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నీట్‌ యూజీ కౌన్సెలింగ్​లో కీలక మార్పులు - భౌతికంగా హాజరవ్వాలనే నిబంధన రద్దు

సీట్ల అప్‌గ్రేడేషన్‌కు భౌతికంగా హాజరవ్వాలనే నిబంధన రద్దు - సీటును వదులుకోవాలనుకుంటే వారికి ఆన్‌లైన్‌ పోర్టల్‌లోనే అవకాశం - వైద్య కళాశాలలకు కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాలు జారీ

key Changes in NEET UG 2026 Counseling Process
key Changes in NEET UG 2026 Counseling Process (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 1:06 PM IST

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Key Changes in NEET UG 2026 Counseling Process : నీట్‌ యూజీ- 2026 కౌన్సెలింగ్‌ ప్రక్రియలో మెడికల్‌ కౌన్సెలింగ్‌ కమిటీ (MCC) కీలక మార్పులు తెచ్చింది. ఆన్‌లైన్‌ కౌన్సెలింగ్‌లో సీటు పొంది, తర్వాత రౌండ్‌లో మెరుగైన సీటు కోసం అప్‌గ్రేడేషన్‌ ఎంచుకునే అభ్యర్థులు తమకు మొదట కేటాయించిన కళాశాలకు వెళ్లి భౌతికంగా రిపోర్టు చేయాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొంది. అభ్యర్థులు తమ సీటును ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అంగీకరిస్తూ, అదే సమయంలో కళాశాలకు వెళ్లకుండానే తదుపరి రౌండ్ల కౌన్సెలింగ్‌లో నేరుగా పాల్గొనే వెసులుబాటు కల్పించింది.

కేటాయించిన సీటును వదులుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు కౌన్సెలింగ్‌ పోర్టల్‌లోనే ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా రిజిగ్నేషన్‌ చేసే అవకాశమిచ్చింది. దీనికోసం సంబంధిత కళాశాలకు వెళ్లి దరఖాస్తు సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. డీమ్డ్‌ వర్సిటీల్లో ఎన్‌ఆర్‌ఐ కోటా సీట్లు కోరే అభ్యర్థులు అవసరమైన పత్రాలను ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేసే అవకాశమిచ్చింది.

ఈ మార్పులు సజావుగా అమలయ్యేలా చూడాలని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల వైద్య విద్య అధికారులు, కౌన్సెలింగ్‌ అధికారులు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలలకు కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశించింది. ప్రతి వైద్య కళాశాలలో అందుబాటులో ఉన్న సీట్లు, ఫీజుల వివరాలు విద్యార్థులకు స్పష్టంగా తెలియజేయాలని కోరింది.

రేపే కౌన్సెలింగ్ ప్రారంభం : మరోవైపు వైద్య విద్య ప్రవేశాలకు కౌన్సెలింగ్‌ను రేపు(శుక్రవారం) నుంచి నిర్వహించేందుకు డాక్టర్‌ ఎన్టీఆర్‌ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. నీట్‌ యూజీ-2026లో అర్హత సాధించిన ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్, నర్సింగ్‌ ప్రవేశాలకు ఎన్టీఆర్‌ వర్సిటీ కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించాల్సి ఉంది. నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) విడుదల చేసిన ఫలితాల ఆధారంగా జాతీయ వైద్య కమిషన్‌ (ఎన్‌ఎంసీ) నుంచి ఎన్టీఆర్‌ ఆరోగ్య వర్సిటీ అధికారులకు సమాచారం అందించింది. బుధవారం దిల్లీ వెళ్లి అధికారులు నీట్‌ అర్హుల జాబితాతో కూడిన హార్డ్‌ డిస్క్‌ తెచ్చారు. ఎన్‌ఎంసీ గురువారం విడుదల చేసే పాస్‌వర్డ్‌ ఆధారంగా ఇందులోని వివరాలు, కౌన్సెలింగ్‌ షెడ్యూల్‌ను వెల్లడిస్తారు.

  • రాష్ట్రంలో నీట్‌ యూజీని 60,186 మంది రాయగా 33,221 మంది అర్హత సాధించారు.
  • 38 వైద్య కళాశాలల్లో 7,515 ఎంబీబీఎస్‌ సీట్లు ఉన్నాయి. వీటిలో 18 ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో 3,565 సీట్లు, 20 ప్రైవేట్‌ కళాశాలల్లో 3,950 సీట్లను కౌన్సెలింగ్‌ ద్వారా భర్తీ చేయాల్సి ఉంది.
  • ముందుగా 15% అఖిల భారత కోటా (ఏఐక్యూ) సీట్ల భర్తీకి మెడికల్‌ కౌన్సెలింగ్‌ కమిటీ (ఎంసీసీ) కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహిస్తుంది. తరువాత 85 శాతం రాష్ట్ర కోటా సీట్ల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేస్తుంది. ఎంబీబీఎస్‌ కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించాక బీడీఎస్, తదనంతర దశలో నర్సింగ్‌ సీట్ల భర్తీకి ఎన్టీఆర్‌ వర్సిటీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
  • కౌన్సెలింగ్‌కు సమయం సమీపిస్తుండటంతో విద్యార్థులు నీట్‌ ర్యాంక్‌ కార్డు, అడ్మిట్‌ కార్డు, మార్కుల జాబితా, స్టడీ, నివాస, కుల, ఆదాయ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ ధ్రువపత్రాలను ముందుగానే స్కాన్‌ చేసి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.

ప్రశాంతంగా పూర్తైన నీట్‌-యూజీ రీఎగ్జామ్‌- 20 లక్షలకుపైగా అభ్యర్థులు హాజరు

జూన్‌ 21న నీట్‌ యూజీ రీ ఎగ్జామ్- వచ్చే ఏడాది నుంచి ఆన్‌లైన్‌లోనే : ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌

TAGGED:

NEET UG COUNSELING PROCESS
NEET UG COUNSELLING
MEDICAL COUNSELING COMMITTEE
నీట్‌ యూజీ 2026 కౌన్సెలింగ్‌
CHANGES IN NEET UG COUNSELING

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