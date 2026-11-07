అప్రమత్తతతోనే ఆనంద దీపావళి - టపాసులు కాల్చేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు మేలు
Diwali Safety Tips For Kids : దీపావళి పండుగకు టపాసులు కాల్చేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్నారులను తల్లిదండ్రులు గమనిస్తుండాలని చెబుతున్నారు.
Published : November 7, 2026 at 8:59 AM IST
దీపావళి పండుగ రానే వచ్చింది. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు టపాసులు కాల్చుతూ ఆనందంగా వేడుక చేసుకునేందుకు చాలా మంది నగరవాసులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే బాణాసంచాతో కళ్ల భద్రతపై తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఎల్వీ ప్రసాద్ కంటి ఆస్పత్రి కన్సల్టెంట్ ఆప్తాల్మాలజిస్ట్ డాక్టర్ నవ్య చెరుకూరి తెలిపారు.
టపాసులు కాల్చేటప్పుడు కంటి భద్రత, ప్రథమ చికిత్స గురించి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె సూచించారు. దీపావళి పండుగ రోజు 24 గంటల పాటు పని చేసేలా ఎల్వీప్రసాద్ ఐ ఆస్పత్రితో పాటు, సరోజినిదేవి కంటి ఆసుపత్రిలో కూడా అత్యవసర విభాగాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
కంటికి ముప్పు ఇలా
బాణాసంచాతో (టపాసులు) సంభవించే కంటి గాయాలు తొలుత చిన్నవిగా కనిపించినప్పటికీ కొన్నిసార్లు ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉందని డాక్టర్ నవ్య చెరుకూరి తెలిపారు. కార్నియా పూర్తిగా దెబ్బ తినడం, కంటి లోపల రక్తస్రావం, గాయం కారణంగా వచ్చే శుక్లాలు (ట్రామాటిక్ క్యాటరాక్ట్), రెటీనా దెబ్బ తినడం లాంటి తీవ్ర పరిమాణాలు ఎదురవుతాయన్నారు. శాశ్వతంగా కంటి చూపు కోల్పోయే ప్రమాదం సైతం ఉందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను సూచించారు.
ఈ జాగ్రత్తలు మేలు
- బాణాసంచా కాల్చే సమయంలో తప్పనిసరిగా కళ్లద్దాలు (ఐ షీల్డ్) ధరించడం ఉత్తమం. చేతిలో పట్టుకొని కాల్చడం, సీసాలు, డబ్బాల కింద పెట్టి పేల్చడం లాంటి పనులు చేయకూడదు. సింథటిక్ దుస్తులకు బదులు వదులైన కాటన్ దుస్తులు ధరించాలి.
- పిల్లలు బాణాసంచా కాల్చేటపుడు పెద్దలు తప్పకుండా వారి దగ్గరే ఉండి పర్యవేక్షించడం మంచిది. విశాలమైన బహిరంగ ప్రదేశాల్లో బాణాసంచా కాల్చాలి. నీళ్లు, ఇసుకతో నింపిన బకెట్లను పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- గుర్తింపు పొందిన వారి నుంచే బాణాసంచాను కొనుగోలు చేసి, వాటిని బాగా ఎండబెట్టి ఉపయోగించాలి.
- బాణాసంచాకు బదులుగా సంప్రదాయ ప్రమిదలు, ఎల్ఈడీ దీపాలతో పండుగ చేసుకునేందుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
- గ్యాస్ సిలిండర్లు, ఇతర మండే స్వభావం ఉన్న వస్తువులను దూరంగా, కార్డ్బోర్డ్ పెట్టెల్లో భద్రపరచాలి.
గాయాలైతే ఇలా చేయొద్దు
కంటికి గాయమైనప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని వైద్యులు సూచించారు. కంటిలో నలుసు పడినట్లయితే శుభ్రమైన నీటితో సున్నితంగా కడగాలి. కంట్లో ఏదైనా ఇరుక్కుంటే చేయి పెట్టి తీయకూడదు. గాయపడిన కంటి భాగాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రుద్దడం, నలపడం చేయకూడదు. వైద్యుల సలహా లేకుండా కంటిలో చుక్కలు, పసుపు, ఆయింట్మెంట్లు లాంటివి పూయవద్దు.
వెంటనే సమీపంలో ఉన్న నేత్ర వైద్య నిపుణుడి దగ్గరికి, ఆస్పత్రిలో చేర్పించాలి. త్వరితగతిన ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తేనే ప్రాణప్రదమైన కంటి చూపును కాపాడుకోవచ్చు. సొంత వైద్యం ఎట్టి పరిస్థితిలో పనికిరాదు. చికిత్స ఆలసమయ్యే కొద్దీ కంటి చూపుపై ఆ తీవ్రత పెరుగుతుందని గమనించాలి. వివరాల కోసం ఎల్వీప్రసాద్ నేత్ర వైద్యశాల సహాయ కేంద్రాల నంబరు- 04068102100/04068102848/7331129653 సంప్రదించవచ్చు.
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