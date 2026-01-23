ETV Bharat / state

మేడారం మహాజాతరకు సర్వం సిద్ధం - ఈ రూట్లలో వెళితే మరింత సులువుగా చేరుకోవచ్చు!

మేడారం మహా జాతరకు ఏర్పాట్లు పూర్తి - ఆధునిక సాంకేతికతతో సర్వ సన్నద్ధం - ఈ నెల 28వ నుంచి 31 వరకు మేడారం జాతర - పకడ్బందీగా పోలీసు ప్రణాళిక

Preparations for the Medaram Maha Jatara
Preparations for the Medaram Maha Jatara (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 8:46 AM IST

Preparations for the Medaram Maha Jatara : ఈ నెల 28 నుంచి మేడారం మహాజాతర జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. యాత్రను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేస్తున్న ఏర్పాట్లు దాదాపుగా పూర్తయ్యాయి. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గిరిజన మేడారం జాతర ప్రసిద్ధి పొందింది. ఈ మహా జాతరకు కోటి మంది భక్తులు తరలి వస్తారని అధికారుల అంచనా వేస్తున్నారు. దీనికి తగ్గట్లుగా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఈ రాష్ట్ర పండగగా గుర్తింపు పొందిన మేడారం జాతరకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరలివెళ్తున్నారు. కొంతమంది నెలరోజుల ముందు నుంచే గద్దెల వద్ద మొక్కులు చెల్లిస్తున్నారు.

భక్తులు తరలి వస్తారని అంచనాతో పోలీస్​ శాఖ దర్శనం సందర్భంలో భద్రత, రద్దీ నియంత్రణ తదితర అంశాలకు ప్రాధాన్యమిచ్చి మరి ప్రణాళికలు తయారు చేసింది. ఈ ఏడాది జాతర ఏర్పాట్లలో సాంకేతికతకు పెద్దపీట వేయడం గమనార్హం.

పకడ్బందీగా పోలీసు ప్రణాళిక : జాతర విధుల్లో పోలీసు శాఖది కీలక పాత్ర ఉంది. ఈ జాతర ముగిసే వరకు 25 మంది ఐపీఎస్​ల పర్యవేక్షణలో 13 వేల మంది సిబ్బంది పని చేయనున్నారు. ఐజీ చంద్రశేఖర్​రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వరంగల్​ పోలీస్ కమిషనర్​ పర్యవేక్షణలో మేడారంలో రామగుండం సీపీ పర్యవేక్షణలో గద్దెలు, ట్రాఫిక్​ క్రమబద్ధీకరణ, జాతర కోర్​ ఏరియాలో భక్తుల రద్దీ నియంత్రణ విభాగాలు పని చేసేలా కసరత్తు చేశారు.

అలాగే జాతరలో పాత నేరస్థుల సంచారం, తప్పిపోయిన వారి గుర్తింపు, దర్శన సందర్భంలో రద్దీ, ట్రాఫిక్ సమస్యలను గుర్తించేలా కృత్రిమ మేధతో సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటన్నింటి కోసం 20 డ్రోన్​ కెమెరాలు, 450 సీసీ కెమెరాలను కమాండ్​ కంట్రోల్​ రూంతో అనుసంధానించి నిఘా ఉంచుతున్నారు.

సౌకర్యాలు ఇలా :

  • ఇక్కడ గతంలో ఏకకాలంలో అమ్మవార్ల గద్దెలను 2000 మంది దర్శించుకుంటే ప్రాంగణం రద్దీగా మారేది. కాని ఇప్పుడు ప్రాంగణం విస్తరణతో ఒకేసారి 8-9 వేల మంది దర్శించుకునే సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
  • గతంలో సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెల పక్కన పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజుల గద్దెలుండేవి. భక్తులు ఆ ప్రాంగణం లోపల వెనక్కి ముందుకు తిరిగేవారు. పునర్నిర్మాణంతో గద్దెలన్నీ ఒకే వరుసలోకి రావడంతో ఆ సమస్య వస్తుందని చెబుతున్నారు.
  • జాతరలో భక్తుల రద్దీ అనుగుణంగా ప్రైవేటు వాహనాలకు ఊరట్టం గ్రామం వద్ద 33 పార్కింగ్​ ప్రదేశాలు ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే గద్దెలకు సమీపంలోనే ఆర్టీసీ బస్టాండ్​, వీఐపీ వావానాలకు పార్కింగ్​ సౌకర్యం ఉంటుంది. జాతర తేదీల్లో 3 లక్షల వాహనాలొచ్చినా నిలిపేందుకు సుమారుగా 2 వేల ఎకరాల స్థలాన్ని సిద్ధం చేశారు. గత సంవత్సరం కంటే ఈ సారి 500 బస్సులు పెంచనున్నారు. మహిళలకు ఆధార్​ గుర్తింపుతో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కొనసాగుతుంది.
  • మొబైల్​ సిగ్నల్​ కోసం బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ 10 తాత్కాలిక టవర్లను ఏర్పాటు చేసింది.
  • మేడారం మహాజాతరకు చేరుకొనే మార్గంలో 39 చోట్ల రహదారులను అభివృద్ధి చేశారు. అంతేకాదు తాడ్వాయి, పస్రా, బయ్యక్కపేట మార్గాల్లో ఇరుకు రోడ్లను విస్తరించారు. మేడారంలో సీసీ రోడ్లు, మురుగు కాలువలు నిర్మించారు. జంపన్న వాగు వద్ద ఆధునికీకరించారు.
  • మేడారంలోని రెండు 33/11 కేవీ విద్యుత్తు ఉప కేంద్రాల సామర్థ్యాన్ని పెంచారు. నార్లాపూర్‌ వద్ద మరో 33/11 కేవీ సబ్‌ స్టేషన్‌ నిర్మించారు. విద్యుత్త్​ కోసం 259 ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు ఏర్పాటు చేశారు. జంపన్నవాగు పై నుంచి వెళ్లే లైన్ల కోసం ఎత్తయిన టవర్లను కూడా నిర్మించారు.

ప్రాంతాల వారీగా ఇలా వెళ్తె మరింత సులువుగా :

  • ఖమ్మం, నల్లొండ, హైదరాబాద్​, మెదక్​, వరంగల్​ ప్రాంతాల వారంతా ములుగు, పస్రా మీదుగా రావాలి.
  • ఆదిలాబాద్​, నిజామాబాద్​, కరీంనగర్​ జిల్లాల వాసులు జయశంకర్​ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని కాటారం, తాడ్వాయి మండలం కాల్వపల్లి మీదుగా మేడారం సమీప ఊరట్టం స్తూపం వద్దకు చేరుకోవాలి.
  • మధ్యప్రదేశ్​, ఛత్తీస్​గఢ్​, ఆంధ్రప్రదేష్​ సహా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం నుంచి వచ్చే వారు ఏటూరునాగారం వైపు నుంచి కొండాయి మీదుగా వెళ్లాలి.
  • ఇక తిరుగు ప్రయాణంలో వరంగల్​ వైపు వెళ్లే వాహనాలు ములుగు మీదుగా కాకుండా బయ్యక్కపేట మీదుగా భూపాలపల్లి వైపు నుంచి మళ్లించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.

