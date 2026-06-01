ఇంటి ముందు క్రికెట్ ఆడినందుకు దారుణం - తప్పుడు కేసు పెట్టి, బాధితులతో కాళ్లు మొక్కించుకుని కాంగ్రెస్ నేత అరాచకం

ఉప్పల్‌ పోలీస్​ స్టేషన్​లో అధికార పార్టీ నేత అరాచకం - పిల్లలు క్రికెట్‌ ఆడారని వారి తల్లిదండ్రులపై దాడి - రాత్రివేళ దంపతుల్ని పీఎస్​కు పిలిపించి వేధింపులు

Published : June 1, 2026 at 1:12 PM IST

Uppal Congress Leader Attack on Wife and Husband : అభం శుభం తెలియని చిన్నారులు ఇంటి ముందు క్రికెట్‌ ఆడారని అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులతో అమానవీయంగా ప్రవర్తించాడు. వారిపై దాడి చేయడమే కాకుండా తన అధికార బలంతో ఉప్పల్​ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో తప్పుడు ఫిర్యాదుతో భయపెట్టాడు. ఫిర్యాదు వెనక్కి తీసుకుంటానంటూ అర్ధరాత్రి వేళ ఆ దంపతులతో పోలీస్​స్టేషన్​లోనే కాళ్లు మొక్కించుకున్నాడు. మే నెల 25న ఉప్పల్‌లో జరిగిన ఈ దారుణం ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. ఓ వ్యక్తి పోలీసు స్టేషన్​లో హంగామా చేస్తున్నా, తప్పుడు ఫిర్యాదిచ్చినా పోలీసులు ఎలాంటి చర్యలకు పూనుకోకుండా ఉండటం విమర్శలకు దారితీస్తోంది. స్పెషల్‌ బ్రాంచి పోలీసులు ఈ ఘటనపై నివేదిక సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిసింది.

పిల్లలపై బూతులు - పెద్దలపై దాడి : బిహార్‌కు చెందిన లీలావతి, ఆమె భర్త ఉప్పల్‌ ఐడీఏ ప్రాంతంలోని లక్ష్మీనారాయణ కాలనీలో ఉంటూ ఐడీఏలోని ఓ కంపెనీలో పని చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. వారికి ఇద్దరు కుమారులు. మే 25న సాయంత్రం పొద్దుపోయాక లీలావతి, ఇద్దరు పిల్లలు, మరికొంత మందితో కలిసి కాలనీలోని రోడ్డుపై గల్లీ క్రికెట్‌ ఆడారు. అదే కాలనీలో ఉండే మేడ్చల్‌ జిల్లా కాంగ్రెస్‌ నేతకు తన ఇంటి ముందు పిల్లలు ఆడుకోవడం ఏ మాత్రం నచ్చలేదు. రాత్రివేళ ఆటలేంటంటూ దారుణమైన బూతులు తిడుతూ బెదిరింపులకు దిగాడు.

కాంగ్రెస్ నేత దూషణతో విసిగిపోయిన లీలావతి ప్రశ్నించగా, ఆగ్రహంతో మహిళ అని కూడా చూడకుండా తిడుతూ దాడికి దిగాడు ఆ ప్రబుద్ధుడు. దీంతో ఆమె ధరించిన డ్రెస్సు చిరిగిపోయింది. అడ్డుకోబోయిన ఆమె భర్తపై దాడి చేశాడు. దీంతో అతని కన్ను పైభాగం పై గాయమై తీవ్ర రక్తస్రావమైంది. వీడియోలు తీస్తుంటే తీసుకోండి నాకేమైనా భయమా? అంటూ దబాయించాడు. అసలు ట్విస్టు ఏంటంటే, దాడి చేసిన వ్యక్తే ఉప్పల్‌ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. రాత్రివేళ పోలీసులు వచ్చి గాయపడ్డ దంపతులకు రక్షణ కల్పించాల్సింది పోయి, పెట్రోలింగ్‌ వాహనంలో ఎక్కించుకుని బాధితులనే పోలీస్​స్టేషన్​కు తీసుకెళ్లారు. పిల్లలు ఆటలాడటాన్ని ఇంతలా రచ్చచేసిన నేత తీరును చూసి స్థానికులు విస్తుపోయారు.

దొంగతనం చేశారని ఫిర్యాదు : తమపై జరిగిన దాడిని వివరించి ఫిర్యాదు చేసేందుకు బాధితులు ప్రయత్నించగా, పోలీస్​ స్టేషన్​ సిబ్బంది తిరస్కరించారు. బాధితులైన తమ నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకోకపోవడంతో వారు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. దాడి వీడియోలు వాట్సాప్‌ గ్రూపుల్లో చక్కర్లు కొట్టడంతో తప్పు కప్పిపుచ్చుకోవడానికి సదరు నేత అర్ధరాత్రి హుటాహుటిన పీఎస్​కు వెళ్లాడు. లీలావతి కుటుంబం తన బంగారు గొలుసు దొంగతనం చేసిందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు. ఒకవైపు గాయపడి, అర్ధరాత్రి స్టేషన్‌కు వచ్చి అవమానంతో కుంగిపోతున్న ఆ కుటుంబం మరింత ఆందోళనకు గురయింది. తమపై దొంగతనం కేసు నమోదవుతుందేమోనని భయపడ్డారు. పని చేసుకుంటేనే బతికేవాళ్లం, తమపై చోరీ కేసు పెట్టొద్దని ప్రాధేయపడ్డారు. తన కాళ్లు మొక్కి, తప్పు చేశామని ఒప్పుకొంటేనే కంప్లైంట్​ వెనక్కి తీసుకుంటానని ఆ లీడర్​ బెదిరించాడు. దీంతో బాధితులు గత్యంతరం లేక పోలీసుల సాక్షిగా కాళ్లు మొక్కి వేడుకున్నట్లు వీడియోలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీంతో ఆ నేత వారిని వదిలేశాడు.

ఈ ఉదంతంలో పోలీసులు బాధితుల పక్షాన కాకుండా దాడి చేసిన వ్యక్తికి మద్దతుగా నిలవడం, పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో తప్పుడు ఫిర్యాదు ఇచ్చి, వారి పట్ల అవమానవీయంగా ప్రవర్తిస్తున్నా ఖాకీలు నోరు మెదపకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. తన మీద జరిగిన దాడి, పోలీసు స్టేషన్​లో అవమానాన్ని వివరిస్తూ బాధితురాలు తీసుకున్న సెల్ఫీ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటనపై మల్కాజ్​గిరి పోలీసు కమిషనర్ సుమతి రెడ్డి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటారో చూడాల్సి ఉంది.

