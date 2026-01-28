వనమంతా జనమయ్యే మేడారం మహాజాతరకు వేళాయె - తరలివస్తున్న లక్షలాది భక్తులు
ఇవాళ్టి నుంచి 4 రోజుల పాటు మేడారం మహాజాతర - సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజు గద్దెలపైకి రావడంతో తొలిఘట్టం - ఇవాళ రాత్రి గద్దెల పైకి రానున్న సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజు
Medaram Jana Jatara 2026 : మేడారం జనారణ్యం అయింది. మహా జాతర ఆరంభ ఘడియలు సమీపిస్తున్న వేళ పిల్లాపాప, చిన్నాపెద్దా సకుటుంబ సమేతంగా ఊళ్లన్ని ఆదివాసీ తల్లుల చెంతకు చేరుతున్నాయి. ఇవాళ్టి నుంచి 4 రోజుల పాటు సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర వైభవంగా సాగనుంది. రెండేళ్లకోసారి అత్యంత వైభవంగా జరిగే మేడారం మహాజాతరకు అంతా సిద్ధమైంది. కోట్లాది మంది భక్తుల కొంగు బంగారాలైన సమ్మక్క, సారలమ్మ తల్లులు దర్శనం ఇచ్చే సమయం ఆసన్నమైంది. ఆదివాసీ పూజారులు, డప్పు శబ్దాలు, డోలు వాద్యాల నడుమ సారలమ్మ, పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజులు ఇవాళ సాయంత్రం గద్దెలపైకి రానున్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా గంగారం మండలం పూనుగుండ్ల నుంచి బయలుదేరిన పగిడిద్దరాజు మంగళవారం రాత్రి గోవిందరావుపేట మండలం లక్ష్మీపురంలో బస చేశారు.
గద్దెలపైకి రావడంతో తొలిఘట్టం : అక్కడి నుంచి కాలినడకన ఇవాళ్టి రాత్రికి జంపన్నవాగుకు చేరుకుంటారు. ఇదే సమయంలో కన్నెపల్లి నుంచి సారలమ్మ, ఏటూరునాగారం మండలం కొండాయ్ నుంచి గోవిందరాజు సైతం జంపన్నవాగు వద్దకు చేరుకుంటారు. భక్తుల జయధ్వానాల మధ్య గద్దెలపైకి చేరుకుంటారు. సమ్మక్క తల్లి భర్త పగిడిద్ద రాజును పెళ్లి కుమారుడిగా ముస్తాబు చేసేందుకు మంత్రి సీతక్క పట్టు వస్త్రాలను పెనక వంశీయులకు అందించారు. జాతరను పురస్కరించుకుని మేడారం విద్యుద్దీప కాంతులతో శోభాయమానమైంది. పరిసరాలన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకూ క్షణమైనా విరామం లేకుండా దర్శనాలు సాగుతూనే ఉన్నాయి.
జాతరలో అత్యంత కీలక ఘట్టం సమ్మక్క ఆగమనం. ఆ వనదేవతను గురువారం కొక్కెర కృష్ణయ్య నేతృత్వంలో మేడారం సమీపంలో చిలుకల గుట్టపై నుంచి తీసుకొస్తారు. ఆ తర్వాత కుంకుమభరిణ రూపంలోని సమ్మక్కను తీసుకొచ్చే ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్ గౌరవసూచకంగా గాల్లోకి కాల్పులు జరుపుతారు. అనంతరం సమ్మక్కను గద్దెపై ప్రతిష్ఠస్తారు. శుక్రవారం భక్తులు దర్శించుకొని ఎత్తు బంగారాలను సమర్పించడం అక్కడ ఆనవాయితీ. శనివారం దేవతల వన ప్రవేశంతో జాతర ముగుస్తుంది.
''మేడారం గ్రామంలో ఉన్నటువంటి చిన్న గుడిలో అలైయ్ బలాయ్ తీసుకొని అక్కడ అన్ని పూజ కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుని ఆరు, ఏడు గంటల మధ్య గద్దెను ఎక్కించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా 50 లక్షల తోటి ఎండోమెంట్ హాల్ కోసం, అర్చీ కోసం ఇవ్వడం జరిగింది. భవిష్యత్లో ఈ ప్రాంతంలో ఈ మూడు జిల్లాల మధ్య సరిహద్దులో పగిడిద్దరాజు కోలువుదీరున్నాడు. రాబోయే కాలంలో ఈ ప్రాంతం కూడా అభివృద్ధి చేస్తాం.'' - మంత్రి సీతక్క
భక్తుల కోసం ప్రత్యేక్ష ఏర్పాట్లు : వనదేవతల దర్శనం కోసం రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి సైతం భక్తులు తరలివస్తున్నారు. ఆర్టీసీ, ప్రైవేటు వాహనాలన్నీ మేడారం బాట పడుతున్నాయి. మహాజాతరను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న సర్కార్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. 2 కోట్లకు పైగా భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో తాగునీరు, విద్యుత్, పారిశుద్ధ్యం, రహదారుల సౌకర్యం కల్పించింది. 42 వేల మంది అధికారులు, 5 వేల మందికి పైగా వైద్యులు, సిబ్బంది భక్తులకు సేవలందించనున్నారు.
''సమ్మక్క-సారమ్మ అమ్మవారులంటే మాకు ఎంతో నమ్మకం. అమ్మవారులను మొక్కుకుంటే ఏదీ కోరుకున్న అది కచ్చితంగా నేరవేరుతుందని మాకు దృఢమైన నమ్మకం. ప్రతి జాతరకు కచ్చితంగా వచ్చి దర్శించుకుంటాము.'' - భక్తురాలు
ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించి : మేడారం మహాజాతర ఈ సారి సాంకేతికతకు చిరునామాగా మారింది. ముఖ్యంగా పోలీసులు కృత్రిమ మేధ ఉపయోగించి అనేక సౌకర్యాలు కల్పించారు. అంతేకాదు తప్పిపోయిన చిన్నారులను గుర్తించే పరిజ్ఞానాన్ని మొదటిసారిగా వినియోగిస్తున్నారు. రహదారులు-భవనాలు, పంచాయతీరాజ్, విద్యుత్తు, నీటిపారుదల, గిరిజన సంక్షేమ, దేవాదాయ, అర్టీసీ, పోలీసు, వైద్య, అగ్నిమాపక తదితర 21 శాఖల సమన్వయంతో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ జాతరకు నెల రోజుల నుంచే మేడారానికి భక్తుల రాక ప్రారంభమైంది. ఇప్పటివరకు సుమారు 50 లక్షల మంది దర్శించుకున్నట్లు అంచనా.
