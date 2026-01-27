దారులన్నీ వనదేవతల చెంతకే - కొలాహలంగా మారిన మేడారం
మేడారం జాతరకు సర్వం సిద్ధం చేసిన సర్కార్ - బుధవారం ప్రారంభమై 4 రోజుల పాటు జరగనున్న వనజాతర - సారక్క ఆగమనంతో మొదలు కానున్న మహాజాతర - ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా చర్యలు
Published : January 27, 2026 at 9:02 PM IST
Medaram Maha Jatara Celebration 2026 : మేడారం మహా జాతరకు సర్వం సిద్ధమైంది. బుధవారం ప్రారంభమై 4 రోజుల పాటు జరగనున్న వనజాతరకు సర్కార్ పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసింది. బుధవారం సాయంత్రం సారలమ్మ, పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజుల రాకతో మహాజాతర మొదలు కానుంది. ఆ తర్వాత రోజు సమ్మక్క తల్లి గద్దెపై కొలువుదీరనుండగా వనదేవతలతో నిండు జాతర ఆవిష్కృతం కానుంది.
ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా : మేడారం మహా జాతరకు నెల రోజుల ముందు నుంచే భక్తుల రద్దీ మొదలైంది. పల్లె, పట్నం తేడా లేకుండా పెద్ద సంఖ్యలో వాహనాలు మేడారం బాట పడుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా తదితర రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున వనదేవతల చెంతకు చేరుతున్నారు. వారాంతాల్లో 8 నుంచి 10 లక్షల మంది భక్తులు తల్లులకు మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. జంపన్నవాగులో స్నానాలాచరించి నిలువెత్తు బంగారాన్ని సమర్పిస్తున్నారు.
మేడారం మహా జాతరను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేసింది. ఆలయ అభివృద్ధి, జాతర ఏర్పాట్ల కోసం రూ.251 కోట్ల వ్యయం చేసింది. మొత్తం 21 శాఖలకు చెందిన 42027 మంది అధికారులు, సిబ్బంది మేడారం జాతరలోవిధులు నిర్వహించనున్నారు. మరో 2000 మంది ఆదివాసీ యువత వాలంటీర్లుగా సేవలందించనున్నారు. మొబైల్ నెట్వర్క్కు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా 27 శాశ్వత టవర్లతో పాటు 33 మొబైల్ టవర్లను, 450 వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్లను ఏర్పాటు చేశారు. జాతరకు ఉపయోగపడే కొత్త రోడ్లు, మరమ్మతులు, కల్వర్టులతో రవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేశారు.
రాష్ట్ర ప్రజలకు రేవంత్ రెడ్డి, కేసీఆర్ శుభాకాంక్షలు : మేడారం యాత్రికులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మేడారం సందర్శించి సమ్మక్క-సారలమ్మ కృపకు పాత్రులు కావాలని, భక్తులు దర్శనానంతరం క్షేమంగా ఇళ్లకు చేరుకోవాలని ఆకాంక్షించిన సీఎం భక్తులకు అసౌకర్యం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సీఎస్ను ఆదేశించారు.
మాజీ సీఎం కేసీఆర్ మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ త్యాగానికి, ధిక్కారానికి ఆదివాసీ దేవతలు సమ్మక్క సారలమ్మలు ప్రతీకలని కేసీఆర్ అన్నారు. కొంగు బంగారమై కోరిన కోరికలు తీర్చే తమ ఇలవేల్పులకు మొక్కులు తీర్చుకునేందుకు కోట్లాదిగా తరలివచ్చే భక్తులతో మేడారం జాతర కుంభమేళాను తలపిస్తూ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమై కొనసాగుతుందని తెలిపారు.
