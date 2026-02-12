మేడారం హుండీల లెక్కింపు పూర్తి - రూ.40 కోట్లు అంచనా వేస్తే, వచ్చిన ఆదాయం ఎంతంటే?
బుధవారంతో ముగిసిన మేడారం హుండీల లెక్కింపు - వారం రోజుల పాటు సాగిన 828 హుండీల లెక్కింపు - ఎండోమెంట్ శాఖ అధికారుల పర్యవేక్షణలో పాల్గొన్న 400 మంది సిబ్బంది
Published : February 12, 2026 at 12:05 PM IST
Sammakka Sarakka Hundi Counting : మేడారం మహా జాతర హుండీల లెక్కింపు ముగిసింది. ఈ నెల 5వ తేదీ నుంచి హనుమకొండలోని టీటీడీ కల్యాణ మండపంలో హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభించారు. వారం రోజుల పాటు మొత్తం 828 హుండీలను లెక్కించగా, బుధవారంతో లెక్కింపు పూర్తైంది. మొత్తం రూ.13,25,83,269 ఆదాయం వచ్చిందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఎండోమెంట్ శాఖ అధికారుల పర్యవేక్షణలో 400 మంది సిబ్బంది లెక్కింపులో పాల్గొన్నారు. హుండీల్లో విదేశీ కరెన్సీ, రద్దు చేసిన నోట్లు, వెండి, బంగారు ఆభరణాలు ఉన్నాయి.
అదనంగా హుండీలు ఏర్పాటు చేసినా : 2024 జాతరలో రూ.13,25,22,511 ఆదాయం వచ్చింది. ఈ ఏడాది కూడా అంతే మొత్తం రావడం విశేషం. అయితే గత జాతరలో 540 హుండీలను ఏర్పాటు చేయగా, ఈసారి ఏకంగా 828 హుండీలను ఏర్పాటు చేశారు. అంటే దాదాపు 288 హుండీలను అదనంగా ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ గత జాతరతో సమానంగా ఆదాయం లభించింది. దీంతో ఈసారి ఆదాయం తగ్గిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ హుండీ లెక్కింపులో వచ్చిన బియ్యం తూకం వేసి టెండర్ ద్వారా విక్రయిస్తారు.
లెక్కింపు ప్రక్రియలో 500ల మంది సభ్యులు : మేడారం జాతరకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చి తమ కానుకలు సమర్పించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెల చెంత 588 హుండీలు, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజుల గద్దెల చెంత 152 చొప్పున, ఇంకా వడి బియ్యం కోసం కొన్ని, తిరుగు వారం కోసం మరికొన్ని మొత్తంగా 828 హుండీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ లెక్కింపు ప్రక్రియలో దేవాదాయ శాఖ సిబ్బంది, సేవా సమితి నుంచి 500 మంది సభ్యులు పాల్గొన్నారు. లెక్కింపులో ఎలాంటి భంగం కలగకుండా దీనికోసం పోలీసులు పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
హుండీ ఆదాయంలో రూ.కోట్లలో అమ్మవారి కానుకలు : సమక్క సారలమ్మ మేడారం జాతర సందర్భంగా వచ్చే కానుకలు మొదట్లో రూ.వేలు, ఆ తర్వాత అది రూ.లక్షల్లోకి చేరి, క్రమంగా రూ.కోట్లకు చేరుకుంది. 2018 సంవత్సరంలో రూ.8.14 కోట్లు, 2020లో రూ.9.87 కోట్లు, 2022లో రూ.12.45 కోట్ల ఆదాయం వచ్చిందని దేవాదాయ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. 2024 మేడారం జాతరలో రూ.13 కోట్ల మేర ఆదాయం లభించింది. ఈసారి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన జాతరకు భక్తులు పోటెత్తినందున ఆదాయం కూడా గతేడాది కంటే 3 రెట్లు పెరుగుతుందని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం భావించింది. ఈసారి ఎక్కువ హుండీలు ఏర్పాటు చేయడంతో సుమారు రూ.40 కోట్ల వరకు ఆదాయం వస్తుందని అంచనా వేయగా, లెక్కింపు పూర్తయ్యేసరికి అటూఇటుగా గత సంవత్సరంతో సమానంగా ఆదాయం రావడం విశేషం.
అమ్మవార్ల గద్దెలను దర్శించుకున్న భక్తులు : ఈ మేడారం మహా జాతర ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారం గ్రామంలో జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఆ నాలుగు రోజుల పాటు అక్కడి పరిసరాల్లో ఎంతో సందడి నెలకొంది. రెండేళ్లకు ఒకసారి రావడంతో జాతర నెల రోజుల ముందు నుంచే భక్తుల తాకిడి భారీ సంఖ్యలో పెరిగింది. ఇప్పటికి జాతర ముగిసి 10 రోజులు గడుస్తున్నాయి. అయినా కూడా భక్తులు వచ్చి అమ్మవార్ల గద్దెలను దర్శించుకుంటూనే ఉన్నారు.
