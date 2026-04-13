ఇంటర్ ఫలితాల్లో హైదరాబాద్ వెనకంజ - మొదటి 10 స్థానాల్లోనూ నిలవని భాగ్యనగరం
ఇంటర్ ఫలితాల్లో రంగారెడ్డి మెరుపులు - తొలి పదిలో స్థానం దక్కని ‘భాగ్య’నగరం - ఇంటర్ ఫలితాల్లో తారాస్థాయికి దూసుకెళ్లిన మేడ్చల్ జిల్లా - ఫలితాల్లో బాలురపై బాలికల ఆధిక్యం
Published : April 13, 2026 at 12:16 PM IST
Telangana Inter Results 2026 : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదివారం విడుదల చేసిన ఇంటర్ ఫలితాల్లో మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాలు సత్తాచాటాయి. మొదటి ఏడాది రాష్ట్రంలో ఫస్ట్, సెకండ్ స్థానాల్లో నిలిచాయి. ద్వితీయలో మేడ్చల్ ప్రథమ, రంగారెడ్డి ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. రెండు జిల్లాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్ మొదటి పది స్థానాల్లో చోటు దక్కించుకోలేదు. మూడు జిల్లాల నుంచి జనరల్, ఒకేషనల్ విద్యార్థులు 4,71,060 మంది పరీక్షలకు హాజరవగా, 3,46,982 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ప్రథమ సంవత్సరంలో 73.41 శాతం, ద్వితీయ సంవత్సరంలో 73.79 శాతం మంది విద్యార్థులు పాసయ్యారని ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
అధ్యాపకుల కృషి, అధికారుల సమీక్ష : ఇంటర్ ఫలితాల్లో మేడ్చల్ జిల్లా తారాస్థాయికి దూసుకెళ్లింది. ప్రథమ ఏడాది ఫలితాల్లో 77.31 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించి రాష్ట్రంలోనే అగ్రస్థానం దక్కించుకుంది. ద్వితీయలో 82.73 శాతం సాధించి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ఉత్తీర్ణత పెంచేందుకు ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు, అధ్యాపకులు కృషి చేయడం, కలెక్టర్ మనుచౌదరి ఇంటర్ బోర్డు అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించడం, ఆ తర్వాత చర్యలు చేపట్టడంతో ఉత్తీర్ణత శాతం పెరిగింది.
ఫలితాల్లో బాలికల ఆధిక్యం : కార్పొరేటు కళాశాలల క్యాంపస్లు ఈ జిల్లాలో ఉండటం శాతం పెరిగేందుకు ఉపయోగపడింది. గత సంవత్సరంలో ఫలితాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఈసారి ఎలాగైనా మెరుగైన ఫలితాలు సాధించాలన్న లక్ష్యంతో కృషి చేశామని జిల్లా ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ఉత్తీర్ణత పెంచేందుకు విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి ఇలాంటి చర్యలు చేపట్టినందుకు ఫలితం దక్కిందని ఇంటర్బోర్డు అధికారి కిషన్ వివరించారు.
ఈ ఇంటర్ ప్రథమ ఏడాది ఫలితాల్లో రెండో స్థానంలో నిలవడం సంతృప్తికరంగా ఉందని, వచ్చే ఏడాది ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ ఫలితాల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అగ్రస్థానం సాధించేందుకు కృషి చేస్తామని రంగారెడ్డి ఇంటర్ బోర్డు అధికారి వెంక్యా నాయక్ వివరించారు. ఇంటర్ ఫలితాల్లో బాలురపై బాలికలు స్పష్టమైన ఆధిక్యం సాధించారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలో అత్యధికంగా వారే ఉత్తీర్ణులయ్యారు.
ఇంటర్ ఫలితాల్లో మొత్తం మేడ్చల్ హవా :
- ఇంటర్ ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ ఫలితాల్లో మేడ్చల్ జిల్లా ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. ఆ జిల్లాలో ఫస్టియర్లో 77.31 శాతం, సెకండియర్లో 82.73 శాతం మంది విద్యార్థులు పాసయ్యారు. ప్రథమ సంవత్సరంలో 76.38 శాతంతో రంగారెడ్డి, 73.04 శాతంతో భూపాలపల్లి జిల్లాలు రెండు, మూడు స్థానాలను పొందాయి. సెకండ్ ఇయర్లో 82.34 శాతంతో భూపాలపల్లి, 82.16 శాతంతో ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలు రెండు, మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి.
- ఇక రెగ్యులర్తో పాటు ఒకేషనల్, ఒకసారి తప్పిన వారిని కూడా కలుపుకొంటే మొదటి సంవత్సరం మేడ్చల్ (77.02), రంగారెడ్డి (75.69 శాతం), జయశంకర్ భూపాలపల్లి 72.19 శాతం ఉత్తీర్ణతతో మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి. 48.10 శాతం ఉత్తీర్ణతతో మహబూబాబాద్ చివరి స్థానంలో నిలిచింది.
- సెకండ్ ఇయర్ 81.95 శాతంతో భూపాలపల్లి జిల్లా ప్రథమ స్థానాన్ని సాధించింది. 81.68 శాతంతో ములుగు, 80.57 శాతంతో ఆసిఫాబాద్ రెండు, మూడు స్థానాలను పొందాయి. 55.68 శాతంతో సిరిసిల్ల ఆఖరి స్థానానికి పరిమితమైంది. అభివృద్ధిలో వెనకబడిన జిల్లాలు ఉత్తీర్ణతతో మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి.
- ఫస్ట్ ఇయర్ జనరల్, ఒకేషనల్ కలిపి మొత్తం 4,89,123 మంది పరీక్షలు రాశారు. అందులో 3,23,807 మంది పాసయ్యారు. వారిలో 75 కంటే ఎక్కువ శాతం మార్కులతో పాసైన వారు 2,10,380 మంది ఉన్నారు. సెకండియర్లో 5,07,948 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయగా వారిలో 3,58,490 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. అందులో 2,33,299 మంది ఏ గ్రేడ్ సాధించారు.
