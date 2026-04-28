ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీలో మాస్ కాపీయింగ్ - కెమెరాల కళ్లకు చిక్కిన 20 మంది వైద్య విద్యార్థులు

Published : April 28, 2026 at 7:43 PM IST

Updated : April 28, 2026 at 8:50 PM IST

Medical Exams Malpractices in NTR Health University At Vijayawada: వైద్య విద్య వార్షిక పరీక్షల్లో మాల్-ప్రాక్టీసుకు పాల్పడుతున్న కొందరు విద్యార్థులు నిఘా కెమెరాల కళ్లకు దొరికిపోతున్నారు. ఎంబీబీఎస్, పీజీ, డెంటల్, ఆయుష్ విద్యార్థుల్లో ఇప్పటివరకు 20 మంది కాపీయింగ్​కు పాల్పడుతూ అడ్డంగా దొరికారు.

విజయవాడ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయంలో పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత పెంచేందుకు వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ గత జనవరిలో ప్రారంభించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్​లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కెమెరాల ద్వారా పరీక్షలు రాసే విద్యార్థుల కదలికలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రహస్యంగా చీటీల ద్వారా విద్యార్థులు జవాబులు రాస్తూ కెమెరాల కళ్లకు దొరికిపోతున్నారు. దేశంలో కర్ణాటక అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్​లో వైద్యవిద్య పరీక్షల్లో పారదర్శకత పెంచేందుకు విశ్వవిద్యాలయంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా కళాశాలల్లో జరిగే పరీక్షల నిర్వహణను నిశితంగా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు.

మాల్​ప్రాక్టీసింగ్​కు పాల్పడ్డ 20 మంది విద్యార్థులు: అదే విధంగా ఏప్రిల్ 2 నుంచి దశల వారీగా ప్రారంభమైన యూజీ మెడికల్, పీజీ మెడికల్, ఆయుష్, డెంటల్ వార్షిక పరీక్షల సందర్భంగా మాల్ ప్రాక్టీసుకు పాల్పడుతూ 14 మంది అబ్బాయిలు, 6 గురు అమ్మాయిలు దొరికినట్లు అధికారులు మంత్రి సత్యకుమార్​కు సమీక్ష సందర్భంగా వివరించారు. వైద్య విద్య అత్యంత ముఖ్యమైందని పరీక్షలు పారదర్శకంగా జరిగితేనే మెరిట్ విద్యార్థులకు న్యాయం జరుగుతుందని ఇందులో రాజీపడొద్దని అధికారులకు మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రవేశ మార్గాల్లో తనిఖీలు దాటుకుని పలువురు విద్యార్థులు సెల్​ఫోన్​లను సైతం ఎగ్జామినేషన్ హాళ్లల్లోనికి తీసుకొచ్చి పట్టుబడ్డారు. నిషిద్ధ స్మార్ట్ వాచీల సాయంతో జవాబులు రాసేందుకు ప్రయత్నించిన విద్యార్థులు సైతం కెమెరాలకు చిక్కారు.

ఏపీలో 28 మెడికల్, 9 డెంటల్, 7 ఆయుష్ కళాశాలల్లో అమర్చిన 540 కెమెరాలతో విశ్వవిద్యాలయంలోని కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. కెమెరాల ద్వారా ఇక్కడున్న సిబ్బంది నిశితంగా విద్యార్థుల కదలికలు గమనిస్తున్నారు. దృశ్యాల ద్వారా మాల్ ప్రాక్టీసుకు పాల్పడుతున్నట్లు అనుమానం వచ్చిన వెంటనే అక్కడున్న విశ్వవిద్యాలయం తరపున పనిచేస్తున్న అబ్జర్వర్​లకు సమాచారాన్ని పంపుతున్నారు. అబ్జర్వర్ వెంటనే సదరు గదిల్లోనికి వెళ్లి చెప్పిన ఆనవాళ్ల ద్వారా విద్యార్థులను తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఇందులో మంగళవారం పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థుల్లో ముగ్గురు పట్టుబడ్డారు.

కేసులను పరిశీలిస్తున్న ప్రత్యేక కమిటీ: వీరిలో ఇద్దరు హోమియో, ఒకరు ఆయుర్వేద విద్యార్థి మాల్ ప్రాక్టీసుకు పాల్పడ్డారని,ఈ విధంగా మంగళవారం వరకు 20 మంది విద్యార్థులు పట్టుబడగా, వీరిలో 16 మంది చీటీలు, ఇద్దరు స్మార్ట్ వాచీలు, ఇద్దరు సెల్ ఫోన్లు వాడుతూ దొరికారు. విద్యార్థుల మాల్ ప్రాక్టీసు కేసులను ప్రత్యేక కమిటీ పరిశీలిస్తుంది. సదరు కేసుల తీవ్రతను అనుసరించి గరిష్ఠంగా రెండేళ్ల వరకు విద్యార్థులను డీబార్ చేసే అవకాశం ఉంది. పరీక్షల నిర్వహణలో నేరుగా పాల్గొనేవారు ఎవరూ సెల్ ఫోన్​లను పరీక్షలు జరిగే సమయాల్లో వాడకూడదు. కానీ పలువురు ఇన్విజిలేటర్లు ఈ నిబంధనలను అతిక్రమించారు.

దీనికితోడు రెండు ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలల్లో ఒక్కొక్క ఇన్విజిలేటర్ విద్యార్థుల ముందు సెల్​ఫోన్ చూస్తూ ఉండడం కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి గమనించారు. ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిన సమాచారం ప్రకారం చీఫ్ సూపరింటెండెంట్లు సదరు ఇన్విజిలేటర్లను తనిఖీచేసి, సెల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరిని మూడేళ్లపాటు పరీక్షల విధులకు దూరంగా ఉంచే అవకాశం ఉంది.