జంపన్న వాగువద్ద బస : సమ్మక్క భర్త పగిడిద్దరాజును భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గుండాల మండలం వేపలగడ్డ నుంచి ఆరెం వంశీయులు ఆదివాసి పూజారులతో తమ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో కాలినడకన తీసుకొస్తారు. పగిడిద్దరాజుకు సంబంధించిన జెండాలతో బయల్దేరిన వారికి పలు గ్రామాల ప్రజలు, భక్తులు స్వాగతం పలికారు. మేడారంలో మూడు రోజులపాటు జరిగే జాతరకు ఒక రోజు ముందే మేడారం చేరుకుని వీరు జంపన్న వాగువద్ద బస చేస్తారు. బుధవారం పగిడిద్దరాజును గద్దెలపై ప్రతిష్టించాక జాతర ప్రారంభమవుతుంది. జాతర ముగిశాక ఆరెం వంశీయులు పగిడిద్దరాజును తిరిగి గుండాలకు చేర్చుతారు.
అమ్మవారిని దర్శించుకొని మేడారం బాట : మేడారం వెళ్లే భక్తులంతా ముందుగా ములుగు జిల్లాలోని గట్టమ్మకు మొక్కులు చెల్లించుకోవడం దశాబ్దాల ఆనవాయితీ. దీంతో భక్తులు ఆర్టీసీ, ప్రైవేట్ వాహనాల్లో వచ్చే భక్తులు ఇక్కడ ఆగి కొబ్బరికాయలు కొట్టి, పసుపు, కుంకుమలు సమర్పించి అమ్మవారిని దర్శించుకొని మేడారం బాట పడుతున్నారు. గేట్ వే ఆఫ్ మేడారంగా పిలువబడుతున్న గట్టమ్మ గుట్ట దేవాలయం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది. అధికారులు ఆలయం వద్ద ప్రత్యేకంగా పార్కింగ్ సదుపాయం ఏర్పాటు చేయడంతో భక్తులు సులభంగా మొక్కులు చెల్లిస్తున్నారు.
క్యూర్ కోడ్తో కలిగిన స్టిక్కర్లు : భక్తులు ఆర్టీసీ సేవలను తప్పక సద్వినియోగం చేసుకోవాలని భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణ రావు సూచించారు. పలు మండల కేంద్రాల్లో బస్సు పాయింట్లను పరకాల డిపో మేనేజర్తో కలిసి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. డిపో నుంచి మొత్తం 160 బస్సు సర్వీసులు నడుస్తున్నట్లు తెలిపారు. బస్సు కేంద్రం వద్ద వీఐ టెక్నాలజీతో చిన్న పిల్లలకు వృద్ధుల చేతులకు క్యూర్ కోడ్తో కలిగిన స్టిక్కర్లను వేస్తున్నారు. ఒకవేళ జాతరలో ఎక్కడైనా తప్పిపోయినట్లయితే క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారంగా సులభంగా గుర్తించేందుకు ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు.
అమ్మవార్ల దర్శనం కోసం వెళ్తున్న భక్తులతో వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట ప్రయాణ ప్రాంగణం కిటకిట లాడుతుంది. మేడారం సమ్మక్క-సారక్క జాతర మాదిరిగానే వరంగల్ జిల్లా నల్లబెల్లి మండలం నాగరాజుపల్లి గ్రామంలో 73 సంవత్సరాలుగా మద్ది మేడారం జాతర జరుగుతుంది. 3 రోజులపాటు ఈ జాతర ఎంతో వైభవంగా జరుగుతుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
బీఎస్ఎన్ఎల్ మొబైల్ టవర్లు ఏర్పాటు : మేడారం జాతరకు వచ్చే భక్తులను దృష్టిలో పెట్టుకుని తాత్కాలికంగా బీఎస్ఎన్ఎల్ మొబైల్ టవర్లు ఏర్పాటు చేసినట్టు బీఎస్ఎన్ఎల్ వరంగల్ జనరల్ మేనేజర్ అరవింద్ కుమార్ తెలిపారు. జాతరలో భక్తులకు ఎలాంటి నెట్ వర్క్ సమస్యలు లేకుండా చూస్తున్నట్లు చెప్పారు.
మేడారంలో న్యూజిలాండ్ 'హాకా' - ఆకట్టుకున్న మావోరి తెగ కళాకారులు
మేడారం మహా జాతరకు సర్వం సిద్ధం - రేపటి నుంచి 4 రోజుల పాటు వన జాతర