పసిడిలతో మెరిసిన మెడికోలు - ఐదు మెడల్స్ అందుకున్న ఒడిశా అమ్మాయి
కాటూరి వైద్య కళాశాలలో ఘనంగా 22వ స్నాతకోత్సవం - బంగారు పతకాలు అందుకున్న మెడికల్ విద్యార్థులు - కళాశాల టాపర్గా నిలిచిన శ్రుతిరేఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 5:00 PM IST
Students of Katuri Medical College : అధునాతన సాంకేతికత, అరుదైన ఆవిష్కరణలు ఎన్ని అందుబాటులోకి వచ్చినా ఆపదలో ఉన్నవారి ప్రాణాలను నిలపలేవు. ఆ శక్తి ఈ ప్రపంచంలో ఒక్క వైద్యుడికే ఉంది. అందుకే వైద్యులంటే మన సమాజంలో కనిపించే దైవంగా భావిస్తారు. అలాంటి ప్రజలు మెచ్చే డాక్టర్లు కావాలని పరితపించే వారు లక్షల్లో ఉంటారు. కానీ వైద్య విద్యను అభ్యసించే అవకాశం అతికొద్ది మందికి మాత్రమే లభిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది అభ్యర్థులతో పోటీపడి 'నీట్'లో నెగ్గి MBBS సీటు సాధించి అత్యుత్తమ ప్రతిభ చూపి బంగారు పతకాలు సాధించారు గుంటూరు కాటూరి మెడికల్ కళాశాల విద్యార్థులు.
గణితం గజిబిజికి భయపడి బైపీసీలో చేరే వారి కంటే వైద్యులుగా పేదలకు, ప్రజలకు ఉత్తమ వైద్యం అందించాలనే ఉన్నత ఆశయంతో అడుగులు వేసే వారే అధికంగా ఉంటారు. సాధారణ డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ కోర్సులతో పోలిస్తే MBBS చదవాలంటే ఎంతో ప్రతిభ, అంతకుమించిన పట్టుదల, శ్రమ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే జాతీయ స్థాయి పోటీని తట్టుకుని సీటు సాధించగలరు. గుంటూరు జిల్లా కాటూరి మెడికల్ కళాశాలలో 2020 బ్యాచ్కు చెందిన విద్యార్థులు తాజాగా తమ వైద్య పట్టాలను రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు.
ఐదు బంగారు పతకాలు సొంతం : కళాశాల టాపర్గా నిలిచి ఏకంగా ఐదు బంగారు పతకాలను కైవసం చేసుకుంది ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందిన శ్రుతిరేఖ పండా. చిన్ననాటి కలని నిజం చేసుకునే క్రమంలో తెలుగు భాష రాక ఇబ్బంది పడినా, తోటి విద్యార్థులు, ఆచార్యుల సహకారంతో ఈ ఘనత సాధించానని చెప్పారు. గుంటూరుకు చెందిన గుంటుపల్లి గౌతమ్ ఒక బంగారు పతకం సాధించారు. గుండె జబ్బులతో బాధపడేవారికి సేవ చేయడమే లక్ష్యంగా కార్డియాలజీలో పీజీ చేస్తానంటున్నారు.
"నా ఐదు మెడల్ను మా ప్రొఫెసర్స్, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్, పేరెంట్స్కు డెడికేట్ చేస్తాను. వాళ్ల సాయం లేకుండా నేను సాధించేదాన్ని కాదు. మా కాలేజీలో ఎప్పుడు ట్యుటోరియల్స్ ప్రతి సబ్జెక్టును పెడతారు. వీటికి ప్రిపేర్ అవుతూ ఎగ్జామ్కు ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అయిపోయానో తెలియలేదు. మా ప్రొఫెసర్ పీసీటీస్ ఎలాగైనా చదవాల్సిందేనని, మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలనేవారు. ఎగ్జామ్స్ అంటే భయం పోయింది." - శ్రుతిరేఖ పండా, వైద్య విద్యార్థిని, ఒడిశా
ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో స్టోరీ : ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన బిక్కసాని హారిక తన వంశంలోనే మొదటి వైద్యురాలిగా నిలిచి అందరిని మురిపించింది. గ్రామీణ నిరుపేదలకు సేవ చేయడమే తన లక్ష్యమని ఆమె అంటోంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు చెందిన శ్రీవినీత రెండు బంగారు పతకాలు సాధించగా, తన అన్నయ్య ప్రోత్సాహమే తనను డాక్టర్ను చేసిందని గుర్తు చేసుకుంది. రాజమండ్రికి చెందిన ఉమామహేశ్వరి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా, తల్లిదండ్రుల శ్రమను చూసి స్ఫూర్తి పొంది ఈ స్థాయికి చేరుకున్నానని భావోద్వేగానికి లోనయ్యింది. 2020లో తండ్రిని అనారోగ్యంతో కోల్పోయిన ఆమె, ఏ కుటుంబం కూడా అటువంటి బాధ పడకూడదనే సంకల్పంతో డాక్టర్ అయ్యానన్నారు.
చిన్నారులకు వైద్యం అందించే పీడియాట్రీషియన్గా రాణించాలన్నది హైదరాబాద్కు చెందిన శ్రేయ ఉప్పాటి కోరిక. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా మారుమూల ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన జగదీష్, తన తాతయ్య కలను నిజం చేస్తూ వైద్యుడయ్యాడు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో వైద్యం చేరువ చేయడమే తన కర్తవ్యమని చాటి చెప్పారు. కష్టపడి చదివి, బంగారు పతకాలు సాధించిన ఈ యువ వైద్యులు. తమ విజ్ఞానాన్ని సమాజ శ్రేయస్సు కోసం, నిరుపేదల ప్రాణాలను కాపాడటం కోసం ఉపయోగిస్తామని అంటున్నారు.
