ్రోమ్ అనే అరుదైన సమస్యలు ఉన్నవారికి వీటితో మరింత ప్రమాదం పొంచి ఉంది.
రక్తాన్ని పంప్ చేయలేకపోవడంతో
గుండె స్పందనల వేగం అదుపు తప్పుతుంది. ఆపై ఉన్నట్లుండి గుండె ఆగిపోయి ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదముంది. కొన్నిసార్లు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి మరణిస్తున్న ఘటనలను చూస్తుంటాం. ఈ తరహా మరణాలకు ఈ శబ్దాలే కారణమవుతాయి. వీటి వల్ల గుండె కింది గదులు సరైన మోతాదులో రక్తాన్ని పంప్ చేయలేవు. దీంతో క్షణాల్లో స్పృహ తప్పిపోవడం, కార్డియాక్ అరెస్టు జరిగే ముప్పు ఉంది.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని వీలైనంత వరకు అధిక శబ్దాలు కలిగిన డీజేలకు దూరంగా ఉండటం మేలు. తక్కువ సౌండ్స్తో ఉన్న స్పీకర్లను వాడుకోవడం ఉత్తమం. పెద్ద స్పీకర్లకు, డీజేలకు కనీసం 15 నుంచి 20 అడుగుల దూరంలో ఉండాలి. గుండె సంబంధిత వ్యాధులున్న వారు భారీ శబ్దాలు చెవులకు చేరకుండా ఉండేందుకు ఇయర్ బడ్స్, దూది లాంటివి చెవిలో పెట్టుకోవాలి. వీటి వల్ల శబ్ద తీవ్రత గణనీయంగా తగ్గుతుంది. వృద్ధులు, గర్భిణులు, చిన్నారులు, హృద్రోగులు ఇలాంటి శబ్దాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండటమే ఉత్తమం.
డీజేల కారణంగా ప్రాణాలు పోయిన కొన్ని ఘటనలు
- గతేడాది నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో బతుకమ్మ వేడుకల్లో సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ ముగ్గురు మహిళలు డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. డీజే శబ్దాల హోరుతో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలారు. ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచారు. డీజే శబ్దాల కారణంగానే వారు మరణించినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు.
- స్నేహితుని ఇంట్లో పెళ్లి సందడిలో డీజే పాటలకు డ్యాన్స్ చేస్తూ కోస్గి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పోతిరెడ్డిపల్లికి చెందిన ఓ 17 ఏళ్ల యువకుడు హఠాత్తుగా కింద పడిపోయాడు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా టెస్ట్ చేసిన డాక్టర్లు అప్పటికే గుండెపోటుతో మృతి చెందినట్లు వెల్లడించారు.
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