డాక్టర్​లంతా అక్కడ నమోదు చేయాల్సిందే ​- శంకర్​దాదా ఎంబీబీఎస్​లకు ఇక క్రొకోడైల్​ ఫెస్టివలే!

రాష్ట్రంలో నకిలీ వైద్యుల ఆటకట్టించేందుకు సిద్ధమైన వైద్యశాఖ​ - తప్పనిసరిగా టీఎంసీలో నమోదు చేయాల్సిందేనని ఆదేశం - లేదంటే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని స్పష్టీకరణ

MEDICAL DEPT FOCUS ON FAKE DOCTORS
MEDICAL DEPT FOCUS ON FAKE DOCTORS (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 8, 2026 at 2:24 PM IST

Medical And Health Dept Focus on Curb Fake Doctors : జ్వరం, జలుబు, కాళ్ల నొప్పులు ఇలా అనారోగ్య సమస్య ఏదైనా ప్రజలు ముందుగా వెళ్లేది స్థానికంగా ఉన్న క్లినిక్​లకే. తమ రోగాలను నయం చేస్తారనే ఓ నమ్మకంతో ప్రజలు వైద్యుడి వద్దకు చికిత్స కోసమని వెళ్లి, వాళ్లు అడిగినంత సమర్పించుకుంటుంటారు. అయితే అదే ఇప్పుడు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. వైద్యం చేస్తున్నది నకిలీ డాక్టరా, నిజమైన వైద్యుడా అనేది ప్రజలు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. దీంతో వారి వద్దే వైద్య చికిత్స పొందాల్సి వస్తోంది. ఇలాంటి శంకర్​దాదా ఎంబీబీఎస్​ల ఆట కట్టించేందుకు తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్యశాఖ సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్​ నగరంలోని అన్ని ప్రైవేటు ఆస్పత్రులు, నర్సింగ్‌ హోంలలో పని చేస్తున్న ప్రతి వైద్యుడు తప్పనిసరిగా తెలంగాణ మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌ (టీఎంసీ)లో నమోదు చేయించుకోవాల్సిందేనని ఉన్నతాధికారులు కీలక ఆదేశాలను జారీ చేశారు. అలా చేయని వారిపై చట్టపరమైన చర్యలను తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటం : హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా నకిలీ క్లినిక్​లు, ఫేక్ ఆస్పత్రుల దందా కొద్ది రోజులుగా జోరుగా సాగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఎలాంటి అర్హతలు లేనప్పటికీ కొంతమంది మాత్రం డాక్టర్లుగా చెలామణి అవుతూ తెలిసీ తెలియని వైద్యం చేసేస్తున్నారు. కొందరు ఎంబీబీఎస్‌ డిగ్రీతో పక్కన ఎండీ, ఇతర డిగ్రీలు పెట్టుకొని ప్రాక్టీసు చేస్తూ పేషెంట్లను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. మరికొందరు ఆసుపత్రుల్లో కొన్ని నెలలపాటు కాంపౌండర్లుగా పనిచేసిన అనుభవంతో ఏకంగా బస్తీల్లో క్లినిక్‌లు ఏర్పాటు చేసి వైద్యం చేసేస్తున్నారు. ఎంబీబీఎస్, ఇతర ఫేక్​ డిగ్రీలతో బోర్డులు పెట్టి మరీ ప్రాక్టీసు చేస్తున్నారంటే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇదో వ్యవస్థీకృత వ్యాపారంగా మారింది. గత కొన్ని నెలలుగా టీఎంసీ ప్రతినిధుల తనిఖీల్లో ఇలాంటి నకిలీ క్లినిక్‌లు పెద్ద సంఖ్యలో బయటపడ్డాయి. దాదాపు 300 మంది నకిలీ వైద్యులను గుర్తించిన అధికారులు, కేసులను కూడా నమోదు చేశారు. అయినప్పటికీ ఇంకా చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ దందా నడుస్తోంది. అవసరం లేకున్నప్పటికీ యాంటి బయోటిక్స్, స్టెరాయిడ్లు, ఇతర ఔషధాలను రోగులకు సిఫార్సు చేస్తూ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు.

లోపాలుంటే సరిదిద్దుకోవాలి : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్​ పరిధిలో చిన్నా పెద్దవి కలిపి సుమారు 5 వేల ఆస్పత్రులు, క్లినిక్‌లున్నాయి. కొంతమంది మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌ వద్ద నమోదు చేయించకుండానే సేవలందిస్తున్నారు. మరికొంతమంది వైద్యులు ఎంబీబీఎస్‌ మాత్రమే నమోదు చేసి, పీజీ ఇతర అర్హతలను నమోదు చేయకుండానే విధులు నిర్వహిస్తున్నారని రంగారెడ్డి జిల్లా డీఎంహెచ్‌వో డాక్టర్‌ లలితాదేవి వివరించారు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో పని చేస్తున్న వైద్యులు టీఎంసీ రిజిస్ట్రేషన్‌ ధ్రువపత్రాలు, అర్హత నమోదు పత్రాలు సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించుకొని లోపాలుంటే సరిదిద్దుకోవాలని సూచించారు. అధికారుల తనిఖీల్లో దొరికినట్లయితే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆమె హెచ్చరించారు.

ఎలాంటి అర్హతలు లేనప్పటికీ క్లినిక్​లను ఏర్పాటు చేసి ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న నకిలీ డాక్టర్ల ఆటలు ఇక ఎంతో కాలం సాగవు. మారుమూల ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు చాలా చోట్ల ఆర్​ఎంపీలు తమ స్థాయికి మించిన చికిత్సలను అందిస్తున్నారు. వీరంతా పేషెంట్లకు ప్రాథమిక చికిత్సను మాత్రమే అందించాల్సి ఉన్నప్పటికీ, పరిస్థితి మాత్రం కొంత భిన్నంగా ఉంది. పేషెంట్ల పరిస్థితి సీరియస్ అయినప్పుడు వైద్య నిపుణుల వద్దకు సిఫార్సు చేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ కొంతమంది మాత్రం అలా చేయడం లేదు. తమకు తెలియని వైద్యం అందించి పేషెంట్ల ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నకిలీ డాక్టర్ల భరతం పట్టాలని వైద్యశాఖ నిర్ణయించింది.

ఫేక్ డిగ్రీలతో ట్రీట్​మెంట్ చేస్తున్నారు! - ఇలాంటి వారి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి

క్యూఆర్​ కోడ్​తో శంకర్​ దాదాలకు చెక్ పెట్టండి

