జ్వరంగా ఉందని సామాన్య వ్యక్తిలా ఆస్పత్రికి - సూపరింటెండెంట్‌ వచ్చి నమస్కరించడంతో షాక్!

గుంటూరు జీజీహెచ్‌లో వైద్యారోగ్యశాఖ కార్యదర్శి ఆకస్మిక తనిఖీలు - సూపరింటెండెంట్‌ను వెంటబెట్టుకుని అనేక విభాగాల్లో పరిశీలన

Surprise_Inspections_at_Guntur_GGH
Surprise_Inspections_at_Guntur_GGH (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Health Secretary Surprise Inspections at Guntur GGH: గుంటూరు జీజీహెచ్‌ సిబ్బంధికి ఉన్నతాధికారులు షాక్​ల మీద షాక్​లు ఇస్తున్నారు. గత మంగళవారం(25-11-2025) హాస్పటల్​లో వైద్యులు, సిబ్బంది రాత్రి వేళల్లో సరిగా పని చేస్తున్నారో లేదో తెలుసుకునేందుకు ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ యశస్వి రమణ మారువేషంలో వచ్చి ఆసుపత్రికి వచ్చి వివిధ విభాగాలను పరిశీలించారు. ఈ ఘటన మరువక ముందే సిబ్బందికి మరో షాక్​ తగిలింది.

సమాచారం ఇవ్వకుండా సామాన్య రోగిలా: శనివారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు గుంటూరు జీజీహెచ్‌ ఓపీ వద్దకు ఓ వ్యక్తి వచ్చి తనకు జ్వరంగా ఉందని ఓపీ రాయించుకున్నారు. అక్కడి నుంచి వైద్యుడి వద్దకు వెళ్లి తన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి వివరించారు. ఆ తర్వాత ఫార్మసీకి వెళ్లి వరుసలో నిల్చుని మందులు తీసుకున్నారు. దాదాపు గంట వ్యవధిలో అనేక విభాగాలను సందర్శించారు. కొద్దిసేపటికి సూపరింటెండెంట్‌ ఆయన వద్దకు వచ్చి నమస్కరించడంతో అక్కడ ఉన్న వైద్యులు, సిబ్బంది విస్తుపోయారు.

జ్వరంతో ఉన్నానంటూ వచ్చిన ఆ వ్యక్తి రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ కార్యదర్శి సౌరభ్‌గౌర్‌ కావడమే దీనికి కారణం. అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వకుండా సామాన్య రోగిలా వచ్చారు. గంట తర్వాత రాష్ట్ర వైద్యఆరోగ్య శాఖ వర్గాల నుంచి జీజీహెచ్‌ అధికారులకు సమాచారం రావడంతో ఉలిక్కిపడ్డారు. వెంటనే ఆఘమేఘాలపై ఆయన వద్దకు చేరుకుని పరిస్థితిని వివరించారు. జీజీహెచ్‌ అధికారులు వచ్చి కలిసేటప్పటికి సౌరభ్‌ ఆర్థోపెడిక్‌ ఓపీ వద్ద ఉన్నారు.

అనంతరం సూపరింటెండెంట్‌ను వెంటబెట్టుకుని అనేక విభాగాల్లో కలిసి తిరిగారు. ఓ పీజీ విద్యార్థి రోగులతో కటువుగా మాట్లాడుతుండడంతో తర్వాత పిలిచి మాట్లాడినట్లు సమాచారం. మందుల పేర్లను స్లిప్పులపై రాయడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన ఆయన ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. ల్యాబ్‌లో మాడ్యూల్స్‌ను గంటకుపైగా పరిశీలించారు. వైద్యుల పనితీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ, ప్రతి వైద్యుడికి సంబంధించి కీ పెర్ఫార్మెన్స్‌ ఇండికేటర్‌ తీసుకున్నారు. మెడికల్‌ ఓపీలో పరిస్థితిపైనా ఆరా తీసినట్లు జీజీహెచ్‌ వర్గాలు తెలిపాయి.

సాధారణ వ్యక్తిలా కలెక్టర్: గుంటూరులో జరిగిన ఈ ఆసక్తికర పరిణామం కంటే ముందుగానే అనంతపురం జిల్లాలోని గుంతపల్లి హాస్పిటల్​లో సైతం ఇటువంటి తరహా సన్నివేశమే చోటు చేసుకుంది. అప్పట్లో జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్​కుమార్ సాధారణ వ్యక్తిలా మాస్క్ వేసుకుని, తన భుజంపై రుమాలుతో హాస్పటల్​కు వెళ్లి సేవలను పరోక్షంగా మారువేషంలో తనిఖీ చేశారు. అనంతరం అంబులెన్స్​ సేవలు, వాటికుండే ఛార్జీలు, వైద్యసేవలపై వివరాలన్నింటినీ అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ ఆసక్తికర సన్నివేశాల ద్వారా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సామాన్యులకు ఏ విధంగా సేవలందుతున్నాయి అనేది క్షేత్రస్థాయిలో తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. తద్వారా లోపాలు ఏమైనా ఉంటే సరిదిద్దుకునేందుకు ఇవి ఎంతగానో దోహదపడతాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

